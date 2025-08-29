¿Se te ha detectado uso comercial de AnyDesk? ¿Las conexiones están bloqueadas?
Por eso deberías pasarte a Splashtop...
¿Te frustra la detección comercial de AnyDesk?
Si has estado utilizando la versión gratuita de AnyDesk y te han bloqueado las conexiones remotas a los pocos minutos por sospechas de uso comercial, déjanoslo a nosotros. Cuando AnyDesk detecte que utilizas su licencia gratuita con fines comerciales, limitará tus conexiones remotas para que pagues un plan comercial.
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Acceso Remoto Splashtop
Comienza en $6/mes
Comparado con $28.90/mes para AnyDesk Solo
Acceda a sus computadoras de manera remota, desde cualquier dispositivo. Es perfecto para particulares o empresas/escuelas que quieran que sus usuarios trabajen desde sus hogares.
Para TI, Soporte y Mesas de ayuda
Splashtop Remote Support
Comienza en $22/mes
Comparado con los planes de AnyDesk a partir de $49.90/mes
Software de asistencia remota con y sin asistencia. Proporciona asistencia remota bajo demanda (QuickSupport) a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil.
Para equipos grandes
Splashtop Enterprise
Para combinar el acceso remoto y el software de soporte remoto en tu empresa, organización o institución educativa.
Puntuaciones de satisfacción de usuarios de G2 para el escritorio remoto - Comparación de Splashtop y Anydesk
Pásate a Splashtop: una solución más segura, fiable y rentable
Splashtop es fiable, seguro, de alto rendimiento y rentable en comparación con AnyDesk. Disfrutarás de acceso ilimitado a tus ordenadores desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Además, obtendrás todas las funciones principales, como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la impresión remota, el chat, la compatibilidad con varios monitores y mucho más.
Con Splashtop obtendrás una experiencia de atención al cliente líder en el sector, razón por la cual Splashtop ha obtenido la puntuación NPS más alta del sector (según la valoración de los usuarios y del revisor de terceros G2). AnyDesk también requiere un preaviso de 28 días para cancelar tu suscripción. En Splashtop, puedes desactivar la renovación automática en cualquier momento mediante un simple clic en la consola web. Splashtop se compromete a ofrecer la mejor relación calidad-precio y el mejor servicio.
Por eso Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk.