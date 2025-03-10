Seguridad de Acceso Remoto con Splashtop
Asegurando su seguridad y privacidad en cada paso del camino
Tus ordenadores, tu red y tus datos están seguros
Splashtop se ha comprometido a ofrecer soluciones de acceso remoto seguro desde 2006. En la actualidad, impulsamos a más de 200 000 empresas y 30 millones de usuarios finales en todo el mundo, incluidos grandes bancos, fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales, administraciones locales y contratistas públicos.
Con el software de acceso remoto Splashtop, puedes descansar con tranquilidad sabiendo que tus datos están seguros.
Normas y cumplimientoConozca más.
Las soluciones de soporte y acceso remotos de Splashtop están meticulosamente diseñadas para cumplir y ayudar con una amplia gama de estándares y regulaciones industriales y gubernamentales. Cumplimos totalmente con ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD y CCPA, lo que garantiza el cumplimiento de estrictas pautas de privacidad y protección de datos. Además, Splashtop es compatible con las necesidades de HIPAA, PCI y FERPA.
Características de seguridad avanzadasConozca más.
Las soluciones de Splashtop están diseñadas para concederle al departamento de TI control total sobre la seguridad de los datos y, al mismo tiempo, ofrecerles a los usuarios la flexibilidad de tener acceso remoto seguro desde cualquier lugar. Las funciones incluyen autenticación de dos factores, seguridad de contraseña de múltiples niveles, pantalla en blanco, bloqueo automático de pantalla, tiempo de espera de inactividad de sesión, notificación de conexión remota, registro y mucho más.
Infraestructura de seguridadConozca más.
Nuestra infraestructura cloud está alojada en Amazon Web Services (AWS) y otros proveedores de IaaS, lo que proporciona un entorno informático y de red seguro, incluidos, entre otros, cortafuegos en la red, capa de aplicación e instancia, cifrado de datos, mitigación de DDoS, etc.
Prevención de intrusionesConozca más.
Disponemos de mecanismos de detección de intrusos y defensa para nuestro entorno de producción que funcionan de forma ininterrumpida. Hemos adoptado las mejores prácticas del sector al crear nuestras pilas de aplicaciones en cloud para garantizar que se aplica la seguridad y se fortifican las instancias.
Protección de datosConozca más.
Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a ninguno de los datos informáticos de nuestros usuarios a los que se accede durante una sesión remota. Splashtop transmite pero no almacena el flujo de captura de pantalla codificado, que está encriptado de extremo a extremo.
Seguridad de la aplicaciónConozca más.
En los dispositivos de punto final, tenemos varios niveles de protección de seguridad, incluida la autenticación obligatoria del dispositivo y la autenticación opcional de dos factores y código de seguridad. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluido TLS 1.2) y encriptación AES de 256 bits.
Seguridad del punto finalConozca más.
Puedes asegurarte de que tus puntos finales gestionados están protegidos. Consulta el estado de la protección de seguridad de los equipos Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, etc.
Integración de inicio de sesión único (SSO)Conozca más.
Aprovecha la integración Splashtop SSO para que tus usuarios autentiquen su cuenta Splashtop utilizando un ID de usuario y contraseña SSO centralizados.Compatibilidad disponible con Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin. SSO está disponible en Splashtop Enterprise.
Por qué la seguridad es nuestra prioridad
La ciberseguridad se ha convertido en el mayor reto al que se enfrentan los profesionales de TI y MSPs de hoy día. Nos lo tomamos en serio, por eso hemos hecho de la seguridad nuestro principal objetivo desde el primer día. Trabajamos a destajo para garantizar que nuestros clientes puedan confiar en nuestra capacidad para proteger sus datos y su privacidad.
Por eso invertimos millones cada año para mejorar continuamente nuestras infraestructuras y medidas de seguridad. Escaneamos constantemente nuestros productos para garantizar su integridad y trabajamos con empresas de seguridad de primera categoría para realizar auditorías con regularidad. También hemos creado nuestro propio consejo asesor de seguridad para ayudar a guiar a Splashtop en la consecución de nuestros rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.
La seguridad es un proceso que nunca "acaba"; es un esfuerzo continuo para mantenerse al día en cuanto a las amenazas en constante evolución. Debemos a nuestros clientes actuales y futuros hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las ofertas de acceso remoto y asistencia remota de Splashtop sean lo más seguras posible.