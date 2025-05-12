Software de control remoto para soporte informático rápido y seguro

Simplifica el soporte de TI remoto con un software seguro y escalable
Una solución de soporte y acceso remotos segura y rentable para que los equipos de TI gestionen, controlen y presten soporte de manera eficiente a los puntos finales.
Conexiones seguras
Splashtop proporciona seguridad de nivel empresarial con cifrado de 256 bits, MFA, SSO, controles de acceso granulares y registro de sesiones, ayudando a los equipos de TI a cumplir con normas de cumplimiento como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA y más, sin sobrecarga adicional.
Experiencia de usuario superior
Con conexiones fiables y de baja latencia, compatibilidad con transmisión 4K y una interfaz intuitiva, Splashtop garantiza una experiencia perfecta tanto para los técnicos como para los usuarios finales.
Flujos de trabajo más inteligentes, soluciones más rápidas
Permite un soporte más rápido y eficiente con flujos de trabajo integrados y múltiples métodos de conexión remota. Inicia sesiones directamente desde tus herramientas ITSM, ejecuta acciones en segundo plano, supervisa los dispositivos y resuelve problemas rápidamente.
Plataforma consolidada para soporte de TI
Ya sea que estés ampliando u optimizando, Splashtop combina soporte remoto, acceso remoto y gestión de puntos finales para todos los dispositivos y sistemas operativos en una solución integral, ahorrando tiempo, reduciendo costes y disminuyendo la complejidad.
Herramientas de soporte de TI remoto para una gestión segura y eficiente de dispositivos
Asistencia supervisada y no supervisadaConozca más
Conéctate instantáneamente a cualquier dispositivo, tanto si el usuario está presente o no. Prestar soporte bajo demanda o acceder a sistemas no supervisados para actualizaciones, resolución de problemas y mantenimiento de rutina.
Gestión autónoma de dispositivosConozca más
Capacidades adicionales de gestión de puntos finales para supervisar, gestionar y actualizar dispositivos de forma eficiente con parches de sistema operativo y software de terceros, paneles de control intuitivos, informes de inventario y herramientas de remediación rápida.
Seguridad y capacidad de gestión avanzadasConozca más
Mejora tus operaciones con seguridad de nivel empresarial y mayor manejabilidad con SSO, servicio técnico, control de acceso granular, listas blancas IP, grabación de sesiones cloud, soporte a Android no supervisado y más.
Protección de puntos finalesConozca más
Protege tus puntos finales de amenazas y mitiga los riesgos de ciberataques con Splashtop AV y EDR, impulsados por Bitdefender.
Ayuda a tu equipo de TI a ofrecer un mejor soporte remoto todos los días
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Estuvimos probando AnyDesk en algunos ordenadores, pero, después de utilizar Splashtop, las valoraciones de los usuarios fueron que la frecuencia de imagen era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina.
Mike Marsh, Responsable de TI, Warner Bros. International Television Production Nueva Zelanda
Elige un plan que se ajuste a tus necesidades
Comienza a utilizar las soluciones de soporte de TI remoto de Splashtop
SOS
Solución de soporte remoto supervisado y no supervisado para ordenadores y dispositivos móviles.
Enterprise
Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con SSO, seguridad avanzada, servicio de asistencia con flujos de trabajo avanzados y capacidad de gestión. Versión local disponible.