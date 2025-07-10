Acerca de Splashtop
Nuestra historia, nuestros valores y cómo nuestros clientes son el motor de todo lo que hacemos
Quiénes somos
Somos líderes en asistencia informática y acceso remoto seguro. Ofrecemos una experiencia presencial que los usuarios necesitan con una seguridad en la que los informáticos pueden confiar.
¿Qué es una experiencia presencial? A diferencia de las engorrosas soluciones de acceso remoto, nuestros productos son tan rápidos, sencillos y seguros como estar delante de tu ordenador de trabajo in situ, pero puedes estar en cualquier lugar, con cualquier dispositivo. Nuestras soluciones ofrecen un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una sola aplicación para el acceso y la asistencia en todos los sistemas operativos, incluidos Windows y Mac; y asistencia global con acceso directo a un experto.
30 + millonesUsuarios
800+ millonesde sesiones
Más de 2.000 Reseñas de 5 estrellas
Más de 1000 millones de dólaresValoración
Lo que valoramos
Entusiasmamos a nuestros clientes a nivel mundial
Escuchar las opiniones de los clientes y actuar en consecuencia es el motor de todo lo que hacemos. Se refleja en nuestras más de 2000 opiniones de 5 estrellas.
Ofrecemos la mejor rentabilidad
Ofrecemos nuestras mejores soluciones a precios competitivos. Nuestros precios de suscripción claros, coherentes y estables significan que no hay letra pequeña ni sorpresas.
Centrarse en la seguridad y el cumplimiento
Cumplimos y respaldamos los últimos estándares y regulaciones de seguridad, incluidos ISO/IEC 27001, RGPD, HIPAA, SOC 2 y PCI. Nuestro Consejo Asesor de Seguridad nos asesora hacia nuestros objetivos de seguridad y cumplimiento cada vez más rigurosos.
Ofrece experiencias de usuario fiables y de alto rendimiento
La fiabilidad y el rendimiento de nuestros productos galardonados se traducen directamente en que nuestros clientes puedan alcanzar sus objetivos en el trabajo, la educación o el ocio.
Cómo se conocieron los fundadores
La empresa ahora conocida como Splashtop se fundó en 2006. Sin embargo, la historia de Splashtop se remonta a más de 15 años antes. Fue entonces cuando los cuatro fundadores de la empresa —Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng y Philip Sheu— se conocieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como estudiantes universitarios de ingeniería eléctrica e informática.
Los cuatro nacieron en Taiwán y crecieron en California en familias de inmigrantes taiwaneses. Formaron un grupo muy unido que acogió el credo del MIT de "trabajar y jugar a destajo".
Empieza el impulso empresarial
Mark, sobre todo, siempre tuvo un espíritu emprendedor. El MIT fomentaba el carácter emprendedor y Mark convenció a los demás para que presentaran con él un plan de negocios en lo que por aquel entonces era un concurso de emprendimiento de 10 000 $ (ahora es un concurso de 100 000 $). Su plan de negocios fue finalista.
Los cuatro siguieron trayectorias profesionales diferentes después de salir del MIT. Mark trabajó para Intel en Arizona y California; Thomas trabajó para Motorola en Florida y para Intel en California; Phil trabajó para HP en California y Oregón; y Robert se fue a Nueva York a trabajar en Wall Street. Pero el grupo se mantuvo en contacto y hablaron con frecuencia de crear una empresa juntos.
La primera empresa de los fundadores: OSA Technologies
En 2000, los cofundadores fundaron OSA Technologies. Esta organización fabricó software y firmware de interfaz de gestión de plataformas inteligentes (IPMI) incrustadas.
OSA recaudó un total de 20 millones de dólares de Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures y otros. Con operaciones en San José, Shanghái y Taipéi, OSA envió sus productos a proveedores de servidores entre los que se encontraban Microsoft, Intel, Dell, HP e IBM. En 2004, OSA fue adquirida por Avocent por 100 millones de dólares.
Los inicios de Splashtop
Los cuatro fundadores ocuparon puestos en Avocent durante un par de años. En 2006, decidieron crear otra empresa juntos. Bautizada como DeviceVM en sus orígenes, la empresa cambió posteriormente por el nombre de su primer producto: Splashtop.
Con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario de Internet más rápida y sencilla, DeviceVM lanzó el primer sistema operativo (SO) de navegador instantáneo, que fue adoptado por Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony y otros. El sistema operativo del navegador se distribuyó en más de 300 millones de PC de las principales plataformas de PC y netbooks. Fue un precursor de los Chromebooks de Google. El sistema operativo de navegador instantáneo DeviceVM ganó el premio "Best of CES" en 2009.
Marcar un nuevo rumbo
En 2010, la empresa detectó que los PC estaban perdiendo terreno como plataforma informática principal, lo que significaba que su rumbo en el mercado no sería sostenible ni adaptable en el futuro. En su lugar, marcaron un nuevo rumbo para aprovechar su experiencia básica en la creación de productos de software de alto rendimiento que mejoraran la experiencia informática de las personas.
Splashtop es pionero en el acceso y asistencia informática remotos seguros
Hace poco marcamos un nuevo rumbo primero hacia el terreno de la asistencia y acceso remotos a juegos móviles y, luego, hacia un terreno más generalizado. Desde entonces, hemos crecido hasta convertirnos en líderes mundiales en permitir un acceso fácil, seguro y de alto rendimiento a los recursos informáticos necesarios para el trabajo, el aprendizaje, el juego y la asistencia informática: en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Compañerismo y compromiso como si fuéramos una familia
El equipo que gestiona Splashtop hoy día es el mismo que fundó la empresa en 2006. Y todos siguen siendo amigos. Uno de sus inversores más antiguos señaló el coraje y la resistencia del grupo como uno de los "superpoderes" del éxito de Splashtop. La historia y los valores compartidos por los fundadores son en gran parte responsables de la cultura de compañerismo familiar, transparencia y compromiso apasionado de Splashtop para satisfacer a sus clientes.
Splashtop alcanza el estatus de empresa unicornio
Entre 2006 y 2010, Splashtop recaudó un total de 49 millones de dólares en financiación de capital riesgo en cuatro rondas, de inversores entre los que se encontraban Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) y Sapphire Ventures. En enero de 2021, la empresa anunció una nueva inversión de más de 50 millones de dólares —liderada por Sapphire Ventures e incluyendo a los otros tres inversores de siempre— que elevó su valoración por encima del punto de referencia de "unicornio" de 1000 millones de dólares.