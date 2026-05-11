Gestión de parches en tiempo real con CVE Insights
Optimiza la gestión de parches en todo tu entorno con actualizaciones en tiempo real, visibilidad de CVE mejorada con IA y control automatizado para mejorar la eficiencia, garantizar el cumplimiento y minimizar las vulnerabilidades.
Obtén visibilidad sobre las vulnerabilidades
Utiliza información basada en CVE para identificar y priorizar amenazas a nivel de sistema operativo. Evalúa rápidamente los detalles de vulnerabilidad con resúmenes impulsados por IA y acciones de remediación para reducir el riesgo y mantener una postura de seguridad férrea.
Revisión en aplicaciones del sistema operativo y de terceros
Automatiza las actualizaciones de Windows, MacOS y software de terceros para reducir el riesgo y mantener todos los sistemas actualizados y seguros.
Automatizar los flujos de trabajo de parches
Crea estrategias de parches personalizadas basadas en políticas con aprobaciones de versiones, anillos de actualización y herencia de políticas. Asegúrate de que los parches se prueben, controlen e implementen de una manera que se adapte a tu entorno de TI.
Ventajas de la gestión de parches y vulnerabilidades de Splashtop
Seguridad y cumplimiento mejorados Copy
Solventa las vulnerabilidades con parches oportunos en el sistema operativo y el software de terceros, respaldados por información sobre CVE impulsada por IA, configuraciones de políticas e informes listos para cumplir con el cumplimiento.
Mayor eficiencia de TI Copy
Ahorra tiempo con procesos de parches automatizados y gestión centralizada, liberando a los equipos de TI para que se concentren en el trabajo estratégico en lugar de tareas repetitivas y manuales.
Plataforma unificada para soporte de TI Copy
Tanto si escalas como si simplificas, Splashtop combina acceso remoto, soporte remoto y gestión autónoma de dispositivos en una sola plataforma.
Rentable y escalable para equipos de TI Copy
Reduce los costes operativos con precios competitivos, al tiempo que escalas la gestión de parches en equipos híbridos, entornos remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.
Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo. Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering