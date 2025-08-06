Software de acceso remoto y soporte remoto para MSPs

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
IT professional researching remote access support for MSPs

Soporte remoto escalable y gestión de puntos finales para MSPs

Presta soporte a entornos de múltiples clientes, resuelve problemas más rápidamente y gestiona puntos finales de manera eficiente para hacer crecer tus servicios sin costes ni complejidad adicionales.

EmpiezaContáctenos
An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

Presta un soporte excepcional al usuario final

Consigue acceso remoto supervisado y no supervisado a cualquier dispositivo gestionado o no gestionado, incluidos BYOD y móviles, para ofrecer a los clientes servicios de soporte remoto sin interrupciones. Aprovecha las personalizaciones para enfatizar tu marca.

Female IT professional researching remote access support for MSPs

Obtén supervisión y gestión remotas simplificadas

Rastrear, supervisar y gestionar fácilmente los puntos finales del cliente con soluciones de gestión de parches, alertas, gestión de inventario y herramientas de remediación que reducen tareas manuales, protegen puntos finales y mantienen el cumplimiento normativo, sin el coste ni la complejidad de las herramientas tradicionales de RMM.

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

Habilita el acceso remoto del usuario final para el trabajo remoto

Mejora tu oferta de servicios proporcionando software de acceso remoto de alto rendimiento a los clientes y permitiéndoles trabajar desde cualquier lugar, tal como lo harían en persona.

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

Unificar operaciones

Adáptate a las crecientes necesidades de los clientes con opciones de licencias flexibles y soporte para un número creciente de endpoints, asegurando que tus servicios escalen junto con tu negocio. Integra con PSA y sistemas de tickets y añade soluciones antivirus y EDR para obtener una única plataforma de soporte remoto, gestión de puntos finales y seguridad.

Las herramientas que necesitan los MSPs para ofrecer un soporte rápido y escalable

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Acceso atendido y no atendido

    Presta soporte ininterrumpido sin intervención del cliente y soporte supervisado ad-hoc para BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos móviles.

    Conozca más
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Supervisión y gestión remotas

    Supervisa, gestiona y protege de forma proactiva los dispositivos del cliente en tiempo real. Incluye visibilidad de CVE mejorada con IA, gestión de parches para sistemas operativos y software de terceros, paneles de control, seguimiento de inventario y herramientas de remediación.

    Conozca más
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Seguridad y capacidad de gestión avanzadas

    Mejora tus operaciones con seguridad de nivel empresarial y mayor manejabilidad con SSO, servicio técnico, control de acceso granular, listas blancas de IP, grabación de sesiones en cloud, soporte remoto no supervisado a Android y más.

    Conozca más
  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    Habilite el acceso remoto del usuario final

    Permite que los usuarios finales accedan de forma segura a sus ordenadores de trabajo desde cualquier lugar sin la necesidad de VPN o hardware adicional.

    Conozca más

De nuestros clientes satisfechos

Splashtop es la mejor herramienta que tengo en mi haber. Lo usé para control remoto, soporte al usuario final, parcheo de todas mis aplicaciones y gestión de inventario. Sois la solución más rentable y sencilla con la mejor atención al cliente. Sin lugar a dudas, la recomendaría a cualquiera que busque soporte remoto y gestión de puntos finales. Solía tardar hasta 20 minutos por tarea en solucionar problemas y ahora, con Splashtop, me lleva menos de 5 minutos hacerlo

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

De nuestros clientes satisfechos

Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un coste más asequible. Splashtop tiene el mejor servicio de atención al cliente y tenemos una gran relación directa con nuestro gestor de cuentas.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Protección y seguridad de datos avanzada

Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestructura segura

    El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.

    Conozca más
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Características de seguridad avanzadas

    Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.

    Conozca más
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Estándares y cumplimiento

    Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.

    Conozca más

Elige un plan que se ajuste a tus necesidades

SOS

Solución de soporte remoto supervisado y no supervisado para ordenadores y dispositivos móviles.

Prueba gratuitaConozca más

Enterprise

Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con SSO, seguridad avanzada, servicio de asistencia con flujos de trabajo avanzados y capacidad de gestión. Versión local disponible.

Prueba gratuitaConozca más

Gestión autónoma de dispositivos

Optimiza las operaciones de TI, automatiza las tareas rutinarias y garantiza que tus puntos finales sean seguros, estén actualizados y cumplan con las normas.

Conozca másContáctenos