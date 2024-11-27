Zero Trust simplificada
Plataforma de acceso seguro unificada con servicios SSE y SASE
Retira tu VPN y adopta el acceso a la red Zero Trust de próxima generación (ZTNA)
Aplica políticas Zero Trust y denegación predeterminada para los usuarios que acceden a tus recursos internos. Este enfoque es más rápido y seguro que una VPN, ya que evita el movimiento lateral y el retorno de tráfico.
Acceso seguro de terceros con grabación de sesiones y supervisión en directo
Acceso Just-in-Time (JIT) potente, sin credenciales y con límite de tiempo con gestión de acceso privilegiado remoto (RPAM). Protégete contra las amenazas de internet y la pérdida de datos con el aislamiento remoto del navegador (RBI). Compatibilidad con BYOD (tráete tu dispositivo), acceso sin cliente y dispositivos no gestionados y abarca entornos TI y OT.
Seguridad Zero Trust de última generación
Redes Zero Trust
Alternativa más segura y rápida a las VPN tradicionales con microsegmentación, lo que reduce los movimientos laterales.
Acceso con privilegios mínimos
Acceso seguro Zero Trust únicamente a lo necesario en función de la identidad, el rol, el dispositivo y el contexto de red.
Supervisión de sesiones en directo
Las sesiones remotas se supervisan, controlan y graban, con visibilidad total de las actividades del usuario.
Facilidad de uso
Facilidad de implementación
Ya no es necesario gestionar políticas VPN complejas. El acceso y la conectividad seguros se pueden configurar en minutos.
Acceso justo a tiempo
Los usuarios obtienen acceso temporal a los recursos solo cuando lo necesitan, con tiempo limitado y permisos precisos.
Acceso a ZTNA sin agentes
El acceso a ZTNA sin agente elimina la necesidad de instalar software y permite la incorporación rápida de proveedores externos y usuarios BYOD (tráete tu dispositivo).
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Lo que necesitábamos era una forma sencilla, rápida y fácil de conceder a las personas acceso remoto a los recursos internos desde cualquier lugar y de forma segura. Con Splashtop Secure Workspace, encontramos la solución perfecta.
IT Manager, Community College
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Puedo decir por mi experiencia con el producto que se le han dedicado muchas horas de reflexión y esfuerzo a crear el producto y a asegurarme de que sea seguro, lo que realmente aprecio.
Manager of Technology, Community College District
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
¡Me encanta! Todo lo que he estado buscando en cuanto a acceso remoto seguro para usuarios privilegiados y de terceros está integrado en vuestro producto
CTO, a Managed Service Provider
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Nuestra herramienta actual de gestión de accesos privilegiados es cara y compleja de usar. Splashtop Secure Workspace no solo simplifica significativamente el flujo de trabajo diario, sino que también mejora el acceso remoto a los recursos críticos con sus capacidades de perímetro de servicio de seguridad.
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Nos complace haber encontrado Splashtop para satisfacer nuestra necesidad de tener una solución de acceso seguro para la empresa, particularmente al abordar las complejidades del acceso de terceros con Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop es uno de los mejores proveedores con los que hemos trabajado. El equipo de Splashtop Secure Workspace está muy bien informado, es trabajador y rápido a la hora de ayudar. Esperamos continuar nuestra asociación con Splashtop durante muchos años.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Nos hemos enfrentado a varios desafíos con otros proveedores, a menudo recibiendo solo un PDF de instrucciones cuando necesitábamos soporte. Vuestro equipo ha hecho todo lo posible para garantizar que obtengamos el valor total de vuestra solución. No podría haber un mejor momento para que cambiásemos a Splashtop Secure Workspace.
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop Secure Workspace es ideal para nuestros requisitos de seguridad de TI, abordando nuestras necesidades de seguridad con una plataforma única y fácil de usar y que conduce a ahorros sustanciales en recursos y esfuerzo.
Founder / CEO, Technology Services Provider
Cómo transformar el acceso seguro con Splashtop Secure Workspace
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