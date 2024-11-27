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Zero Trust simplificada

Plataforma de acceso seguro unificada con servicios SSE y SASE

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Retira tu VPN y adopta el acceso a la red Zero Trust de próxima generación (ZTNA)​

Aplica políticas Zero Trust y denegación predeterminada para los usuarios que acceden a tus recursos internos. Este enfoque es más rápido y seguro que una VPN, ya que evita el movimiento lateral y el retorno de tráfico.​


Conozca más
A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Acceso seguro de terceros con grabación de sesiones y supervisión en directo​

Acceso Just-in-Time (JIT) potente, sin credenciales y con límite de tiempo con gestión de acceso privilegiado remoto (RPAM). Protégete contra las amenazas de internet y la pérdida de datos con el aislamiento remoto del navegador (RBI). Compatibilidad con BYOD (tráete tu dispositivo), acceso sin cliente y dispositivos no gestionados y abarca entornos TI y OT.​


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Seguridad Zero Trust de última generación

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Redes Zero Trust

    Alternativa más segura y rápida a las VPN tradicionales con microsegmentación, lo que reduce los movimientos laterales. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Acceso con privilegios mínimos

    Acceso seguro Zero Trust únicamente a lo necesario en función de la identidad, el rol, el dispositivo y el contexto de red.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Supervisión de sesiones en directo

    Las sesiones remotas se supervisan, controlan y graban, con visibilidad total de las actividades del usuario. ​

Facilidad de uso​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Facilidad de implementación

    Ya no es necesario gestionar políticas VPN complejas. El acceso y la conectividad seguros se pueden configurar en minutos.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Acceso justo a tiempo

    Los usuarios obtienen acceso temporal a los recursos solo cuando lo necesitan, con tiempo limitado y permisos precisos.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Acceso a ZTNA sin agentes

    El acceso a ZTNA sin agente elimina la necesidad de instalar software y permite la incorporación rápida de proveedores externos y usuarios BYOD (tráete tu dispositivo).​

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Lo que necesitábamos era una forma sencilla, rápida y fácil de conceder a las personas acceso remoto a los recursos internos desde cualquier lugar y de forma segura. Con Splashtop Secure Workspace, encontramos la solución perfecta.

IT Manager, Community College

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Puedo decir por mi experiencia con el producto que se le han dedicado muchas horas de reflexión y esfuerzo a crear el producto y a asegurarme de que sea seguro, lo que realmente aprecio.

Manager of Technology, Community College District

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

¡Me encanta! Todo lo que he estado buscando en cuanto a acceso remoto seguro para usuarios privilegiados y de terceros está integrado en vuestro producto

CTO, a Managed Service Provider

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Nuestra herramienta actual de gestión de accesos privilegiados es cara y compleja de usar. Splashtop Secure Workspace no solo simplifica significativamente el flujo de trabajo diario, sino que también mejora el acceso remoto a los recursos críticos con sus capacidades de perímetro de servicio de seguridad.

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Nos complace haber encontrado Splashtop para satisfacer nuestra necesidad de tener una solución de acceso seguro para la empresa, particularmente al abordar las complejidades del acceso de terceros con Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Splashtop es uno de los mejores proveedores con los que hemos trabajado. El equipo de Splashtop Secure Workspace está muy bien informado, es trabajador y rápido a la hora de ayudar. Esperamos continuar nuestra asociación con Splashtop durante muchos años.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Nos hemos enfrentado a varios desafíos con otros proveedores, a menudo recibiendo solo un PDF de instrucciones cuando necesitábamos soporte. Vuestro equipo ha hecho todo lo posible para garantizar que obtengamos el valor total de vuestra solución. No podría haber un mejor momento para que cambiásemos a Splashtop Secure Workspace.

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Splashtop Secure Workspace es ideal para nuestros requisitos de seguridad de TI, abordando nuestras necesidades de seguridad con una plataforma única y fácil de usar y que conduce a ahorros sustanciales en recursos y esfuerzo.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

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