Precios de asistencia y acceso remoto

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Para particulares

  • Acceso no supervisado desde cualquier dispositivo
  • Fácil de configurar
  • Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
  • Impresión remota y más

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$8.25/ mes/usuario

Facturado anualmente a $99 por usuario

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Para particulares y equipos pequeños que necesitan productividad laboral remota

Todo lo que incluye Solo plus

  • Soporte de Multi-Monitor
  • Gestión de roles de usuario y acceso
  • Grabación de chat y sesiones
  • Varios usuarios (hasta 3) en un solo ordenador

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Performance

$13/ mes/usuario

Facturado anualmente a $149 por usuario

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La mejor experiencia de trabajo remoto

Todo lo que incluye Pro plus

  • Precisión de color 4:4:4
  • Capacidad de 240 fps
  • Audio de alta fidelidad
  • Lápiz óptico remoto y puente Wacom
  • Redirección USB y más

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Enterprise

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Para seguridad avanzada, capacidad de gestión y control de acceso

Todo en Performance plus

  • Integración SSO
  • Controles de acceso granular, acceso programado, registro SIEM
  • Acceso no supervisado a Android/IoT
  • API, lista blanca de IP, grabación en la cloud, Connector y más

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Remote Support - SOS

A partir de

$22/ Licencia de usuario mensual/concurrente

Facturado anualmente a $259 o $399 por usuario simultáneo

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  • Accede a ordenadores y dispositivos móviles ilimitados bajo demanda mediante un código de sesión
  • Controlar y dar soporte remoto a los endpoints gestionados, con o sin un usuario final presente
    • Opción 1: Conseguir 10 ordenadores gestionados por licencia de usuario
    • Opción 2: Conseguir 300 ordenadores gestionados por licencia de usuario
    • Cada licencia da acceso a ordenadores gestionados adicionales, hasta 1.200. Por ejemplo, para la opción 2:
      • 1 licencia: 300 ordenadores gestionados
      • 2 licencias: 600 ordenadores gestionados
      • 3 licencias: 900 ordenadores gestionados
      • 4+ licencias: 1.200 ordenadores gestionados
  • Agrega capacidades de gestión de puntos finales para parches, supervisión y reparación en tiempo real
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Remote Support - Enterprise

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Para equipos que necesitan todo en SOS Plus

  • Seguridad mejorada con SSO, controles de acceso granulares, lista blanca de IP y grabación cloud
  • Soporte avanzado de TI con service desk, sin acceso supervisada Android y APIs
  • Más de 1.200 dispositivos gestionados

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Autonomous Endpoint Management

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Complemento Splashtop Antivirus con tecnología Bitdefender

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Bitdefender GravityZone EDR

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Seguridad Wi-Fi de Foxpass

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  • Plataforma de acceso seguro unificada con servicios SSE y SASE
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Classroom Cloud

$29.99/ profesor/año

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Software de anotación y uso compartido de pantalla para que los profesores involucren a toda la clase.

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Mirroring360 Pro

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Enterprise para la educación

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Mejora la experiencia de enseñanza a distancia y presencial con soluciones para estudiantes, profesores y TI

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