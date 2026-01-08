Mejor alternativa a Quick Assist 2023 - Splashtop SOS

La mejor alternativa a Quick Assist de 2026: Splashtop Remote Support
Splashtop ofrece capacidades superiores de asistencia remota y seguridad
Splashtop es la solución de asistencia remota preferida por los departamentos de TI y de asistencia técnica
Con Splashtop, disfrutarás de un acceso remoto rápido, fiable y seguro para prestar soporte a los dispositivos de tus usuarios. Tanto si necesitas prestar soporte remoto remota a dispositivos gestionados internamente, a los dispositivos personales de tus usuarios o a ambos, Splashtop Remote Support es la solución que necesitas.
Splashtop es una alternativa mejor que Microsoft Quick Assist porque es compatible con más dispositivos y sistemas operativos, incluye más funciones necesarias para los profesionales informáticos y es mucho más seguro.
Compara Microsoft Quick Assist y Splashtop
Asistencia rápida
Acceso remoto atendido y desatendido para prestar asistencia técnica
Splashtop te ofrece acceso supervisado (sin agente instalado) para soporte ad-hoc y acceso no supervisado para prestar soporte a dispositivos gestionados.
El asistente rápido solo ofrece acceso supervisado. Debe haber un usuario final presente para aceptar una conexión remota.
Asistencia informática de dispositivos y sistemas operativos
Da asistencia remota a dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook desde cualquier otro dispositivo.
El asistente rápido solo admite conexiones remotas desde un ordenador con Windows 10 a otro ordenador con Windows 10.
Productividad del usuario
Splashtop Remote Support
Asistencia rápida
Elevar a administrador
Puedes subirlo a privilegio de administrador cuando estés accediendo remotamente a una cuenta de usuario estándar de Windows para proporcionar asistencia.
Ampliación de privilegios no disponible.
Herramientas/utilidades
Incluye funciones como transferencia de archivos, grabación de sesiones, reinicio remoto y reconexión, scripting remoto y audio remoto.
No incluye transferencia de archivos, grabación de sesiones, reinicio remoto y reconexión, scripting remoto y audio remoto.
Gestión de usuarios
Los usuarios se pueden gestionar y agrupar en la consola web de Splashtop.
No disponible.
Seguridad
Splashtop Remote Support
Asistencia rápida
Registro de eventos
Incluye registros completos de todas las sesiones remotas, transferencias de archivos, sesiones de chat e historial con fines de autoauditoría.
Solo hay un número limitado de registros disponibles.
Autenticación de dos factores
Incluido en Splashtop.
No disponible.
Autenticación del dispositivo
Incluido en Splashtop.
No disponible.
200 000 empresas y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo confían en Splashtop
Los informáticos prefieren Splashtop por muchas razones:
Splashtop ofrece conexiones remotas de alto rendimiento con streaming 4K a más de 40 fotogramas por segundo (fps) con baja latencia.
Las soluciones de acceso remoto y asistencia informática remota de Splashtop son fáciles de usar, configurar y ampliar.
Splashtop protege tus datos con potentes funciones y prácticas de seguridad y compatibilidad con los cumplimientos y normativas del sector, incluyendo la HIPAA, FERPA, el RGPD, SOC 2 y más.
Disfrutarás de una experiencia de atención al cliente de primera clase por parte de Splashtop. Tenemos equipos de ventas y asistencia en todo el mundo, fácilmente accesibles y deseosos de ayudarte a triunfar.
Splashtop obtiene sistemáticamente las mejores puntuaciones de revisores externos y sitios de reseñas entre iguales.