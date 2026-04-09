Precios de asistencia y acceso remoto

Planes y precios de Splashtop
Soluciones seguras, de alto rendimiento y a precios competitivos que cuestan a partir de $6 al mes.
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Solo
$6/ mes
Facturación anual a $72
Para particulares
- Acceso no supervisado desde cualquier dispositivo
- Fácil de configurar
- Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
- Impresión remota y más
Para particulares
- Acceso no supervisado desde cualquier dispositivo
- Fácil de configurar
- Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
- Impresión remota y más
Pro
$8.25/ mes/usuario
Facturado anualmente a $99 por usuario
Para particulares y equipos pequeños que necesitan productividad laboral remota
Todo lo que incluye Solo plus
- Soporte de Multi-Monitor
- Gestión de roles de usuario y acceso
- Grabación de chat y sesiones
- Varios usuarios (hasta 3) en un solo ordenador
Para particulares y equipos pequeños que necesitan productividad laboral remota
Todo lo que incluye Solo plus
- Soporte de Multi-Monitor
- Gestión de roles de usuario y acceso
- Grabación de chat y sesiones
- Varios usuarios (hasta 3) en un solo ordenador
Performance
$13/ mes/usuario
Facturado anualmente a $149 por usuario
La mejor experiencia de trabajo remoto
Todo lo que incluye Pro plus
- Precisión de color 4:4:4
- Capacidad de 240 fps
- Audio de alta fidelidad
- Lápiz óptico remoto y puente Wacom
- Redirección USB y más
La mejor experiencia de trabajo remoto
Todo lo que incluye Pro plus
- Precisión de color 4:4:4
- Capacidad de 240 fps
- Audio de alta fidelidad
- Lápiz óptico remoto y puente Wacom
- Redirección USB y más
Enterprise
Contáctanos para obtener licencias y precios a medida
Para seguridad avanzada, capacidad de gestión y control de acceso
Todo en Performance plus
- Integración SSO
- Controles de acceso granular, acceso programado, registro SIEM
- Acceso no supervisado a Android/IoT
- API, lista blanca de IP, grabación en la cloud, Connector y más
Para seguridad avanzada, capacidad de gestión y control de acceso
Todo en Performance plus
- Integración SSO
- Controles de acceso granular, acceso programado, registro SIEM
- Acceso no supervisado a Android/IoT
- API, lista blanca de IP, grabación en la cloud, Connector y más
Remote Support - SOS
A partir de
$22/ Licencia de usuario mensual/concurrente
Facturado anualmente a $259 o $399 por usuario simultáneo
- Accede a ordenadores y dispositivos móviles ilimitados bajo demanda mediante un código de sesión
- Controlar y dar soporte remoto a los endpoints gestionados, con o sin un usuario final presente
- Opción 1: Conseguir 10 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Opción 2: Conseguir 300 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Cada licencia da acceso a ordenadores gestionados adicionales, hasta 1.200. Por ejemplo, para la opción 2:
- 1 licencia: 300 ordenadores gestionados
- 2 licencias: 600 ordenadores gestionados
- 3 licencias: 900 ordenadores gestionados
- 4+ licencias: 1.200 ordenadores gestionados
- Agrega capacidades de gestión de puntos finales para parches, supervisión y reparación en tiempo real
- Accede a ordenadores y dispositivos móviles ilimitados bajo demanda mediante un código de sesión
- Controlar y dar soporte remoto a los endpoints gestionados, con o sin un usuario final presente
- Opción 1: Conseguir 10 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Opción 2: Conseguir 300 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Cada licencia da acceso a ordenadores gestionados adicionales, hasta 1.200. Por ejemplo, para la opción 2:
- 1 licencia: 300 ordenadores gestionados
- 2 licencias: 600 ordenadores gestionados
- 3 licencias: 900 ordenadores gestionados
- 4+ licencias: 1.200 ordenadores gestionados
- Agrega capacidades de gestión de puntos finales para parches, supervisión y reparación en tiempo real
Remote Support - Enterprise
Contáctanos para obtener licencias y precios a medida
Para equipos que necesitan todo en SOS Plus
