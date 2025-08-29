Comparación de precios de LogMeIn

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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

Comparativa de precios de LogMeIn: cómo Splashtop ofrece más por menos

Averigua cómo puedes ahorrar hasta un 80 % o más eligiendo Splashtop

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LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save


Precios de LogMeIn: ¿Vale la pena el coste?

Quizá ya te hayas planteado la siguiente pregunta: "¿vale la pena lo que cuesta LogMeIn?". LogMeIn es una de las opciones de acceso remoto más caras disponibles, pero eso no significa que sea la mejor. Puedes conseguir más por menos dinero si te decantas por Splashtop en lugar de LogMeIn.

  • ¡Y te ahorrarás un buen dinero! Los precios iniciales de Splashtop te permitirán ahorrar entre un 50 % y más del 80 % al año en comparación con los precios iniciales de LogMeIn

  • Splashtop tiene las mismas funciones principales que se incluyen en LogMeIn

  • Splashtop ofrece la mejor experiencia de acceso remoto con conexiones de alto rendimiento

  • Splashtop está diseñado con herramientas y características de seguridad líderes en la industria

  • Más de 30 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Splashtop

Es evidente el motivo por el que Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn.

Compara los planes de precios de Splashtop y LogMeIn

Para que los particulares y los equipos pequeños accedan de forma remota a sus ordenadores para permitir el trabajo remoto


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Precio inicial (por año)

$99

$349.99

Splashtop Remote Access Pro te ahorrará más del 70 % por año en el coste de tu suscripción anual en comparación con LogMeIn Pro: ¡perfecto para pequeñas empresas! Consulta nuestra comparación completa de precios de LogMeIn Pro y nuestra comparación de funciones que refleja por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Pro.


Para asistencia informática de TI y mesas de ayuda para proporcionar asistencia informática remota supervisada y no supervisada a cualquier dispositivo


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Precio inicial (por año)

$259

$1,299

Soporta iOS y Android

Incluido gratis

$450/año

Te ahorrarás más del 80 % al año en el precio de tu licencia si te decantas por Splashtop Remote Support en lugar de LogMeIn Rescue. Por no mencionar que te ahorrarás aún más si deseas ofrecer compatibilidad con dispositivos móviles, ya que Splashtop no cobra nada adicional por esa funcionalidad como sí lo hace LogMeIn. Consulta la comparativa de precios completa de LogMeIn Rescue y por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Rescue.

Para que los equipos de MSPs y TI gestionen, parcheen, supervisen y den soporte remoto a puntos finales

Para que los equipos de MSPs y TI gestionen, parcheen, supervisen y den soporte remoto a puntos finales

Coste anual de la gestión de puntos finales

Splashtop AEM

LogMeIn Central con complementos

25 puntos finales/ordenadores

$1,188/año

$2,594.96/año

50 puntos finales/ordenadores

$1,188/año

$3,254.96/año

100 puntos finales/ordenadores

$1,188/año

$5,209.96/año

Características de seguridad

Incluido

Requiere un complemento de Seguridad

Características de Automatización

Incluido

Requiere el complemento de Automatización

Características de Insight

Incluido

Requiere el complemento Insight

Acceso remoto y plataforma central

Incluido

Incluido en la Base Central

Splashtop AEM tiene un mínimo de 100 puntos finales, así que el mismo precio anual se aplica para 25, 50 y 100 puntos finales. Los precios de LogMeIn Central que se muestran incluyen los complementos de Seguridad, Automatización e Insight necesarios para capacidades de gestión de puntos finales como gestión de parches, gestión de antivirus, automatización, alertas, inventario, paneles de control e informes.

En los recuentos de puntos finales que se muestran, Splashtop AEM cuesta entre un 54 % y un 77 % menos que LogMeIn Central con esos complementos incluidos. Consulta nuestra comparación completa de precios entre Splashtop LogMeIn Central y la lista de características para descubrir por qué Splashtop AEM es una alternativa a LogMeIn Central rentable para la gestión de puntos finales.

Ahorra hasta un 80 % con Splashtop: la solución definitiva y asequible de acceso remoto a través de LogMeIn

Prueba gratuita

Lo que dicen los antiguos clientes de LogMeIn

He usado el software de acceso remoto Splashtop para trabajar desde casa e iniciar sesión en mi PC de trabajo. Habíamos usado LogMeIn durante varios años, pero siguieron subiendo los precios hasta un punto en el que ya no estaba a nuestro alcance, lo que nos llevó a probar varias alternativas. Al final, dimos con Splashtop y hasta ahora es más estable que cualquier otra solución, incluso que LogMeIn. Es mucho más fácil de usar, más fácil de iniciar sesión y más fácil de acceder a otros dispositivos; es que todo es mucho más fácil.

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Lo que dicen los antiguos clientes de LogMeIn

En Ultimate IT Guys realizamos la mayor parte de nuestro trabajo a distancia. Por lo tanto, es fundamental que tengamos una herramienta de control remoto que sea fácil de usar, fiable y segura, pero a un costo razonable. También proporcionamos acceso remoto a los ordenadores de la oficina para que algunos de nuestros clientes trabajen desde casa o mientras viajan. Hemos encontrado que Splashtop es fácil de usar, confiable, seguro y rentable tanto para nuestros técnicos como para nuestros clientes que trabajan a distancia. Nos trasladamos de LogMeIn a Splashtop debido a los constantes aumentos de precios y al descenso del nivel de asistencia en LogMeIn.

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

¿Ya tienes una licencia de LogMeIn? ¡No esperes a que acabe!

Podemos ofrecer hasta 3 meses gratuitos en una nueva suscripción a Splashtop para que coincida con los meses restantes de tu licencia de LogMeIn

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Preguntas Frecuentes

¿Es fácil cambiar de LogMeIn a Splashtop?
¿Qué software de acceso remoto ofrece un mejor retorno de la inversión: LogMeIn o Splashtop?
¿Los precios de Splashtop ofrecen más flexibilidad y mejor rentabilidad en comparación con el coste de LogMeIn?
¿Qué software de acceso remoto ofrece mejores precios para gestionar múltiples puntos finales: LogMeIn o Splashtop?