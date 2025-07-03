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Empleo en Splashtop

Nuestra misión es simplificar la vida a través de la tecnología inteligente. ¡Únete a nuestro equipo en constante crecimiento!

Ofertas de empleo
Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

El objetivo de nuestra empresa

Cada día creamos, mejoramos e identificamos cómo hacer que el trabajo y el aprendizaje flexibles sean sencillos, rápidos y seguros. También hacemos posible que los informáticos resuelvan y solucionen los problemas a distancia. Nuestra misión como empresa de software de asistencia y acceso remoto seguro es ofrecer una experiencia presencial que los usuarios necesitan, con una seguridad en la que las TI puedan confiar.

Estamos creciendo y necesitamos personas inteligentes y motivadas que se unan a nuestro equipo. Si buscas nuevos retos y colaborar con algunas de las personas con más talento del sector, ¡no busques más!

Conoce nuestros valores
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

El ADN de Splashtop

Todas las empresas de Silicon Valley insisten en que no son una "empresa de Silicon Valley más". La diferencia en Splashtop es que vivimos y desprendemos esta máxima. Somos una startup en todos los sentidos puros (de mentalidad abierta y en crecimiento), pero ya nos hemos convertido en una empresa bien consolidada (con estabilidad y proceso).

Nuestra cultura única es el hilo conductor que nos une a todos en todo el mundo. La amistad, la transparencia y la colaboración inculcadas por nuestros cuatro cofundadores forman realmente parte de nuestro ADN.

En Splashtop, se valoran todas las opiniones. Puedes marcar una diferencia inmediata e importante. Cuando trabajamos juntos, ocurren grandes cosas. Estamos dando forma al futuro de cómo la gente trabaja, aprende y juega desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Trabaja con nosotros

Ubicaciones de las sucursales de Splashtop

View of Silicon Valley

Sede mundial, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tokio

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tokio 100-0005 Japón

City view of Taipei

Taipéi

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Taipéi105, Taiwán (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Sede europea, Ámsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Ámsterdam

Países Bajos

City view of Singapore

Singapur

3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21

Singapur 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District

Hangzhou, P.R.C. 310012

Testimonios de los empleados

Hay muchas cosas que me gustan de trabajar en Splashtop. Voy a destacar tres cosas: la cultura de dar ánimos, la formación y el compañerismo que se transmite desde la dirección; los procesos de contratación que muestran previsión y consiguen atraer a compañeros estupendos y con talento; y la libertad y el respaldo para poner en práctica nuevas ideas".

Nityasha Wadalkar, Director de Marketing de Producto

Nityasha Wadalkar face

Testimonios de los empleados

Desde que me uní a Splashtop, he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos sobre el ciclo de ventas de principio a fin, seguir mejorando mi capacidad de comunicación y aprender cómo funciona una startup desde la base.

Aaron Changeur, Ejecutivo de Cuentas

Testimonios de los empleados

Me encanta que no haya dos días iguales. Siempre tengo que adaptarme, aprender y superar distintos retos día a día. Además, mis compañeros son los mejores.

Christian Rokov, Director de Marketing de Adquisiciones

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