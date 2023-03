Splashtop Remote Access para medios y entretenimiento

Testimonios de los clientes

Los artistas que utilizan dispositivos Wacom en flujos de trabajo de posproducción pueden utilizar Splashtop para conectarse de forma segura y sin problemas a entornos locales o de cloud para trabajar con programas como Adobe Premiere Pro, After Effects, etc. Los artistas pueden aprovechar sin problemas las potentes funciones de Wacom Cintiq Pro e Intuos Pro para editar, componer y crear efectos visuales de forma productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para la actual coyuntura del teletrabajo.

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom