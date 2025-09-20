Splashtop es una mejor alternativa a LogMeIn Pro

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
La mejor alternativa a LogMeIn
La mejor alternativa a LogMeIn

La principal alternativa a LogMeIn Pro para 2026: Splashtop

Splashtop cuesta menos, funciona más rápido y te permite acceder de forma remota a más ordenadores.

Prueba gratuitaCompre ahora

LogMeIn Pro vs. Splashtop: comparativa de funciones y precios



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

El precio comienza en

$99

$349.99

Número de computadoras

10

2

Rápido Acceso remoto

Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)

Impresión remota

Sonido

Copiar y pegar

Aplicación para móviles

Multi-monitor (sólo Windows)

Multi-monitor (Windows y Mac)

Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente*

Comparte tu escritorio a través de un enlace web

Chat

Inicio remoto

Reinicio remoto

Grabación de la sesión

Gestión de usuarios

Consulta nuestra comparación de precios de Splashtop Remote Access vs LogMeIn Pro.

Consulta el resto de nuestras alternativas a LogMeIn.

¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?

¡Consigue un programa de inicio anticipado con Splashtop sin coste adicional!

Empieza

Únete a nuestros clientes satisfechos

Usábamos LogMeIn, que se ralentizó demasiado a lo largo de los años. Y, si había funciones que quería que introdujeran, la empresa era demasiado grande que todo quedaba en papel mojado. No respondían a nuestras peticiones.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

Únete a nuestros clientes satisfechos

Splashtop tiene las funciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

Únete a nuestros clientes satisfechos

Splashtop ha sustituido a LogMeIn. Porque las nuevas versiones del producto eran cada vez menos eficientes ante un aumento considerable en el precio de la licencia.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 razones para elegir Splashtop como alternativa a LogMeIn Pro

1. Precios más bajos sin cobros ocultos: Splashtop ofrece precios transparentes y directos que cuestan significativamente menos que LogMeIn Pro, lo que ayuda a las personas y empresas a ahorrar cientos o miles de dólares cada año.

2. Acceso remoto de alto rendimiento: disfruta de sesiones remotas rápidas y fiables con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con múltiples monitores. Splashtop garantiza que tu experiencia de escritorio remoto se sienta como si estuvieras trabajando en la oficina.

3. Seguridad y cumplimiento avanzados: Splashtop utiliza encriptación AES-256, admite autenticación multifactor y SSO, y cumple con estándares de la industria como SOC 2, ISO 27001 y HIPAA, lo que te ofrece tranquilidad en cada sesión remota.

4. Compatibilidad multiplataforma y multidispositivo: conéctate a tus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebook desde cualquier lugar. Splashtop ofrece una mayor flexibilidad en comparación con la compatibilidad de plataformas limitada de LogMeIn Pro.

5. Funciones avanzadas incluidas sin coste adicional: Splashtop incluye transferencia de archivos, impresión remota, grabación de sesiones, redirección de dispositivos USB y más en sus planes. Con LogMeIn Pro, muchas funciones tienen un coste adicional.

Asegure su bajo precio con Splashtop - No hay aumentos de precio anuales

Bar chart comparing price increases of Splashtop Business Access and LogMeIn Pro from 2014 to 2018. LogMeIn Pro prices rise sharply, while Splashtop remains flat. Large black upward arrow highlights LogMeIn Pro increase.


Strobel Energy Group facility at night

Estudio de Caso

Strobel se ahorra un 80 % al pasar de LogMeIn Central

Las mejores funciones de asistencia remota a un precio mucho más bajo que el de LogMeIn Central

Lea el caso de estudio
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

Estudio de Caso

Fast Break Tech se pasa de LogMeIn Central a Splashtop

Averigua las principales razones por las que cambiar a Splashtop fue la mejor opción para este MSP

Lea el caso de estudio

¿Deseas probar la mejor alternativa a LogMeIn Pro?

Prueba gratuitaCompre ahora
¿Utilizas otras herramientas de LogMeIn? También ofrecemos la alternativa a LogMeIn Central y la alternativa a LogMeIn Rescue mejor valoradas. Consulta nuestra guía completa para conocer la mejor alternativa a LogMeIn.


Preguntas Frecuentes

¿Cómo garantiza Splashtop un acceso remoto seguro en comparación con LogMeIn Pro?