Splashtop es una mejor alternativa a LogMeIn Pro

La principal alternativa a LogMeIn Pro para 2026: Splashtop
Splashtop cuesta menos, funciona más rápido y te permite acceder de forma remota a más ordenadores.
LogMeIn Pro vs. Splashtop: comparativa de funciones y precios
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
El precio comienza en
$99
$349.99
Número de computadoras
10
2
Rápido Acceso remoto
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
Impresión remota
Sonido
Copiar y pegar
Aplicación para móviles
Multi-monitor (sólo Windows)
Multi-monitor (Windows y Mac)
Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente*
Comparte tu escritorio a través de un enlace web
Chat
Inicio remoto
Reinicio remoto
Grabación de la sesión
Gestión de usuarios
Consulta nuestra comparación de precios de Splashtop Remote Access vs LogMeIn Pro.
Consulta el resto de nuestras alternativas a LogMeIn.
¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?
¡Consigue un programa de inicio anticipado con Splashtop sin coste adicional!
Únete a nuestros clientes satisfechos
Usábamos LogMeIn, que se ralentizó demasiado a lo largo de los años. Y, si había funciones que quería que introdujeran, la empresa era demasiado grande que todo quedaba en papel mojado. No respondían a nuestras peticiones.
Steven Walker, President of Fast Break Tech
Únete a nuestros clientes satisfechos
Splashtop tiene las funciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar.
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
Únete a nuestros clientes satisfechos
Splashtop ha sustituido a LogMeIn. Porque las nuevas versiones del producto eran cada vez menos eficientes ante un aumento considerable en el precio de la licencia.
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
5 razones para elegir Splashtop como alternativa a LogMeIn Pro
1. Precios más bajos sin cobros ocultos: Splashtop ofrece precios transparentes y directos que cuestan significativamente menos que LogMeIn Pro, lo que ayuda a las personas y empresas a ahorrar cientos o miles de dólares cada año.
2. Acceso remoto de alto rendimiento: disfruta de sesiones remotas rápidas y fiables con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con múltiples monitores. Splashtop garantiza que tu experiencia de escritorio remoto se sienta como si estuvieras trabajando en la oficina.
3. Seguridad y cumplimiento avanzados: Splashtop utiliza encriptación AES-256, admite autenticación multifactor y SSO, y cumple con estándares de la industria como SOC 2, ISO 27001 y HIPAA, lo que te ofrece tranquilidad en cada sesión remota.
4. Compatibilidad multiplataforma y multidispositivo: conéctate a tus dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebook desde cualquier lugar. Splashtop ofrece una mayor flexibilidad en comparación con la compatibilidad de plataformas limitada de LogMeIn Pro.
5. Funciones avanzadas incluidas sin coste adicional: Splashtop incluye transferencia de archivos, impresión remota, grabación de sesiones, redirección de dispositivos USB y más en sus planes. Con LogMeIn Pro, muchas funciones tienen un coste adicional.
Asegure su bajo precio con Splashtop - No hay aumentos de precio anuales
Estudio de Caso
Strobel se ahorra un 80 % al pasar de LogMeIn Central
Las mejores funciones de asistencia remota a un precio mucho más bajo que el de LogMeIn Central
Estudio de Caso
Fast Break Tech se pasa de LogMeIn Central a Splashtop
Averigua las principales razones por las que cambiar a Splashtop fue la mejor opción para este MSP