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US capitol business front view during night time

Acceso remoto seguro Splashtop para entidades gubernamentales

Soluciones seguras de trabajo, asistencia y colaboración a distancia para organismos estatales, locales y federales

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Soluciones flexibles de trabajo a distancia, asistencia informática remota y colaboración

Las soluciones de acceso remoto permiten a los gobiernos estatales y locales crear un lugar de trabajo flexible, seguro y productivo, proporcionando a los empleados acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con Splashtop, puedes tomar el control de un ordenador remoto y acceder a aplicaciones de ERP, planificación, presupuestos, contabilidad y mucho más, utilizando cualquier dispositivo. 

Con la confianza de las instituciones gubernamentales para un acceso remoto seguro y de alto rendimiento

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

Beneficios clave

Funciones de seguridad integrales

Todas las sesiones remotas están protegidas por las funciones de seguridad y las mejores prácticas.Estas funciones incluyen TLS y encriptación AES de 256 bits, autenticación del dispositivo y verificación en dos pasos. También se registran las conexiones, las transferencias de archivos y los eventos de gestión. Más información sobre el cumplimiento de las normas SOC2, RGPD e HIPAA.

Fácil de usar

Con Splashtop, puedes acceder a una consola centralizada de técnicos para implementar despliegues masivos y gestionar usuarios, grupos, dispositivos y permisos de acceso. Splashtop AEM añade supervisión, parcheo y automatización de puntos finales, ayudando a los equipos de TI a mantener los dispositivos de la agencia con menos esfuerzo manual. Es fácil de instalar, usar y escalar.

Funciones de alto rendimiento

Experimenta conexiones rápidas con calidad HD en tiempo real. Puedes tener varias sesiones simultáneas con una interfaz de usuario intuitiva y funciones insuperables. Entre ellas, la integración de inicio de sesión único (SSO), el control granular de privilegios, los permisos de acceso basados en grupos, el acceso programado y mucho más.

Accesible desde cualquier dispositivo

Accede remotamente a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde navegadores Windows, Mac, iOS, Android y Chrome. También puedes acceder a máquinas virtuales e Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure y otros desde la misma aplicación. 

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De nuestros clientes satisfechos

Splashtop satisfizo nuestras dos principales prioridades: seguridad y presupuesto. En primer lugar, teníamos que ser muy cuidadosos con la información confidencial de los menores, por lo que la seguridad era nuestra máxima prioridad. Luego tuvimos que tener en cuenta nuestra responsabilidad ante el condado y los contribuyentes residentes y ser muy conscientes de los costes con nuestras compras de tecnología. A nuestros usuarios también les encanta. ¡Están entusiasmados con lo bien que funciona!

Velta Moisio, Directora de TI en el Tribunal de Menores del Condado de Lake

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