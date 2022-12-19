Oportunidades de Acceso Remoto para Fabricantes y Socios de Splashtop

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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Oportunidades de acceso remoto para OEM y socios de Splashtop

Integra el acceso remoto de Splashtop y el reflejo de la pantalla en tus soluciones

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Incorpora la probada tecnología de acceso remoto y duplicación de pantalla inalámbrica en tus soluciones de servicio, software y hardware

Disponemos de opciones flexibles, como SDK, soluciones de marca compartida y marca blanca, con un servicio completo opcional de desarrollo personalizado y consultoría de integración.

Las tecnologías y soluciones incluyen:

  • Tecnología Splashtop de acceso remoto a ordenadores para incorporar a tus soluciones RMM o MSP
  • Visualización remota de la pantalla del dispositivo móvil para iOS y Android o control remoto de Android para tu solución MDM
  • Acceso remoto y control de dispositivos de IoT, quioscos, señales digitales, incluyendo dispositivos de Zebra, Honeywell, Sonim y Panasonic
  • Tecnología inalámbrica de duplicación de pantalla para pizarras inteligentes y pantallas
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop y Canopy se asocian para ofrecer gestión remota mejorada para dispositivos IoT

Para satisfacer la creciente demanda de una gestión optimizada de dispositivos IoT, la colaboración une el acceso y el soporte remotos seguros de Splashtop con la principal plataforma de gestión y supervisión remotas (RMM) de Canopy.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop impulsa el acceso remoto en soluciones RMM populares

Incluyendo Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne y más. 

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Ivanti Wavelink utiliza la tecnología Splashtop

El líder del sector, Ivanti Wavelink, utiliza la tecnología Splashtop para el control remoto de dispositivos inteligentes.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Los principales fabricantes de pizarras inteligentes incorporan la duplicación de pantalla de Splashtop

Los principales fabricantes de pizarras inteligentes, como Sharp Business y Promethean, incorporan la tecnología de duplicación de pantalla de Splashtop en sus soluciones.

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Incluye Splashtop con el software, las soluciones y los dispositivos/máquinas que envíes

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