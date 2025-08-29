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Office worker using a computer with remote computer access

¿Se te ha detectado uso comercial de AnyDesk? ¿Las conexiones están bloqueadas?

Por eso deberías pasarte a Splashtop...

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Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

¿Te frustra la detección comercial de AnyDesk?

Si has estado utilizando la versión gratuita de AnyDesk y te han bloqueado las conexiones remotas a los pocos minutos por sospechas de uso comercial, déjanoslo a nosotros. Cuando AnyDesk detecte que utilizas su licencia gratuita con fines comerciales, limitará tus conexiones remotas para que pagues un plan comercial.

Splashtop ofrece una alternativa asequible a AnyDesk. Si comparas los precios de AnyDesk con los de Splashtop, ¡con Splashtop te ahorrarás un 40 % o más! Comienza con una prueba gratuita, ¡no se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia!

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Puntuaciones de satisfacción de usuarios de G2 para el escritorio remoto - Comparación de Splashtop y Anydesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

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Splashtop es fiable, seguro, de alto rendimiento y rentable en comparación con AnyDesk. Disfrutarás de acceso ilimitado a tus ordenadores desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Además, obtendrás todas las funciones principales, como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la impresión remota, el chat, la compatibilidad con varios monitores y mucho más.

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Por eso Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk.

Por qué los clientes prefieren Splashtop a AnyDesk: opiniones de TrustRadius


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Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los riesgos de seguir utilizando AnyDesk después de la advertencia de uso comercial?
¿Por qué AnyDesk marca a algunos usuarios para uso comercial?
¿Qué plan de Splashtop se recomienda para usuarios particulares?