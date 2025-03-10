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Seguridad de Acceso Remoto con Splashtop

Asegurando su seguridad y privacidad en cada paso del camino

Man studying security measures for remote access software

Tus ordenadores, tu red y tus datos están seguros

Splashtop se ha comprometido a ofrecer soluciones de acceso remoto seguro desde 2006. En la actualidad, impulsamos a más de 200 000 empresas y 30 millones de usuarios finales en todo el mundo, incluidos grandes bancos, fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales, administraciones locales y contratistas públicos.

Con el software de acceso remoto Splashtop, puedes descansar con tranquilidad sabiendo que tus datos están seguros.

  • A blue outline of a document with a sparkle icon at the bottom left corner, symbolizing a new or clean file.

    Normas y cumplimiento

    Las soluciones de soporte y acceso remotos de Splashtop están meticulosamente diseñadas para cumplir y ayudar con una amplia gama de estándares y regulaciones industriales y gubernamentales. Cumplimos totalmente con ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD y CCPA, lo que garantiza el cumplimiento de estrictas pautas de privacidad y protección de datos. Además, Splashtop es compatible con las necesidades de HIPAA, PCI y FERPA.

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  • A blue outline of a shield with two diagonal lines across its center, symbolizing protection or security, on a light gray background.

    Características de seguridad avanzadas

    Las soluciones de Splashtop están diseñadas para concederle al departamento de TI control total sobre la seguridad de los datos y, al mismo tiempo, ofrecerles a los usuarios la flexibilidad de tener acceso remoto seguro desde cualquier lugar. Las funciones incluyen autenticación de dos factores, seguridad de contraseña de múltiples niveles, pantalla en blanco, bloqueo automático de pantalla, tiempo de espera de inactividad de sesión, notificación de conexión remota, registro y mucho más. 

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  • Secure infrastructure icon

    Infraestructura de seguridad

    Nuestra infraestructura cloud está alojada en Amazon Web Services (AWS) y otros proveedores de IaaS, lo que proporciona un entorno informático y de red seguro, incluidos, entre otros, cortafuegos en la red, capa de aplicación e instancia, cifrado de datos, mitigación de DDoS, etc.

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  • A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

    Prevención de intrusiones

    Disponemos de mecanismos de detección de intrusos y defensa para nuestro entorno de producción que funcionan de forma ininterrumpida. Hemos adoptado las mejores prácticas del sector al crear nuestras pilas de aplicaciones en cloud para garantizar que se aplica la seguridad y se fortifican las instancias.

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  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Protección de datos

    Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a ninguno de los datos informáticos de nuestros usuarios a los que se accede durante una sesión remota. Splashtop transmite pero no almacena el flujo de captura de pantalla codificado, que está encriptado de extremo a extremo.

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  • Blue icon showing a smartphone with a location pin on the screen and a padlock with a check mark, representing secure location or privacy protection for mobile devices.

    Seguridad de la aplicación

    En los dispositivos de punto final, tenemos varios niveles de protección de seguridad, incluida la autenticación obligatoria del dispositivo y la autenticación opcional de dos factores y código de seguridad. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluido TLS 1.2) y encriptación AES de 256 bits. 

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  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock symbol in the upper right corner, representing cybersecurity or computer security.

    Seguridad del punto final

    Puedes asegurarte de que tus puntos finales gestionados están protegidos. Consulta el estado de la protección de seguridad de los equipos Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, etc.

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  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Integración de inicio de sesión único (SSO)

    Aprovecha la integración Splashtop SSO para que tus usuarios autentiquen su cuenta Splashtop utilizando un ID de usuario y contraseña SSO centralizados.Compatibilidad disponible con Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin. SSO está disponible en Splashtop Enterprise.

    Conozca más.

Por qué la seguridad es nuestra prioridad

La ciberseguridad se ha convertido en el mayor reto al que se enfrentan los profesionales de TI y MSPs de hoy día. Nos lo tomamos en serio, por eso hemos hecho de la seguridad nuestro principal objetivo desde el primer día. Trabajamos a destajo para garantizar que nuestros clientes puedan confiar en nuestra capacidad para proteger sus datos y su privacidad.

Por eso invertimos millones cada año para mejorar continuamente nuestras infraestructuras y medidas de seguridad. Escaneamos constantemente nuestros productos para garantizar su integridad y trabajamos con empresas de seguridad de primera categoría para realizar auditorías con regularidad. También hemos creado nuestro propio consejo asesor de seguridad para ayudar a guiar a Splashtop en la consecución de nuestros rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.

La seguridad es un proceso que nunca "acaba"; es un esfuerzo continuo para mantenerse al día en cuanto a las amenazas en constante evolución. Debemos a nuestros clientes actuales y futuros hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las ofertas de acceso remoto y asistencia remota de Splashtop sean lo más seguras posible.

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