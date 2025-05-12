Software de control remoto para soporte informático rápido y seguro

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

Simplifica el soporte de TI remoto con un software seguro y escalable

Una solución de soporte y acceso remotos segura y rentable para que los equipos de TI gestionen, controlen y presten soporte de manera eficiente a los puntos finales.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Conexiones seguras

Splashtop proporciona seguridad de nivel empresarial con cifrado de 256 bits, MFA, SSO, controles de acceso granulares y registro de sesiones, ayudando a los equipos de TI a cumplir con normas de cumplimiento como ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA y más, sin sobrecarga adicional.

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

Experiencia de usuario superior

Con conexiones fiables y de baja latencia, compatibilidad con transmisión 4K y una interfaz intuitiva, Splashtop garantiza una experiencia perfecta tanto para los técnicos como para los usuarios finales.

IT support helping via desktop with remote access software

Flujos de trabajo más inteligentes, soluciones más rápidas

Permite un soporte más rápido y eficiente con flujos de trabajo integrados y múltiples métodos de conexión remota. Inicia sesiones directamente desde tus herramientas ITSM, ejecuta acciones en segundo plano, supervisa los dispositivos y resuelve problemas rápidamente.

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

Plataforma consolidada para soporte de TI

Ya sea que estés ampliando u optimizando, Splashtop combina soporte remoto, acceso remoto y gestión de puntos finales para todos los dispositivos y sistemas operativos en una solución integral, ahorrando tiempo, reduciendo costes y disminuyendo la complejidad.

Herramientas de soporte de TI remoto para una gestión segura y eficiente de dispositivos

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Asistencia supervisada y no supervisada

    Conéctate instantáneamente a cualquier dispositivo, tanto si el usuario está presente o no. Prestar soporte bajo demanda o acceder a sistemas no supervisados para actualizaciones, resolución de problemas y mantenimiento de rutina.

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Gestión autónoma de dispositivos

    Capacidades adicionales de gestión de puntos finales para supervisar, gestionar y actualizar dispositivos de forma eficiente con parches de sistema operativo y software de terceros, paneles de control intuitivos, informes de inventario y herramientas de remediación rápida.

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Seguridad y capacidad de gestión avanzadas

    Mejora tus operaciones con seguridad de nivel empresarial y mayor manejabilidad con SSO, servicio técnico, control de acceso granular, listas blancas IP, grabación de sesiones cloud, soporte a Android no supervisado y más.

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  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Protección de puntos finales

    Protege tus puntos finales de amenazas y mitiga los riesgos de ciberataques con Splashtop AV y EDR, impulsados por Bitdefender.

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Ayuda a tu equipo de TI a ofrecer un mejor soporte remoto todos los días

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Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Estuvimos probando AnyDesk en algunos ordenadores, pero, después de utilizar Splashtop, las valoraciones de los usuarios fueron que la frecuencia de imagen era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina.

Mike Marsh, Responsable de TI, Warner Bros. International Television Production Nueva Zelanda

Elige un plan que se ajuste a tus necesidades

Comienza a utilizar las soluciones de soporte de TI remoto de Splashtop

SOS

Solución de soporte remoto supervisado y no supervisado para ordenadores y dispositivos móviles.

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Enterprise

Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con SSO, seguridad avanzada, servicio de asistencia con flujos de trabajo avanzados y capacidad de gestión. Versión local disponible.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es el software de soporte de TI remoto?
¿Qué son los servicios de TI remotos?
¿Cómo funciona el software de soporte de TI remoto?
¿Cómo elijo el mejor software de soporte remoto?
¿Es seguro el software de soporte remoto de TI?
¿Puede el software de soporte de TI remoto integrarse con otras herramientas de gestión de TI?