Mejor software de escritorio remoto 2023 – Splashtop

Soluciones fiables de software de escritorio remoto
Software de escritorio remoto rápido, seguro y fácil de usar
Control remoto sin interrupciones con el software de escritorio remoto de Splashtop
Experiencia de trabajo desde cualquier lugar
Trabaja igual que en tu escritorio, con conexiones de alto rendimiento y baja latencia, soporte para streaming 4K y una interfaz intuitiva.
Accesibilidad instantánea a archivos y aplicaciones
Accede a archivos, datos y aplicaciones que consumen muchos recursos en tiempo real, sin cargas, sincronizaciones ni transferencias.
Rendimiento fiable para cada flujo de trabajo
Crea, diseña, edita, colabora o gestiona proyectos con imágenes nítidas, audio claro y aportes receptivos durante sesiones remotas con la coherencia que necesitan tus flujos de trabajo.
Conexiones seguras
Protege los datos y el acceso con seguridad de nivel empresarial que incluye cifrado de 256 bits, MFA, SSO, controles de acceso granulares y registro de sesiones para cumplir con estándares de cumplimiento como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA y más.
Optimiza las operaciones en todas las industrias con el software de escritorio remoto
El software de escritorio remoto supone un antes y un después para las empresas de diversas industrias. Ofrece una forma fluida de acceder, gestionar y prestar soporte a ordenadores y redes desde cualquier ubicación, lo que mejora la eficiencia operativa y la flexibilidad. Desde la sanidad hasta las finanzas, pasando por la fabricación hasta el comercio minorista y la educación, las soluciones de acceso y soporte remotos como Splashtop permiten a las organizaciones optimizar sus operaciones, reducir costes y mejorar la colaboración.
Al aprovechar el poder del acceso remoto, las empresas pueden garantizar que sus equipos sigan siendo productivos y seguros, sin importar desde dónde trabajen.
Casos prácticos de escritorio remoto
Permite que tus empleados accedan a los ordenadores del trabajo desde cualquier lugar con Splashtop. No tendrás que preocuparte por transferir datos a la cloud ni por invertir en hardware o licencias de software adicionales.
Los empleados podrán acceder de forma remota a sus ordenadores de trabajo, a sus archivos y ejecutar las aplicaciones que necesitan. Los datos de tu empresa no correrán ningún peligro, ya que Splashtop proporciona conexiones de escritorio remotas altamente seguras y tiene múltiples funciones de seguridad integradas.
Escritorio remoto desde cualquier dispositivo
No importa si estás utilizando un PC Windows, un Mac, un dispositivo iOS (iPhone o iPad), un dispositivo Android, una máquina Linux o incluso un Chromebook, Splashtop proporciona una experiencia de acceso remoto fluida y segura.
Beneficios clave del escritorio remoto Splashtop
Soporte multiplataforma
Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en todos los sistemas operativos y ordenadores portátiles, tabletas y dispositivos móviles.
Funciones de productividad durante la sesión
Simplifica las tareas diarias y aumenta la productividad mientras controlas remotamente tu escritorio. Transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, chat, despertador remoto, multimonitor, impresión remota y mucho más.
Conexiones de alto rendimiento
Los usuarios pueden acceder remotamente a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran en su escritorio. El streaming 4K de hasta 60 fps y la baja latencia proporcionan a los usuarios una conexión de escritorio remoto de primera.
Seguridad y conformidad
Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de dos factores y otras características de seguridad, rus datos están seguros. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop .
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¿Qué hace que Splashtop sea la mejor solución de escritorio remoto?
- Fácil e intuitivo de usar
- Viene con todas las funciones principales
- Servicio de atención al cliente en el que puedes confiar
- Seguridad Líder en la Industria
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
GoToMyPC tenía muchas sesiones abandonadas, por parte de todos nuestros usuarios. Splashtop no tiene ese problema. Los usuarios lo encuentran muy intuitivo y aprecian la rapidez de la sesión de control remoto.
Brent Cole at Altitude Health Services
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Hace poco, cambié a Splashtop desde LogMeIn Pro porque tenía problemas de fiabilidad y su servicio de atención al cliente no se mostraba nada predispuesto a solucionarlo. Probé unas seis alternativas, y Splashtop y TeamViewer fueron las mejores con diferencia. Sin embargo, TeamViewer es más caro. Splashtop era el siguiente mejor en prestaciones y con un precio mucho más razonable.
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1
¿Por qué elegir Splashtop?
Splashtop ofrece una experiencia de escritorio remoto rápida, segura y sin complicaciones diseñada para profesionales, equipos y empresas. Aquí explicamos por qué Splashtop destaca entre el resto:
Rendimiento inigualable: disfruta de una latencia ultrabaja, transmisión 4K y control remoto sensible, haciendo que tu experiencia remota sea tan fluida como trabajar en persona.
Seguridad de nivel empresarial: protege tus datos con cifrado líder en el sector, autenticación multifactor y controles de acceso avanzados.
Acceso desde cualquier dispositivo: trabaja sin problemas desde tu ordenador, tableta o teléfono inteligente sin limitaciones.
Acceso sin inconvenientes a archivos y aplicaciones: abre, edita y gestiona archivos en tu ordenador remoto al instante, sin necesidad de subidas en la cloud ni transferencias de correo electrónico.
Trabajo remoto y soporte de TI potentes: ya sea que trabajes de forma remota o prestes soporte de TI, Splashtop ofrece herramientas potentes como reinicio remoto, transferencia de archivos y grabación de sesiones.
Rentable y escalable: consigue acceso remoto de alta gama sin los altos costes de competidores como TeamViewer o LogMeIn.
Splashtop hace que el trabajo remoto sea más fácil, rápido y seguro para que puedas concentrarte en sacar adelante todo.