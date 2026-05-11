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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

Gestión de parches en tiempo real con CVE Insights

Optimiza la gestión de parches en todo tu entorno con actualizaciones en tiempo real, visibilidad de CVE mejorada con IA y control automatizado para mejorar la eficiencia, garantizar el cumplimiento y minimizar las vulnerabilidades.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Obtén visibilidad sobre las vulnerabilidades

Utiliza información basada en CVE para identificar y priorizar amenazas a nivel de sistema operativo. Evalúa rápidamente los detalles de vulnerabilidad con resúmenes impulsados por IA y acciones de remediación para reducir el riesgo y mantener una postura de seguridad férrea.

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Revisión en aplicaciones del sistema operativo y de terceros

Automatiza las actualizaciones de Windows, MacOS y software de terceros para reducir el riesgo y mantener todos los sistemas actualizados y seguros.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Automatizar los flujos de trabajo de parches

Crea estrategias de parches personalizadas basadas en políticas con aprobaciones de versiones, anillos de actualización y herencia de políticas. Asegúrate de que los parches se prueben, controlen e implementen de una manera que se adapte a tu entorno de TI.

Ventajas de la gestión de parches y vulnerabilidades de Splashtop

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Seguridad y cumplimiento mejorados Copy

    Solventa las vulnerabilidades con parches oportunos en el sistema operativo y el software de terceros, respaldados por información sobre CVE impulsada por IA, configuraciones de políticas e informes listos para cumplir con el cumplimiento.

  • High performance icon

    Mayor eficiencia de TI Copy

    Ahorra tiempo con procesos de parches automatizados y gestión centralizada, liberando a los equipos de TI para que se concentren en el trabajo estratégico en lugar de tareas repetitivas y manuales.

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    Plataforma unificada para soporte de TI Copy

    Tanto si escalas como si simplificas, Splashtop combina acceso remoto, soporte remoto y gestión autónoma de dispositivos en una sola plataforma.

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    Rentable y escalable para equipos de TI Copy

    Reduce los costes operativos con precios competitivos, al tiempo que escalas la gestión de parches en equipos híbridos, entornos remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.

Ayuda a tu equipo de TI a mantenerse seguro y en cumplimiento, siempre

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Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo. Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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