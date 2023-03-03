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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

¿Necesitas un sustituto para TeamViewer? Cambia TeamViewer por Splashtop

Disfruta de los beneficios de pasarte a Splashtop y ponte en marcha con total facilidad

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Garantizamos ahorros al cambiarte de TeamViewer a Splashtop

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Por qué Splashtop es el mejor sustituto de TeamViewer

  • ¡Te ahorrarás un buen dinero! Te garantizamos que te ahorrarás un 50 % al año si eliges Splashtop en lugar de TeamViewer. Además, obtendrás todas las principales funciones de acceso remoto que necesitas. 

  • ¡Gestión de suscripciones sin complicaciones! Desactiva la renovación automática en cualquier momento con un solo clic con Splashtop, a diferencia del enrevesado proceso de cancelación de TeamViewer

  • ¡Miles de reseñas de 5 estrellas! Splashtop obtiene mayores puntuaciones de satisfacción de los usuarios por parte de revisores externos y sitios de reseñas entre iguales¡Pruébalo y verás por qué! 

  • ¡Una experiencia de servicio al cliente que te maravillará! Forja una colaboración duradera con un equipo que te tenga como prioridad.  

  • ¡Disfrutarás de la mejor solución de acceso remoto! Consulta nuestra comparativa completa para saber por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer


A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

Sustituir TeamViewer por Splashtop es pan comido

No importa si usas TeamViewer para acceder de forma remota a un ordenador, varios ordenadores o incluso para las necesidades de acceso remoto de toda una empresa, configurar Splashtop es muy sencillo. 

Una vez que comiences tu suscripción a Splashtop o tu prueba gratuita, solo necesitas hacer dos cosas para sustituir TeamViewer. Primero, instalar el Splashtop Streamer en los ordenadores a los que deseas acceder de forma remota. En segundo lugar, descargar la aplicación Splashtop Business en tus ordenadores o dispositivos móviles para acceder de forma remota a los ordenadores en los que instalaste el Streamer. 

¡Y ya está! Incluso puedes usar TeamViewer para implementar Splashtop en masa en tus dispositivos. Consulta los pasos para migrar de TeamViewer a Splashtop

Ahorros garantizados en comparación con TeamViewer

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Acceda a sus computadoras de manera remota, desde cualquier dispositivo. Es perfecto para particulares o empresas/escuelas que quieran que sus usuarios trabajen desde sus hogares.

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Software de asistencia remota con y sin asistencia. Proporciona asistencia remota bajo demanda (QuickSupport) a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil.

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Obtendrás un software combinado de acceso remoto y asistencia remota que satisfaga tus necesidades avanzadas de seguridad.

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Más razones por las que Splashtop es el sustituto ideal de TeamViewer

  • Software de escritorio remoto para cualquier dispositivo

    No importan el sistema operativo o el dispositivo, ¡Splashtop lo tiene todo pensado! Splashtop es compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chrome OS. El escritorio remoto es más accesible que nunca 

  • Seguridad líder en el sector

    Las conexiones encriptadas, las opciones de contraseña de varios niveles, la autenticación de dos factores y otras funciones de seguridad garantizarán que tus datos estén a buen recaudo. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop.

  • Rendimiento de alta calidad

    Disfruta de un alto rendimiento constante que permite la transmisión 4K de hasta 60 fps (y la transmisión iMac Pro Retina 5K), fidelidad de color, conexiones remotas en tiempo real y baja latencia.

  • Principales herramientas y Características

    Transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, compatibilidad con múltiples monitores, chat, impresión remota, reinicio remoto, Wake-On-LAN remoto, gestión de usuarios y dispositivos, ¡y mucho más! Todo muchísimo más barato en comparación con TeamViewer. Consulta nuestra comparación de precios con respecto a TeamViewer

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