La mejor alternativa VDI para laboratorios de computación híbridos y remotos de próxima generación

La mejor alternativa de VDI para un acceso remoto seguro y de alto rendimiento
Con Splashtop, cientos de miles de empresas, centros educativos e instituciones gubernamentales disfrutan de un acceso remoto de alto rendimiento y de rápida implementación en ordenadores, servidores y máquinas virtuales con Windows, Mac y Linux.
Los verdaderos problemas de confiar en la VDI tradicional hoy en día
Si bien las soluciones de infraestructura de escritorio virtual (VDI) se han utilizado ampliamente, a muchas organizaciones les resulta cada vez más difícil gestionarlas en el entorno actual de trabajo híbrido. Los problemas comunes incluyen:
Altos costes: VDI requiere una inversión inicial significativa en servidores, almacenamiento y licencias, además de mantenimiento continuo. Estos gastos dificultan la ampliación de los equipos de TI más pequeños y las organizaciones en crecimiento.
Configuración y gestión complejas: la implementación y gestión de VDI a menudo exige experiencia especializada, infraestructura dedicada y supervisión continua, lo que agrega una carga innecesaria al personal de TI.
Limitaciones de rendimiento: los usuarios finales se encuentran con frecuencia con latencia, cuellos de botella en el ancho de banda o experiencia degradada al acceder a aplicaciones que consumen muchos recursos, especialmente en flujos de trabajo creativos, de diseño o de ingeniería.
Problemas de seguridad: si bien VDI centraliza los datos, los sistemas mal configurados, los parches obsoletos o las vulnerabilidades en el entorno VDI pueden exponer información confidencial. Mantenerse al día con las amenazas en evolución requiere una vigilancia constante y capas adicionales de protección.
Accesibilidad limitada: las configuraciones tradicionales de VDI a menudo tienen dificultades para proporcionar un acceso sin problemas en todos los dispositivos y sistemas operativos. Los trabajadores remotos pueden enfrentar restricciones o problemas de compatibilidad al intentar conectarse desde dispositivos personales o móviles.
Estos inconvenientes resaltan por qué muchas organizaciones buscan alternativas flexibles, seguras y rentables como Splashtop, que proporciona acceso remoto de alto rendimiento sin las pesadas demandas de infraestructura de VDI.
Cómo superar los problemas de VDI y DaaS con soluciones de escritorio remoto
El software de escritorio remoto como Splashtop proporciona una alternativa moderna a los modelos tradicionales de VDI y DaaS. Al eliminar la necesidad de una infraestructura costosa y una gestión compleja, Splashtop ayuda a las organizaciones a superar los puntos débiles más comunes.
Costes más bajos: elimina los costosos servidores, el almacenamiento y las licencias vinculadas a VDI. Splashtop ofrece un acceso seguro sin la sobrecarga pesada.
Implementación sencilla: comienza rápidamente con software ligero en lugar de largos proyectos de infraestructura. Los equipos de TI pueden escalar el acceso al instante entre usuarios y dispositivos.
Experiencia de alto rendimiento: Splashtop ofrece transmisión de baja latencia y calidad 4K que admite aplicaciones exigentes utilizadas por diseñadores, ingenieros y profesionales de los medios.
Seguridad de nivel empresarial: todas las conexiones están protegidas con cifrado TLS y AES de 256 bits, autenticación multifactor, verificación de dispositivos y cumplimiento de estándares como SOC 2, ISO 27001, HIPAA y RGPD.
Accesibilidad multiplataforma: los usuarios pueden acceder a escritorios y aplicaciones de trabajo desde Windows, MacOS, Linux, iOS, Android y Chromebooks, lo que permite una verdadera flexibilidad de dispositivos para fuerzas de trabajo híbridas y remotas.
Por qué los clientes eligen Splashtop como su alternativa VDI preferida
Con VDI no hay suficiente potencia de GPU. Entre eso, el retraso, el arranque y el coste, no dio resultado. No puedes ejecutar Adobe o (Autodesk) Maya en una VDI. Podrías hacer algunas cosas vectoriales, pero muy poco.
