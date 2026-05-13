Soluciones de acceso remoto, asistencia y colaboración para la enseñanza de Splashtop

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Soluciones Remotas Splashtop para Educación

Mejora la experiencia de enseñanza a distancia y presencial con soluciones para estudiantes, profesores e informáticos

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Las principales instituciones educativas confían en las soluciones de acceso remoto de Splashtop

Los estudiantes pueden acceder remotamente a los ordenadores del laboratorio desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en su propio tiempo. Los profesores pueden usar software de uso compartido de pantalla y anotación para mantener a los estudiantes interesados, mejorar la participación y crear una experiencia de aprendizaje más interactiva. TI puede proporcionar asistencia inmediata a estudiantes y profesores desde cualquier lugar, minimizando las interrupciones.

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Soporte remoto

Presta asistencia a distancia a estudiantes y profesores y resuelve rápidamente los problemas informáticos

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Enterprise

La solución completa de asistencia informática remota con funciones de seguridad y control avanzadas

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Splashtop AEM

Mantén los dispositivos de estudiantes, profesores y personal seguros, actualizados y fiables con parches en tiempo real, supervisión de puntos finales y herramientas de automatización.

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Enterprise

Permite a alumnos y profesores acceder y controlar de forma segura los ordenadores de la sala de informática desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

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Classroom

Software para compartir pantallas y anotaciones para que los profesores involucren a toda la clase

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Mirroring360

Duplica la pantalla de un móvil o de un ordenador de sobremesa en tu PC o Mac sin cables

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Control de acceso Wi-Fi y servidores de Foxpass

Nuestra solución lista para usar permite a los equipos de TI e ingenieros utilizar un control de acceso avanzado en cuestión de minutos.

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Splashtop en centros educativos de todo el mundo

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

Estudio de Caso

Salas informáticas remotas de Wayne State

Va a venir mucha más gente de Wayne State a Splashtop porque nos han estado observando. Y me han estado preguntando en nuestros comités de reanudación cómo me va. Les he dicho que funciona a las mil maravillas".

Gary Cendrowski - Director de Tecnología, Wayne State CFPCA

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Laney College building

Estudio de Caso

Laboratorios Remotos en Laney College

Estamos formando a muchas clases en torno a Splashtop porque no va a haber clases presenciales en otoño. Estamos realizando clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan terminar sus estudios y sus títulos. No habríamos podido hacerlo de no ser por Splashtop".

Gerald Casey - Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

Estudio de Caso

Salas informáticas remotas de Lenawee ISD

"Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestras salas de ordenadores a una posible situación de sala virtual 24 horas que antes no se había identificado como una necesidad".

Nicholas Adams - Distrito Escolar de Secundaria de Lenawee

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La seguridad es nuestra prioridad

Two IT security professionals reviewing data logs

Infraestructura segura

Splashtop no solo ofrece una potente infraestructura en la cloud alojada en AWS para redes e informática seguras, sino que también ofrecemos opciones locales para aquellos que prefieren o requieren soluciones de alojamiento local. Nuestro compromiso con la seguridad se extiende a todas las plataformas, adoptando las mejores prácticas de la industria en entornos de desarrollo, implementación y producción con mecanismos de defensa y detección de intrusiones de forma ininterrumpida. Obtén más información sobre cómo protegemos tus ordenadores, usuarios y datos.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Características de seguridad avanzadas

Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a los informáticos un control total sobre la seguridad del acceso remoto para los trabajadores distribuidos de hoy en día. Las funciones de seguridad incluyen la autenticación de dos factores, la integración del inicio de sesión único, la MFA de punto final, la pantalla en blanco, el tiempo de espera de la sesión inactiva, la notificación de la conexión remota, el registro de auditoría de la sesión completa, etc. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits. Más información sobre las funciones de seguridad de Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Estándares y cumplimiento

Splashtop cumple con ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD y CCPA. Las soluciones de Splashtop están diseñadas para ayudar a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento con la HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.

Privacidad de los datos y de la sesión: Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a los ordenadores de nuestros usuarios ni a las aplicaciones y datos a los que se accede durante una sesión remota.

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