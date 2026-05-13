Soluciones de acceso remoto, asistencia y colaboración para la enseñanza de Splashtop

Soluciones Remotas Splashtop para Educación
Mejora la experiencia de enseñanza a distancia y presencial con soluciones para estudiantes, profesores e informáticos
Las principales instituciones educativas confían en las soluciones de acceso remoto de Splashtop
Los estudiantes pueden acceder remotamente a los ordenadores del laboratorio desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en su propio tiempo. Los profesores pueden usar software de uso compartido de pantalla y anotación para mantener a los estudiantes interesados, mejorar la participación y crear una experiencia de aprendizaje más interactiva. TI puede proporcionar asistencia inmediata a estudiantes y profesores desde cualquier lugar, minimizando las interrupciones.
Explorar por necesidad
Soporte remoto
Presta asistencia a distancia a estudiantes y profesores y resuelve rápidamente los problemas informáticos
Enterprise
La solución completa de asistencia informática remota con funciones de seguridad y control avanzadas
Splashtop AEM
Mantén los dispositivos de estudiantes, profesores y personal seguros, actualizados y fiables con parches en tiempo real, supervisión de puntos finales y herramientas de automatización.
Enterprise
Permite a alumnos y profesores acceder y controlar de forma segura los ordenadores de la sala de informática desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Classroom
Software para compartir pantallas y anotaciones para que los profesores involucren a toda la clase
Mirroring360
Duplica la pantalla de un móvil o de un ordenador de sobremesa en tu PC o Mac sin cables
Control de acceso Wi-Fi y servidores de Foxpass
Nuestra solución lista para usar permite a los equipos de TI e ingenieros utilizar un control de acceso avanzado en cuestión de minutos.
Splashtop en centros educativos de todo el mundo
Estudio de Caso
Salas informáticas remotas de Wayne State
Va a venir mucha más gente de Wayne State a Splashtop porque nos han estado observando. Y me han estado preguntando en nuestros comités de reanudación cómo me va. Les he dicho que funciona a las mil maravillas".
Gary Cendrowski - Director de Tecnología, Wayne State CFPCA
Estudio de Caso
Laboratorios Remotos en Laney College
Estamos formando a muchas clases en torno a Splashtop porque no va a haber clases presenciales en otoño. Estamos realizando clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan terminar sus estudios y sus títulos. No habríamos podido hacerlo de no ser por Splashtop".
Gerald Casey - Laney College CTE
Estudio de Caso
Salas informáticas remotas de Lenawee ISD
"Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestras salas de ordenadores a una posible situación de sala virtual 24 horas que antes no se había identificado como una necesidad".
Nicholas Adams - Distrito Escolar de Secundaria de Lenawee
La seguridad es nuestra prioridad
Infraestructura segura
Splashtop no solo ofrece una potente infraestructura en la cloud alojada en AWS para redes e informática seguras, sino que también ofrecemos opciones locales para aquellos que prefieren o requieren soluciones de alojamiento local. Nuestro compromiso con la seguridad se extiende a todas las plataformas, adoptando las mejores prácticas de la industria en entornos de desarrollo, implementación y producción con mecanismos de defensa y detección de intrusiones de forma ininterrumpida. Obtén más información sobre cómo protegemos tus ordenadores, usuarios y datos.
Características de seguridad avanzadas
Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a los informáticos un control total sobre la seguridad del acceso remoto para los trabajadores distribuidos de hoy en día. Las funciones de seguridad incluyen la autenticación de dos factores, la integración del inicio de sesión único, la MFA de punto final, la pantalla en blanco, el tiempo de espera de la sesión inactiva, la notificación de la conexión remota, el registro de auditoría de la sesión completa, etc. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Más información sobre las funciones de seguridad de Splashtop.
Estándares y cumplimiento
Splashtop cumple con ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD y CCPA. Las soluciones de Splashtop están diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento con la HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.
Privacidad de los datos y de la sesión: Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a los ordenadores de nuestros usuarios ni a las aplicaciones y datos a los que se accede durante una sesión remota.
Más información sobre la seguridad y el cumplimiento de Splashtop.