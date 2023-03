Conformidad de Splashtop

Todas las empresas que forman parte del sector sanitario estadounidense deben cumplir con las normas federales que regulan la información sensible y privada de los pacientes. Además de proteger la cobertura sanitaria de los trabajadores, la HIPAA establece normas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información sanitaria electrónica. Splashtop no procesa, almacena ni tiene acceso a ningún dato informático de los usuarios, como datos de pacientes o historiales médicos. Por lo tanto, Splashtop no debe considerarse como tu socio comercial. Aunque ningún producto o solución por sí solo puede hacer que una organización cumpla con la HIPAA, los productos Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS y Splashtop On-Prem , si se utilizan correctamente, pueden ayudar a las organizaciones a cumplir con las directrices de la HIPAA sobre privacidad y seguridad del acceso remoto a la información sanitaria, y pueden utilizarse dentro de un sistema más amplio para respaldar el cumplimiento de la HIPAA (véase el artículo técnico más abajo). Algunos puntos clave que hay que destacar son:

Splashtop transmite pero no almacena el flujo de captura de pantalla codificado, que está encriptado de extremo a extremo con TLS con encriptación AES-256 bit.

La transmisión del nombre de usuario/contraseña está encriptada con HTTPS/TLS.

Las contraseñas de los usuarios son encriptadas y almacenadas en nuestra base de datos, la cual está protegida por un disco encriptado y una VPN.

Todas las conexiones se registran con la marca de tiempo e información de usuario / dispositivo / sesión.

La autenticación del dispositivo está habilitada por defecto con una opción para activar la autenticación de dos factores.

Nuestros módulos de seguridad en la Nube monitorean y señalan actividades sospechosas en tiempo real y bloquean al agresor para que no tenga acceso a nuestros servicios en la Nube.

Todas estas medidas deberían ayudar a asegurar que Splashtop pueda ser desplegado de manera segura en su organización sin afectar el cumplimiento de la HIPAA.

Libro Blanco: Cumplimiento y seguridad de la HIPAA Splashtop

Splashtop también ofrece una implementación in situ de sus soluciones de acceso remoto y asistencia informática remota. Con esta implementación, todos los módulos/servicios del servidor se alojan en la nube privada del cliente. Encontrarás más información en https://www.splashtop.com/products/on-prem y https://www.splashtop.com/solutions/iot (para la asistencia informática remota de ordenadores, dispositivos móviles/integrados/IoT).

