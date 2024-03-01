Splashtop Remote Access para medios y entretenimiento

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Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

Libera tu potencial creativo con Splashtop Remote Access

Revoluciona la colaboración en los medios de comunicación y el ocio y la eficiencia del flujo de trabajo

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Con la confianza del sector de los medios de comunicación y el ocio para lograr un acceso remoto seguro y de alto rendimiento

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Para Individuos y Equipos

Rendimiento del acceso remoto de Splashtop

¡Para obtener el mejor color de imagen, calidad de audio y más!

Las funciones incluyen: modo de color 4:4:4 para obtener el color más preciso y una visualización nítida, audio de alta fidelidad, lápiz óptico remoto, uso de dispositivo USB local (ratón 3D, mando, tableta de dibujo) con tu ordenador remoto y conexión de micrófono.

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Para empresas

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Plataforma unificada que se adapta a las necesidades de acceso remoto, asistencia informática y gestión de puntos finales de tu empresa.

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Automatiza el parcheo, la supervisión y la remediación para ayudar a mantener estaciones de trabajo creativas, sistemas de producción y dispositivos distribuidos seguros, actualizados y funcionando de forma fiable.

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La seguridad es Nuestra Principal Prioridad

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Características de seguridad avanzadas

Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a los informáticos un control total sobre la seguridad del acceso remoto para los trabajadores distribuidos de hoy en día. Las funciones de seguridad incluyen la autenticación de dos factores, la integración del inicio de sesión único, la MFA de punto final, la pantalla en blanco, el tiempo de espera de la sesión inactiva, la notificación de la conexión remota, el registro de auditoría de la sesión completa, etc. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Más información sobre las funciones de seguridad de Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Estándares y cumplimiento

Splashtop cumple con ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD y CCPA. Las soluciones de Splashtop están diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento con la HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.

Privacidad de los datos y de la sesión: Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a los ordenadores de nuestros usuarios ni a las aplicaciones y datos a los que se accede durante una sesión remota.

Más información sobre la seguridad y el cumplimiento de Splashtop.

Two IT security professionals reviewing data logs

Infraestructura segura

Splashtop no solo ofrece una potente infraestructura en la cloud alojada en AWS para redes e informática seguras, sino que también ofrecemos opciones locales para aquellos que prefieren o requieren soluciones de alojamiento local. Nuestro compromiso con la seguridad se extiende a todas las plataformas, adoptando las mejores prácticas de la industria en entornos de desarrollo, implementación y producción con mecanismos de defensa y detección de intrusiones de forma ininterrumpida. Obtén más información sobre cómo protegemos tus ordenadores, usuarios y datos.

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