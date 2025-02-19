Acceso remoto seguro Splashtop para entidades gubernamentales
Soluciones seguras de trabajo, asistencia y colaboración a distancia para organismos estatales, locales y federales
Soluciones flexibles de trabajo a distancia, asistencia informática remota y colaboración
Las soluciones de acceso remoto permiten a los gobiernos estatales y locales crear un lugar de trabajo flexible, seguro y productivo, proporcionando a los empleados acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con Splashtop, puedes tomar el control de un ordenador remoto y acceder a aplicaciones de ERP, planificación, presupuestos, contabilidad y mucho más, utilizando cualquier dispositivo.
Con la confianza de las instituciones gubernamentales para un acceso remoto seguro y de alto rendimiento
Beneficios clave
Funciones de seguridad integrales
Todas las sesiones remotas están protegidas por las funciones de seguridad y las mejores prácticas.Estas funciones incluyen TLS y encriptación AES de 256 bits, autenticación del dispositivo y verificación en dos pasos. También se registran las conexiones, las transferencias de archivos y los eventos de gestión. Más información sobre el cumplimiento de las normas SOC2, RGPD e HIPAA.
Fácil de usar
Con Splashtop, puedes acceder a una consola centralizada de técnicos para implementar despliegues masivos y gestionar usuarios, grupos, dispositivos y permisos de acceso. Splashtop AEM añade supervisión, parcheo y automatización de puntos finales, ayudando a los equipos de TI a mantener los dispositivos de la agencia con menos esfuerzo manual. Es fácil de instalar, usar y escalar.
Funciones de alto rendimiento
Experimenta conexiones rápidas con calidad HD en tiempo real. Puedes tener varias sesiones simultáneas con una interfaz de usuario intuitiva y funciones insuperables. Entre ellas, la integración de inicio de sesión único (SSO), el control granular de privilegios, los permisos de acceso basados en grupos, el acceso programado y mucho más.
Accesible desde cualquier dispositivo
Accede remotamente a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde navegadores Windows, Mac, iOS, Android y Chrome. También puedes acceder a máquinas virtuales e Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure y otros desde la misma aplicación.
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad
Para que los equipos de TI gestionen y den soporte a los puntos finales
Splashtop AEM
Gestión centralizada de puntos finales para supervisar, parchear y mantener los dispositivos a gran escala.
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop satisfizo nuestras dos principales prioridades: seguridad y presupuesto. En primer lugar, teníamos que ser muy cuidadosos con la información confidencial de los menores, por lo que la seguridad era nuestra máxima prioridad. Luego tuvimos que tener en cuenta nuestra responsabilidad ante el condado y los contribuyentes residentes y ser muy conscientes de los costes con nuestras compras de tecnología. A nuestros usuarios también les encanta. ¡Están entusiasmados con lo bien que funciona!
Velta Moisio, Directora de TI en el Tribunal de Menores del Condado de Lake
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