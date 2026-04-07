Simplifica el cumplimiento y fortalece tu postura de seguridad
Splashtop te ayuda a cumplir con PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC y más a través de parches automatizados, visibilidad mejorada e informes centralizados.
Visibilidad completa de tus puntos finales
Detecta brechas, dispositivos desprotegidos y haz un seguimiento del software en todo tu entorno. Splashtop ofrece visibilidad de parches e informes de inventario en tiempo real para simplificar las auditorías y los controles normativos.
Haz que el cumplimiento sea más sencillo y escalable
Cumple con PCI, HIPAA, SOC 2 y más utilizando la automatización de Splashtop, los controles de acceso seguros, el potente acceso remoto y los informes detallados para cumplir con los requisitos de cumplimiento con facilidad.
Automatiza los flujos de trabajo de parches
Reduce el riesgo y cumple con los SLA de parches con actualizaciones en tiempo real en aplicaciones Windows, MacOS, de terceros y personalizadas. Prioriza las vulnerabilidades utilizando información de CVE impulsada por IA y aplica actualizaciones de puntos finales a través de políticas, respaldando la preparación para auditorías y los requisitos de seguro cibernético.
Simplifica los registros de auditoría y los informes de cumplimiento
Registra automáticamente el acceso, registra sesiones y muestra informes de actividad detallados. Splashtop te ayuda a cumplir los requisitos de auditoría sin añadir complejidad.
Ventajas de usar Splashtop para el cumplimiento
Minimiza la exposición al riesgo Copy
Mantén los puntos finales seguros y en cumplimiento con los controles de acceso y parches automatizados.
Evita la codificación de auditoría de última hora Copy
Registra tareas, realiza un seguimiento del historial de sesiones y exporta informes al instante para mantenerte preparado durante todo el año.
Unifica las operaciones de cumplimiento Copy
Unifica la aplicación de parches, el control de acceso y la generación de informes en un flujo de trabajo optimizado para reducir la sobrecarga y la complejidad de las herramientas.
Adáptate rápidamente a los requisitos cambiantes Copy
Actualiza fácilmente las políticas, implementa parches y ajusta los controles de acceso en todo tu entorno a medida que evolucionan los estándares de cumplimiento o las expectativas de las aseguradoras.
Reduce el riesgo, mantente preparado para las auditorías y simplifica el cumplimiento en todos los puntos finales
Desde la implementación de scripts hasta el cumplimiento de la seguridad, Splashtop puede ayudar con todo. Si alguna vez tienes un problema, su atención al cliente también es rápida para ayudarte y siempre está disponible. Copy
~Drew E, System Administrator
Está salvando a las personas que ejecutan versiones obsoletas de Windows y otro software que podría ser un riesgo para la seguridad. También ayuda con el cumplimiento de los seguros con algunos miembros del equipo que son remotos. Copy
~ Kyle W, Director of IT