- Seguridad mejorada con SSO, controles de acceso granulares, lista blanca de IP y grabación cloud
- Soporte avanzado de TI con service desk, sin acceso supervisada Android y APIs
- Más de 1.200 dispositivos gestionados
Para equipos que necesitan todo en SOS Plus
- Seguridad mejorada con SSO, controles de acceso granulares, lista blanca de IP y grabación cloud
- Soporte avanzado de TI con service desk, sin acceso supervisada Android y APIs
- Más de 1.200 dispositivos gestionados
Autonomous Endpoint Management
- Automatiza la aplicación de parches y las actualizaciones de software para optimizar las operaciones de TI
- Supervisa el estado de los dispositivos en tiempo real para una resolución proactiva de problemas
- Obtén control centralizado sobre múltiples puntos finales con una mínima intervención manual
- También disponible como complemento con licencias de soporte remoto SOS y Enterprise
- Automatiza la aplicación de parches y las actualizaciones de software para optimizar las operaciones de TI
- Supervisa el estado de los dispositivos en tiempo real para una resolución proactiva de problemas
- Obtén control centralizado sobre múltiples puntos finales con una mínima intervención manual
- También disponible como complemento con licencias de soporte remoto SOS y Enterprise
Complemento Splashtop Antivirus con tecnología Bitdefender
- Protégete contra virus, malware y ransomware
- Implementa antivirus sin problemas y gestiona políticas personalizadas desde Splashtop
- Ahorra dinero con precios bajos exclusivos para clientes de Splashtop
- Protégete contra virus, malware y ransomware
- Implementa antivirus sin problemas y gestiona políticas personalizadas desde Splashtop
- Ahorra dinero con precios bajos exclusivos para clientes de Splashtop
Bitdefender GravityZone EDR
- Detecta, analiza y responde a ciberamenazas avanzadas en tiempo real con detección y respuesta avanzadas de puntos finales
- Mejora la visibilidad en los puntos finales, las redes y los entornos en la cloud para lograr una protección integral
- Detecta, analiza y responde a ciberamenazas avanzadas en tiempo real con detección y respuesta avanzadas de puntos finales
- Mejora la visibilidad en los puntos finales, las redes y los entornos en la cloud para lograr una protección integral
Seguridad Wi-Fi de Foxpass
- Mitiga los ciberataques y las filtraciones de datos con una solución de seguridad Wi-Fi con todas las funciones
- Garantiza la seguridad y la privacidad: mantén a los invitados y estudiantes fuera de la red del personal
- Implementación flexible y potente entregada con autenticación con contraseña y sin contraseña
- Mitiga los ciberataques y las filtraciones de datos con una solución de seguridad Wi-Fi con todas las funciones
- Garantiza la seguridad y la privacidad: mantén a los invitados y estudiantes fuera de la red del personal
- Implementación flexible y potente entregada con autenticación con contraseña y sin contraseña
Secure Workspace
- Plataforma de acceso seguro unificada con servicios SSE y SASE
- Acceso seguro de terceros con acceso en tiempo real, grabación de sesiones, supervisión en directo y más
- Plataforma de acceso seguro unificada con servicios SSE y SASE
- Acceso seguro de terceros con acceso en tiempo real, grabación de sesiones, supervisión en directo y más
Classroom Cloud
$29.99/ profesor/año
Software de anotación y uso compartido de pantalla para que los profesores involucren a toda la clase.
Software de anotación y uso compartido de pantalla para que los profesores involucren a toda la clase.
Mirroring360 Pro
$29.99/ profesor/año
Comparte la pantalla de un móvil o de un ordenador de escritorio en tu PC o Mac sin cables.
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Enterprise para la educación
Mejora la experiencia de enseñanza a distancia y presencial con soluciones para estudiantes, profesores y TI
Mejora la experiencia de enseñanza a distancia y presencial con soluciones para estudiantes, profesores y TI
La solución de software de soporte y acceso remotos mejor valorada
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