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Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

Simplifica el cumplimiento y fortalece tu postura de seguridad

Splashtop te ayuda a cumplir con PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC y más a través de parches automatizados, visibilidad mejorada e informes centralizados.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Visibilidad completa de tus puntos finales

Detecta brechas, dispositivos desprotegidos y haz un seguimiento del software en todo tu entorno. Splashtop ofrece visibilidad de parches e informes de inventario en tiempo real para simplificar las auditorías y los controles normativos.

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

Haz que el cumplimiento sea más sencillo y escalable

Cumple con PCI, HIPAA, SOC 2 y más utilizando la automatización de Splashtop, los controles de acceso seguros, el potente acceso remoto y los informes detallados para cumplir con los requisitos de cumplimiento con facilidad.

Splashtop OS patch dashboard

Automatiza los flujos de trabajo de parches

Reduce el riesgo y cumple con los SLA de parches con actualizaciones en tiempo real en aplicaciones Windows, MacOS, de terceros y personalizadas. Prioriza las vulnerabilidades utilizando información de CVE impulsada por IA y aplica actualizaciones de puntos finales a través de políticas, respaldando la preparación para auditorías y los requisitos de seguro cibernético.

Report printouts scattered on a desk.

Simplifica los registros de auditoría y los informes de cumplimiento

Registra automáticamente el acceso, registra sesiones y muestra informes de actividad detallados. Splashtop te ayuda a cumplir los requisitos de auditoría sin añadir complejidad.

Ventajas de usar Splashtop para el cumplimiento

  • Security icon

    Minimiza la exposición al riesgo Copy

    Mantén los puntos finales seguros y en cumplimiento con los controles de acceso y parches automatizados.

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    Evita la codificación de auditoría de última hora Copy

    Registra tareas, realiza un seguimiento del historial de sesiones y exporta informes al instante para mantenerte preparado durante todo el año.

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    Unifica las operaciones de cumplimiento Copy

    Unifica la aplicación de parches, el control de acceso y la generación de informes en un flujo de trabajo optimizado para reducir la sobrecarga y la complejidad de las herramientas.

  • Performance icon

    Adáptate rápidamente a los requisitos cambiantes Copy

    Actualiza fácilmente las políticas, implementa parches y ajusta los controles de acceso en todo tu entorno a medida que evolucionan los estándares de cumplimiento o las expectativas de las aseguradoras.

Reduce el riesgo, mantente preparado para las auditorías y simplifica el cumplimiento en todos los puntos finales

Contáctenos
Desde la implementación de scripts hasta el cumplimiento de la seguridad, Splashtop puede ayudar con todo. Si alguna vez tienes un problema, su atención al cliente también es rápida para ayudarte y siempre está disponible. Copy

~Drew E, System Administrator

Está salvando a las personas que ejecutan versiones obsoletas de Windows y otro software que podría ser un riesgo para la seguridad. También ayuda con el cumplimiento de los seguros con algunos miembros del equipo que son remotos. Copy

~ Kyle W, Director of IT

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