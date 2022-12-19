Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

La mejor alternativa a RemotePC

Splashtop es más fácil de usar, funciona más rápido, tiene más funciones principales y lo usan más de 30 millones de personas

Prueba gratuita¡No se requiere tarjeta de crédito!

Descubre por qué Splashtop es la mejor alternativa a RemotePC


Splashtop Remote Access Pro

pc remoto

Ventas presenciales y equipos de asistencia en EE. UU. y Europa

Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)

Chat (dentro y fuera de la sesión)

*Solo disponible en la sesión

Impresión remota

Monitor multi-a-multi

Grabación de la sesión

Comparte tu escritorio a través de un enlace web

Seguro + fácil despliegue con un enlace compartido

Tres usuarios pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (se requieren tres licencias)

Reinicio remoto

Solo en el plan Enterprise

Agrupación de computadoras

Solo en el plan Enterprise

Agrupación de usuarios

Permisos de grupo

Solo en el plan Enterprise

Funciones de gestión de usuarios para el equipo

Solo en el plan Enterprise

Cifrado AES de 256 bits / Verificación de dos pasos / Autenticación del dispositivo

Habilitar pantalla vacía en escritorio remoto

*No disponible en Windows 10


Acceso Remoto Splashtop

Inicie una prueba gratuita

Empieza

Lo que dicen los usuarios al elegir Splashtop

He estado probando varias opciones de acceso remoto durante el último mes y Splashtop ha sido de lejos la mejor para nuestras necesidades. Felicidades al equipo de Splashtop por haber creado un paquete estupendo, con opciones útiles/prácticas y a un precio asequible.  Necesito un producto y una empresa en los que pueda confiar y vuestra solución ha sido sólida como una roca. ¡Seguid así!

Darryl Collins

Acceso remoto rápido, sencillo y seguro

Splashtop es una herramienta de acceso remoto de alto rendimiento para aquellos que desean una solución sencilla para acceder a sus ordenadores sobre la marcha. Ideal para que los trabajadores puedan trabajar desde casa o para que los estudiantes de enseñanza a distancia accedan a los ordenadores de las salas de informática del centro.

Utiliza tu portátil, tableta o smartphone para acceder a tu ordenador remoto como si estuvieras delante de él. Utiliza tus aplicaciones, edita archivos, ve vídeos y realiza cualquier tarea con facilidad a través de nuestras rápidas conexiones que te ofrecen calidad HD. Obtén más información sobre Splashtop Remote Access y averigua por qué más de 30 millones de personas han confiado en Splashtop para más de 500 millones de sesiones y contando.

¡Empiece hoy mismo con una prueba gratuita!

Prueba gratuitaConozca más