La mejor alternativa a RemotePC
Splashtop es más fácil de usar, funciona más rápido, tiene más funciones principales y lo usan más de 30 millones de personas
Descubre por qué Splashtop es la mejor alternativa a RemotePC
pc remoto
Ventas presenciales y equipos de asistencia en EE. UU. y Europa
Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
Chat (dentro y fuera de la sesión)
*Solo disponible en la sesión
Impresión remota
Monitor multi-a-multi
Grabación de la sesión
Comparte tu escritorio a través de un enlace web
Seguro + fácil despliegue con un enlace compartido
Tres usuarios pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (se requieren tres licencias)
Reinicio remoto
Solo en el plan Enterprise
Agrupación de computadoras
Solo en el plan Enterprise
Agrupación de usuarios
Permisos de grupo
Solo en el plan Enterprise
Funciones de gestión de usuarios para el equipo
Solo en el plan Enterprise
Cifrado AES de 256 bits / Verificación de dos pasos / Autenticación del dispositivo
Habilitar pantalla vacía en escritorio remoto
*No disponible en Windows 10
Lo que dicen los usuarios al elegir Splashtop
He estado probando varias opciones de acceso remoto durante el último mes y Splashtop ha sido de lejos la mejor para nuestras necesidades. Felicidades al equipo de Splashtop por haber creado un paquete estupendo, con opciones útiles/prácticas y a un precio asequible. Necesito un producto y una empresa en los que pueda confiar y vuestra solución ha sido sólida como una roca. ¡Seguid así!
Darryl Collins
Acceso remoto rápido, sencillo y seguro
Splashtop es una herramienta de acceso remoto de alto rendimiento para aquellos que desean una solución sencilla para acceder a sus ordenadores sobre la marcha. Ideal para que los trabajadores puedan trabajar desde casa o para que los estudiantes de enseñanza a distancia accedan a los ordenadores de las salas de informática del centro.
Utiliza tu portátil, tableta o smartphone para acceder a tu ordenador remoto como si estuvieras delante de él. Utiliza tus aplicaciones, edita archivos, ve vídeos y realiza cualquier tarea con facilidad a través de nuestras rápidas conexiones que te ofrecen calidad HD. Obtén más información sobre Splashtop Remote Access y averigua por qué más de 30 millones de personas han confiado en Splashtop para más de 500 millones de sesiones y contando.