Splashtop cumple a la perfección y punto. Tenemos iMac Pro en las salas de informática del centro y los estudiantes pueden conectarse de forma remota con Chromebooks y todo funciona para ellos.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Por qué los clientes eligen Splashtop como su alternativa VDI preferida
Splashtop cumple a la perfección y punto. Tenemos iMac Pro en las salas de informática del centro y los estudiantes pueden conectarse de forma remota con Chromebooks y todo funciona para ellos.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop Remote Desktop frente a VDI/DaaS tradicional: comparación detallada
Splashtop
VDI/DaaS
Rendimiento
Los usuarios obtienen sesiones remotas fiables y de alto rendimiento que les permiten llevar a cabo incluso tareas que requieren muchos recursos, como edición de vídeo, diseño gráfico, creación de animaciones, programación y mucho más con baja latencia. Splashtop es compatible con la aceleración de GPU NVIDIA y AMD.
La infraestructura DaaS y VDI podría estar ubicada a cientos de kilómetros de distancia, lo que provocaría una experiencia de acceso remoto lenta, lo que obstaculizaría la productividad.
Experiencia de usuario
Además de las sesiones remotas de alto rendimiento, funciones adicionales como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, una total compatibilidad con múltiples monitores, el modo de color 4:4:4, el audio de alta fidelidad y la posibilidad de redirigir dispositivos USB como lápices ópticos o tabletas, permiten una experiencia de acceso remoto inmersiva como si estuvieras en persona.
Carece de un conjunto completo de funciones que aumente la productividad y permita una experiencia de usuario perfecta durante las sesiones remotas.
Licencias de software
No se requieren licencias de software adicionales. Los usuarios pueden acceder a los ordenadores del trabajo y utilizar aplicaciones con licencia existentes, tal como lo harían en el campus.
Muchas de las aplicaciones existentes necesitarían tener diferentes licencias que cubrieran la virtualización. De hecho, algunos proveedores de software no permiten que su software sea virtualizado debido a su incapacidad de realizar un seguimiento adecuado de las licencias y los que sí ofrecen licencias de virtualización a menudo cobran una prima. Involucrar a todos los proveedores de software para que vuelvan a otorgar licencias ampliará la complejidad, el coste y el tiempo de la administración de licencias.
Duración de la implementación
Se pone en funcionamiento en cuestión de minutos.
La implementación de VDI puede llevar meses y DaaS puede tardar semanas. Involucrar a diferentes proveedores de aplicaciones de software para que vuelvan a obtener licencias para el uso de la virtualización puede llevar meses.
Programación de acceso para estudiantes
Los administradores de TI pueden programar horarios específicos y gestionar permisos para que los empleados accedan a los ordenadores a través de una consola de gestión centralizada, lo que ofrece a los administradores de TI un control estricto sobre el acceso y el uso.
No existen capacidades de programación inherentes.
Coste y capacidad para aprovechar la inversión existente
Paga por licencias de usuarios simultáneos y utiliza la inversión existente en ordenadores. Los ordenadores físicos (CapEx) permiten a las instituciones gestionar y controlar mejor su presupuesto.
El coste operativo (OpEx) puede ser muy alto, especialmente cuando se basa en medidas o bajo demanda. El alto uso aumenta el precio significativamente. Imagina que muchos usuarios se olvidan de cerrar sesión en sus instancias cloud VDI que seguían ejecutándose.
Seguridad y privacidad de los datos
Todos los datos permanecen en la oficina.
Con DaaS, se requiere una revisión y un seguimiento cuidadosos para proteger la privacidad del usuario, ya que los datos se almacenan en la cloud. Existen requisitos de cumplimiento de privacidad de datos adicionales, generales y riesgos.
Compatibilidad con Mac
Muchas empresas utilizan tanto ordenadores Windows como Mac. Splashtop ofrece una experiencia de usuario coherente en Windows y Mac.
X
Capacidad para colaborar en sesiones remotas
Varios usuarios pueden unirse a una sesión remota y colaborar con compañeros en el mismo ordenador.
X
Plataforma unificada de acceso y soporte remotos
Splashtop Enterprise también ofrece capacidades de soporte remoto que permiten a los equipos de TI gestionar y supervisar ordenadores, así como prestar soporte bajo demanda a los empleados desde cualquier lugar.
X
Lo más adecuado para el trabajo híbrido
Una combinación de trabajo presencial y remoto es el futuro y Splashtop es el socio de acceso remoto más adecuado. Los empleados pueden trabajar en los ordenadores cuando están en la oficina y también pueden obtener acceso remoto a esos mismos ordenadores desde casa. TI puede aprovechar la misma plataforma para la gestión de puntos finales y proporcionar soporte remoto en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
No apto para un entorno de trabajo híbrido.
Splashtop es utilizado por más de 30 millones de personas en todo el mundo. Más información sobre Splashtop Enterprise.