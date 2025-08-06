Software de acceso remoto y soporte remoto para MSPs

Soporte remoto escalable y gestión de puntos finales para MSPs
Presta soporte a entornos de múltiples clientes, resuelve problemas más rápidamente y gestiona puntos finales de manera eficiente para hacer crecer tus servicios sin costes ni complejidad adicionales.
Presta un soporte excepcional al usuario final
Consigue acceso remoto supervisado y no supervisado a cualquier dispositivo gestionado o no gestionado, incluidos BYOD y móviles, para ofrecer a los clientes servicios de soporte remoto sin interrupciones. Aprovecha las personalizaciones para enfatizar tu marca.
Obtén supervisión y gestión remotas simplificadas
Rastrear, supervisar y gestionar fácilmente los puntos finales del cliente con soluciones de gestión de parches, alertas, gestión de inventario y herramientas de remediación que reducen tareas manuales, protegen puntos finales y mantienen el cumplimiento normativo, sin el coste ni la complejidad de las herramientas tradicionales de RMM.
Habilita el acceso remoto del usuario final para el trabajo remoto
Mejora tu oferta de servicios proporcionando software de acceso remoto de alto rendimiento a los clientes y permitiéndoles trabajar desde cualquier lugar, tal como lo harían en persona.
Unificar operaciones
Adáptate a las crecientes necesidades de los clientes con opciones de licencias flexibles y soporte para un número creciente de endpoints, asegurando que tus servicios escalen junto con tu negocio. Integra con PSA y sistemas de tickets y añade soluciones antivirus y EDR para obtener una única plataforma de soporte remoto, gestión de puntos finales y seguridad.
Las herramientas que necesitan los MSPs para ofrecer un soporte rápido y escalable
Acceso atendido y no atendidoConozca más
Presta soporte ininterrumpido sin intervención del cliente y soporte supervisado ad-hoc para BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos móviles.
Supervisión y gestión remotasConozca más
Supervisa, gestiona y protege de forma proactiva los dispositivos del cliente en tiempo real. Incluye visibilidad de CVE mejorada con IA, gestión de parches para sistemas operativos y software de terceros, paneles de control, seguimiento de inventario y herramientas de remediación.
Seguridad y capacidad de gestión avanzadasConozca más
Mejora tus operaciones con seguridad de nivel empresarial y mayor manejabilidad con SSO, servicio técnico, control de acceso granular, listas blancas de IP, grabación de sesiones en cloud, soporte remoto no supervisado a Android y más.
Habilite el acceso remoto del usuario finalConozca más
Permite que los usuarios finales accedan de forma segura a sus ordenadores de trabajo desde cualquier lugar sin la necesidad de VPN o hardware adicional.
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop es la mejor herramienta que tengo en mi haber. Lo usé para control remoto, soporte al usuario final, parcheo de todas mis aplicaciones y gestión de inventario. Sois la solución más rentable y sencilla con la mejor atención al cliente. Sin lugar a dudas, la recomendaría a cualquiera que busque soporte remoto y gestión de puntos finales. Solía tardar hasta 20 minutos por tarea en solucionar problemas y ahora, con Splashtop, me lleva menos de 5 minutos hacerlo
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
De nuestros clientes satisfechos
Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un coste más asequible. Splashtop tiene el mejor servicio de atención al cliente y tenemos una gran relación directa con nuestro gestor de cuentas.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.
Elige un plan que se ajuste a tus necesidades
SOS
Solución de soporte remoto supervisado y no supervisado para ordenadores y dispositivos móviles.
Enterprise
Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con SSO, seguridad avanzada, servicio de asistencia con flujos de trabajo avanzados y capacidad de gestión. Versión local disponible.
Gestión autónoma de dispositivos
Optimiza las operaciones de TI, automatiza las tareas rutinarias y garantiza que tus puntos finales sean seguros, estén actualizados y cumplan con las normas.