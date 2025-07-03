Empleo en Splashtop
Nuestra misión es simplificar la vida a través de la tecnología inteligente. ¡Únete a nuestro equipo en constante crecimiento!
El objetivo de nuestra empresa
Cada día creamos, mejoramos e identificamos cómo hacer que el trabajo y el aprendizaje flexibles sean sencillos, rápidos y seguros. También hacemos posible que los informáticos resuelvan y solucionen los problemas a distancia. Nuestra misión como empresa de software de asistencia y acceso remoto seguro es ofrecer una experiencia presencial que los usuarios necesitan, con una seguridad en la que las TI puedan confiar.
Estamos creciendo y necesitamos personas inteligentes y motivadas que se unan a nuestro equipo. Si buscas nuevos retos y colaborar con algunas de las personas con más talento del sector, ¡no busques más!
El ADN de Splashtop
Todas las empresas de Silicon Valley insisten en que no son una "empresa de Silicon Valley más". La diferencia en Splashtop es que vivimos y desprendemos esta máxima. Somos una startup en todos los sentidos puros (de mentalidad abierta y en crecimiento), pero ya nos hemos convertido en una empresa bien consolidada (con estabilidad y proceso).
Nuestra cultura única es el hilo conductor que nos une a todos en todo el mundo. La amistad, la transparencia y la colaboración inculcadas por nuestros cuatro cofundadores forman realmente parte de nuestro ADN.
En Splashtop, se valoran todas las opiniones. Puedes marcar una diferencia inmediata e importante. Cuando trabajamos juntos, ocurren grandes cosas. Estamos dando forma al futuro de cómo la gente trabaja, aprende y juega desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Ubicaciones de las sucursales de Splashtop
Sede mundial, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, CA 95014
Tokio
Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokio 100-0005 Japón
Taipéi
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Taipéi105, Taiwán (R.O.C.), 10550
Sede europea, Ámsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Ámsterdam
Países Bajos
Singapur
3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21
Singapur 189352
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District
Hangzhou, P.R.C. 310012
Testimonios de los empleados
Hay muchas cosas que me gustan de trabajar en Splashtop. Voy a destacar tres cosas: la cultura de dar ánimos, la formación y el compañerismo que se transmite desde la dirección; los procesos de contratación que muestran previsión y consiguen atraer a compañeros estupendos y con talento; y la libertad y el respaldo para poner en práctica nuevas ideas".
Nityasha Wadalkar, Director de Marketing de Producto
Testimonios de los empleados
Desde que me uní a Splashtop, he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos sobre el ciclo de ventas de principio a fin, seguir mejorando mi capacidad de comunicación y aprender cómo funciona una startup desde la base.
Aaron Changeur, Ejecutivo de Cuentas
Testimonios de los empleados
Me encanta que no haya dos días iguales. Siempre tengo que adaptarme, aprender y superar distintos retos día a día. Además, mis compañeros son los mejores.
Christian Rokov, Director de Marketing de Adquisiciones