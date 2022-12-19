Oportunidades de Acceso Remoto para Fabricantes y Socios de Splashtop

Oportunidades de acceso remoto para OEM y socios de Splashtop
Integra el acceso remoto de Splashtop y el reflejo de la pantalla en tus soluciones
Incorpora la probada tecnología de acceso remoto y duplicación de pantalla inalámbrica en tus soluciones de servicio, software y hardware
Disponemos de opciones flexibles, como SDK, soluciones de marca compartida y marca blanca, con un servicio completo opcional de desarrollo personalizado y consultoría de integración.
Las tecnologías y soluciones incluyen:
- Tecnología Splashtop de acceso remoto a ordenadores para incorporar a tus soluciones RMM o MSP
- Visualización remota de la pantalla del dispositivo móvil para iOS y Android o control remoto de Android para tu solución MDM
- Acceso remoto y control de dispositivos de IoT, quioscos, señales digitales, incluyendo dispositivos de Zebra, Honeywell, Sonim y Panasonic
- Tecnología inalámbrica de duplicación de pantalla para pizarras inteligentes y pantallas
Splashtop y Canopy se asocian para ofrecer gestión remota mejorada para dispositivos IoT
Para satisfacer la creciente demanda de una gestión optimizada de dispositivos IoT, la colaboración une el acceso y el soporte remotos seguros de Splashtop con la principal plataforma de gestión y supervisión remotas (RMM) de Canopy.
Splashtop impulsa el acceso remoto en soluciones RMM populares
Incluyendo Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne y más.
Ivanti Wavelink utiliza la tecnología Splashtop
El líder del sector, Ivanti Wavelink, utiliza la tecnología Splashtop para el control remoto de dispositivos inteligentes.
Los principales fabricantes de pizarras inteligentes incorporan la duplicación de pantalla de Splashtop
Los principales fabricantes de pizarras inteligentes, como Sharp Business y Promethean, incorporan la tecnología de duplicación de pantalla de Splashtop en sus soluciones.