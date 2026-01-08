Mejor alternativa a Quick Assist 2023 - Splashtop SOS

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User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

La mejor alternativa a Quick Assist de 2026: Splashtop Remote Support

Splashtop ofrece capacidades superiores de asistencia remota y seguridad

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Splashtop es la solución de asistencia remota preferida por los departamentos de TI y de asistencia técnica

Con Splashtop, disfrutarás de un acceso remoto rápido, fiable y seguro para prestar soporte a los dispositivos de tus usuarios. Tanto si necesitas prestar soporte remoto remota a dispositivos gestionados internamente, a los dispositivos personales de tus usuarios o a ambos, Splashtop Remote Support es la solución que necesitas.

Splashtop es una alternativa mejor que Microsoft Quick Assist porque es compatible con más dispositivos y sistemas operativos, incluye más funciones necesarias para los profesionales informáticos y es mucho más seguro.

Compara Microsoft Quick Assist y Splashtop


Splashtop Remote Support

Asistencia rápida

Acceso remoto atendido y desatendido para prestar asistencia técnica

Splashtop te ofrece acceso supervisado (sin agente instalado) para soporte ad-hoc y acceso no supervisado para prestar soporte a dispositivos gestionados.

El asistente rápido solo ofrece acceso supervisado. Debe haber un usuario final presente para aceptar una conexión remota.

Asistencia informática de dispositivos y sistemas operativos

Da asistencia remota a dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook desde cualquier otro dispositivo.

El asistente rápido solo admite conexiones remotas desde un ordenador con Windows 10 a otro ordenador con Windows 10.

Productividad del usuario


Splashtop Remote Support

Asistencia rápida

Elevar a administrador

Puedes subirlo a privilegio de administrador cuando estés accediendo remotamente a una cuenta de usuario estándar de Windows para proporcionar asistencia.

Ampliación de privilegios no disponible.

Herramientas/utilidades

Incluye funciones como transferencia de archivos, grabación de sesiones, reinicio remoto y reconexión, scripting remoto y audio remoto.

No incluye transferencia de archivos, grabación de sesiones, reinicio remoto y reconexión, scripting remoto y audio remoto.

Gestión de usuarios

Los usuarios se pueden gestionar y agrupar en la consola web de Splashtop.

No disponible.

Seguridad


Splashtop Remote Support

Asistencia rápida

Registro de eventos

Incluye registros completos de todas las sesiones remotas, transferencias de archivos, sesiones de chat e historial con fines de autoauditoría.

Solo hay un número limitado de registros disponibles.

Autenticación de dos factores

Incluido en Splashtop.

No disponible.

Autenticación del dispositivo

Incluido en Splashtop.

No disponible.


200 000 empresas y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo confían en Splashtop

Los informáticos prefieren Splashtop por muchas razones:


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