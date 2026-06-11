Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk 2023

La mejor alternativa a AnyDesk para 2026 para acceso remoto rápido y seguro - Splashtop
Compara AnyDesk con Splashtop y empieza gratis con Splashtop
Los beneficios de Splashtop: la mejor alternativa a AnyDesk
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Soporte y gestión de TI unificadas
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Mejor rentabilidad para equipos en crecimiento
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Conoce tu alternativa a AnyDesk
Splashtop Remote Access
$6/ mes
Comparado con $28.90/mes para AnyDesk Solo
Accede a tus ordenadores de forma remota, desde cualquier dispositivo. Perfecto para particulares, empresas/centros educativos que quieran permitir el teletrabajo y el trabajo remoto para los usuarios.
Splashtop Remote Support
$22/ mes
En comparación con los planes de AnyDesk que cuestan a partir de $49.90/mes
Software de asistencia informática remota supervisada y no supervisada Presta asistencia informática remota bajo demanda a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil.
Splashtop Enterprise
Para combinar el acceso remoto y el software de soporte remoto en tu empresa, organización o institución educativa.
Únete a nuestros clientes satisfechos
Estuvimos probando AnyDesk en algunos ordenadores, pero después de utilizar Splashtop, los comentarios de los usuarios fueron que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y que tenían una e xperiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros redactores apenas sufren retrasos, como si estuvieran en la oficina.
Mike Marsh, Warner Brothers
Ventajas de elegir Splashtop en lugar de AnyDesk
Fiabilidad y alto rendimiento
Splashtop obtiene constantemente altas calificaciones de satisfacción de los usuarios debido a su fiabilidad. Siempre conseguirá conexiones remotas de alto rendimiento, lo que hace que tareas como la edición de vídeo, la mezcla de audio, la sincronía de labios y el dibujo CAD en 3D resulten sencillos mientras accede a su escritorio de forma remota.
Splashtop es compatible con los sistemas operativos que utiliza y ofrece acceso remoto multiplataforma. Obtenga acceso de escritorio remoto a computadoras Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. El departamento de TI puede acceder a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil para proporcionar asistencia remota.
Gestión de ordenadores fácil de usar
¿Necesita gestionar múltiples usuarios dentro de su cuenta?
Las funciones de Splashtop te permiten gestionar fácilmente todos tus usuarios y dispositivos a través de la consola de administración centralizada.
Puedes agrupar fácilmente usuarios y ordenadores, ajustar las preferencias de seguridad y mucho más.
Tampoco es necesario memorizar contraseñas para el acceso no supervisado: basta con establecer los permisos de acceso de cada usuario para acceder a sus ordenadores.
Precios razonables
El objetivo de Splashtop es proporcionar la solución de acceso remoto y soporte remoto más sencilla y rápida a un precio extremadamente asequible, con precios y prácticas empresariales coherentes.
Por eso contamos con Splashtop Remote Access, que se adapta a su caso real específico y tiene un precio por usuario, con límites de ordenadores que se escalan de acuerdo con la cantidad de usuarios adquiridos. Los particulares y los pequeños grupos de usuarios de acceso remoto pueden encontrar este modelo más fácil.
Splashtop también cuenta con un historial de nunca subir los precios. Compara los precios de AnyDesk con los de Splashtop.
Seguridad robusta
Splashtop protege tu red, datos e información con una infraestructura segura, prevención de intrusiones y seguridad de aplicaciones.
Esto implica cortafuegos potentísimos, encriptación de datos, mitigación de DDoS, detección de intrusos ininterrumpida, mecanismos de defensa, seguridad de contraseñas multinivel, bloqueo automático de pantalla, tiempo de espera de sesión inactiva, notificación de conexión remota, autenticación de servidor proxy y aplicaciones con firma digital.
También seguimos las normas más recientes del sector para diseñar y mantener nuestro entorno cloud con la máxima seguridad.
¿Te detecta el uso comercial de AnyDesk con el plan gratuito?
¡Cámbiate a Splashtop en lugar de comprar un plan AnyDesk más caro!
Valoraciones de media de usuarios de Capterra
Splashtop vs. AnyDesk: ¿Qué herramienta de acceso remoto es mejor?
Splashtop surge como la alternativa más ventajosa a AnyDesk por varias razones:
Rendimiento y velocidad: Splashtop ofrece acceso remoto de alta definición, lo que garantiza que los usuarios se sientan como si estuvieran directamente frente al dispositivo remoto. Tareas como la edición de vídeo, la mezcla de audio y el dibujo CAD en 3D se vuelven fluidas y ofrecen una experiencia de usuario difícil de igualar.
Rentabilidad: Splashtop se enorgullece de proporcionar soluciones de acceso y soporte remotos de primer nivel por mucho menos dinero. Al comparar los precios de Splashtop con los de AnyDesk, los usuarios obtendrán más rentabilidad por su dinero con Splashtop, sin comprometer las funciones o la seguridad.
Seguridad: Splashtop cuenta con férreas medidas de seguridad que incluyen firewalls, cifrado de datos, mitigación de DDoS y detección de intrusiones ininterrumpida y permanente. Estas funciones garantizan que los datos de los usuarios permanezcan protegidos en todo momento, lo que ofrece tranquilidad a los particulares y a las empresas.
Compatibilidad multiplataforma: Splashtop admite una amplia gama de sistemas operativos, lo que permite a los usuarios acceder a ordenadores Windows, Mac y Linux desde prácticamente cualquier dispositivo, ya sea otro ordenador, una tableta o un dispositivo móvil. Esta flexibilidad es crucial en el variopinto entorno tecnológico actual.
Gestión fácil de usar: la consola de gestión centralizada de Splashtop permite a los administradores gestionar fácilmente usuarios y dispositivos. Splashtop ofrece una experiencia de gestión más intuitiva, desde agrupar usuarios hasta ajustar las preferencias de seguridad.
Reseñas de clientes: Splashtop recibe constantemente altas valoraciones de los usuarios, lo que indica satisfacción con sus funciones, rendimiento y atención al cliente. Esta confianza del usuario es un testimonio del compromiso de Splashtop con la excelencia.
En conclusión, Splashtop ofrece una solución más completa, segura y fácil de usar. Da igual si eres un particular que busca una herramienta de acceso remoto fiable o una empresa que busca potenciar a su plantilla de trabajadores, Splashtop se erige como la mejor alternativa a AnyDesk.
Por qué Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk
El software de escritorio remoto de Splashtop te permite acceder a tus ordenadores desde cualquier lugar, usando cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Las conexiones remotas rápidas te hacen sentir como si estuvieras de forma presencial frente al ordenador remoto. Además, obtendrás estas funciones principales de escritorio remoto:
Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar
Impresión remota
Reinicio remoto
Activación remota
Soporte multipantalla
Chat
Autenticación de dos factores
...y más!