Comparación de precios de LogMeIn

Comparativa de precios de LogMeIn: cómo Splashtop ofrece más por menos
Averigua cómo puedes ahorrar hasta un 80 % o más eligiendo Splashtop
Precios de LogMeIn: ¿Vale la pena el coste?
Quizá ya te hayas planteado la siguiente pregunta: "¿vale la pena lo que cuesta LogMeIn?". LogMeIn es una de las opciones de acceso remoto más caras disponibles, pero eso no significa que sea la mejor. Puedes conseguir más por menos dinero si te decantas por Splashtop en lugar de LogMeIn.
¡Y te ahorrarás un buen dinero! Los precios iniciales de Splashtop te permitirán ahorrar entre un 50 % y más del 80 % al año en comparación con los precios iniciales de LogMeIn
Splashtop tiene las mismas funciones principales que se incluyen en LogMeIn
Splashtop ofrece la mejor experiencia de acceso remoto con conexiones de alto rendimiento
Splashtop está diseñado con herramientas y características de seguridad líderes en la industria
Más de 30 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Splashtop
Es evidente el motivo por el que Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn.
Compara los planes de precios de Splashtop y LogMeIn
Para que los particulares y los equipos pequeños accedan de forma remota a sus ordenadores para permitir el trabajo remoto
LogMeIn Pro
Precio inicial (por año)
$99
$349.99
Splashtop Remote Access Pro te ahorrará más del 70 % por año en el coste de tu suscripción anual en comparación con LogMeIn Pro: ¡perfecto para pequeñas empresas! Consulta nuestra comparación completa de precios de LogMeIn Pro y nuestra comparación de funciones que refleja por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Pro.
Para asistencia informática de TI y mesas de ayuda para proporcionar asistencia informática remota supervisada y no supervisada a cualquier dispositivo
LogMeIn Rescue
Precio inicial (por año)
$259
$1,299
Soporta iOS y Android
Incluido gratis
$450/año
Te ahorrarás más del 80 % al año en el precio de tu licencia si te decantas por Splashtop Remote Support en lugar de LogMeIn Rescue. Por no mencionar que te ahorrarás aún más si deseas ofrecer compatibilidad con dispositivos móviles, ya que Splashtop no cobra nada adicional por esa funcionalidad como sí lo hace LogMeIn. Consulta la comparativa de precios completa de LogMeIn Rescue y por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Rescue.
Para que los equipos de MSPs y TI gestionen, parcheen, supervisen y den soporte remoto a puntos finales
Para que los equipos de MSPs y TI gestionen, parcheen, supervisen y den soporte remoto a puntos finales
Coste anual de la gestión de puntos finales
LogMeIn Central con complementos
25 puntos finales/ordenadores
$1,188/año
$2,594.96/año
50 puntos finales/ordenadores
$1,188/año
$3,254.96/año
100 puntos finales/ordenadores
$1,188/año
$5,209.96/año
Características de seguridad
Incluido
Requiere un complemento de Seguridad
Características de Automatización
Incluido
Requiere el complemento de Automatización
Características de Insight
Incluido
Requiere el complemento Insight
Acceso remoto y plataforma central
Incluido
Incluido en la Base Central
Splashtop AEM tiene un mínimo de 100 puntos finales, así que el mismo precio anual se aplica para 25, 50 y 100 puntos finales. Los precios de LogMeIn Central que se muestran incluyen los complementos de Seguridad, Automatización e Insight necesarios para capacidades de gestión de puntos finales como gestión de parches, gestión de antivirus, automatización, alertas, inventario, paneles de control e informes.
En los recuentos de puntos finales que se muestran, Splashtop AEM cuesta entre un 54 % y un 77 % menos que LogMeIn Central con esos complementos incluidos. Consulta nuestra comparación completa de precios entre Splashtop LogMeIn Central y la lista de características para descubrir por qué Splashtop AEM es una alternativa a LogMeIn Central rentable para la gestión de puntos finales.
Ahorra hasta un 80 % con Splashtop: la solución definitiva y asequible de acceso remoto a través de LogMeIn
Lo que dicen los antiguos clientes de LogMeIn
He usado el software de acceso remoto Splashtop para trabajar desde casa e iniciar sesión en mi PC de trabajo. Habíamos usado LogMeIn durante varios años, pero siguieron subiendo los precios hasta un punto en el que ya no estaba a nuestro alcance, lo que nos llevó a probar varias alternativas. Al final, dimos con Splashtop y hasta ahora es más estable que cualquier otra solución, incluso que LogMeIn. Es mucho más fácil de usar, más fácil de iniciar sesión y más fácil de acceder a otros dispositivos; es que todo es mucho más fácil.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Lo que dicen los antiguos clientes de LogMeIn
En Ultimate IT Guys realizamos la mayor parte de nuestro trabajo a distancia. Por lo tanto, es fundamental que tengamos una herramienta de control remoto que sea fácil de usar, fiable y segura, pero a un costo razonable. También proporcionamos acceso remoto a los ordenadores de la oficina para que algunos de nuestros clientes trabajen desde casa o mientras viajan. Hemos encontrado que Splashtop es fácil de usar, confiable, seguro y rentable tanto para nuestros técnicos como para nuestros clientes que trabajan a distancia. Nos trasladamos de LogMeIn a Splashtop debido a los constantes aumentos de precios y al descenso del nivel de asistencia en LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
¿Ya tienes una licencia de LogMeIn? ¡No esperes a que acabe!