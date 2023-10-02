GoToMyPC Pricing Comparison

Comparativa de precios de GoToMyPC
Ahorra al menos un 75 % si eliges Splashtop en su lugar
Por qué GoToMyPC podría costarte demasiado
GoToMyPC es una de las plataformas de escritorio remoto más caras que existe en la actualidad. Para poder acceder de forma remota a solo 1 ordenador, deberás pagar $420/año con GoToMyPC. Los usuarios también se han visto sorprendidos por los aumentos de precios de GoToMyPC.
No se conforme con el alto costo de una suscripción a GoToMyPC. En su lugar, puedes obtener una mejor herramienta de escritorio remoto por muchísimo menos de lo que cuesta GoToMyPC si eliges Splashtop.
Te ahorrarás un 75 % en el coste de tu licencia si eliges Splashtop en lugar de GoToMyPC.
Splashtop te ofrece más funciones, incluidos chat, activación remota en LAN y más.
Splashtop ofrece conexiones remotas de alto rendimiento que te hacen sentir como si estuvieras frente a tu ordenador remoto.
Tendrás la tranquilidad de saber que Splashtop viene equipado con una infraestructura de seguridad líder en la industria y todas las funciones de seguridad más importantes.
Precios de Splashtop vs. GoToMyPC: ¿cuál ofrece una mejor rentabilidad?
Ahorra un 75 % si eliges Splashtop en comparación con el precio de GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partir de
$8.25/mes
$37.50/mes
GoToMyPC cuesta a partir de $37.50/mes y te da acceso a solo un ordenador. Por otro lado, Splashtop Remote Access Pro cuesta a partir de $8.25/mes y te da acceso a un máximo de 10 ordenadores.
Por no mencionar que también obtendrás estas funciones con Splashtop que no están en los planes GoToMyPC Personal y Pro:
Reinicio remoto
Activación remota
Chat
Gestión de dispositivos
Gestión de usuarios
Grabación de la sesión
Varios usuarios (hasta 3) en un solo ordenador
Compatibilidad con varios monitores (para Mac)
Con Splashtop, consigues mucho más mientras ahorras en el coste de tu licencia. Por ello, Splashtop es la mejor alternativa a GoToMyPC.
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Lo que dicen los antiguos clientes de GoToMyPC
Splashtop es un sistema facilísimo de usar. Antes era cliente de GoToMyPC y estaba nervioso por la transición y la facilidad de uso. ¡Qué gran decisión fue hacer este cambio! Estoy superfeliz con todo hasta ahora. El precio es insuperable.
Lisa M Rizzo
Lo que dicen los antiguos clientes de GoToMyPC
Splashtop es muy fácil de usar. He usado GoToMyPC y LogMeIn antes y Splashtop es el mejor producto en mi opinión. Además, el precio es mucho mejor que la competencia.
Octavio Abea - Compatec