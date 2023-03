Acerca de Splashtop

Los cuatro fundadores ocuparon puestos en Avocent durante un par de años. En 2006, decidieron crear otra empresa juntos. Bautizada como DeviceVM en sus orígenes, la empresa cambió posteriormente por el nombre de su primer producto: Splashtop.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario de Internet más rápida y sencilla, DeviceVM lanzó el primer sistema operativo (SO) de navegador instantáneo, que fue adoptado por Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony y otros. El sistema operativo del navegador se distribuyó en más de 300 millones de PC de las principales plataformas de PC y netbooks. Fue un precursor de los Chromebooks de Google. El sistema operativo de navegador instantáneo DeviceVM ganó el premio "Best of CES" en 2009.