Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir con tus requisitos de seguridad y conformidad
Cuando la cloud no es una opción
Splashtop On-Prem es la mejor solución local en relación calidad-precio para acceso remoto seguro, control remoto y soporte remoto a cualquier dispositivo. Esta solución todo en uno ofrece tanto acceso no supervisado en cualquier momento como conexiones supervisadas bajo demanda, lo que la convierte en la solución perfecta para todas tus necesidades de acceso remoto. Permite que los empleados accedan a los ordenadores del trabajo desde cualquier lugar y que los departamentos de informática y ayuda presten asistencia eficaz a los ordenadores y dispositivos.
Cómo Splashtop On-Prem beneficia a su organización
Alto rendimiento
La arquitectura de rendimiento avanzado permite un acceso remoto ultrarrápido con sesiones interactivas de vídeo y audio en HD y velocidades de fotogramas de hasta 60 fps.
Control remoto y acceso no supervisado
¡Trabaja desde cualquier sitio! Consigue acceso remoto en cualquier momento y no supervisado a todos tus terminales Windows, Mac, Android y Linux.
Soporte Remoto Supervisado
La asistencia bajo demanda para dispositivos Windows, Mac, iOS y Android es tan fácil como tener un código de 9 dígitos. Consigue acceso supervisado a ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
Clustering de alta disponibilidad
Elimina el tiempo de inactividad y optimiza el rendimiento con el equilibrio de carga y los clusters de servidores de alta disponibilidad.
Seguridad avanzada
La seguridad es el alma de las operaciones y la arquitectura de Splashtop. Todos los inicios de sesión se someten a una autenticación obligatoria del dispositivo y a una autenticación opcional de dos factores. Las sesiones están protegidas con TLS y encriptación AES de 256 bits.
En las instalaciones
Instala la puerta de enlace de Splashtop On-Prem en tu DMZ o detrás del cortafuegos corporativo. Las sesiones remotas pueden negociar de igual a igual a través de redes enrutables localmente o tender un puente a través de la puerta de enlace Splashtop On-Prem para el acceso a través de la red.
Funciones de Splashtop On-Prem
Acceso de usuarios y gestión de grupos
Asigna roles de usuario, organiza puntos finales en grupos y establece permisos de acceso a nivel individual o grupal.
Módulo de Acceso Programado
Gestiona horarios y políticas para determinar cuándo los usuarios y grupos de usuarios pueden acceder a determinados puntos finales.
Transferencia de archivos
Transfiere archivos fácilmente entre ordenadores sin iniciar una sesión remota. Arrastra y suelta o trabaja en la ventana de transferencia de archivos moviendo archivos entre tus ordenadores locales y remotos.
Chat
Chatea con el usuario en el ordenador remoto durante o fuera de una sesión.
Elevar a administrador
Mejora el privilegio de sesión a administrador al acceder a una sesión de usuario estándar de Windows para interactuar con UAC, realizar operaciones de nivel de administrador y admitir el reinicio y la reconexión.
Redirección de dispositivo USB y lápiz óptico
Redirige un dispositivo USB (tarjeta inteligente, llave de seguridad, lápiz óptico, mando de juegos, impresora, dispositivo HID) desde tu ordenador local al ordenador remoto. El dispositivo redirigido funciona como si estuviera conectado al ordenador remoto.
Grabación de la sesión
Graba sesiones de acceso remoto para demostraciones, formación o auditoría. Utiliza el botón Grabación de Pantalla de la barra de control de tu sesión para iniciar y detener la grabación. Las grabaciones se guardan en tu ordenador local.
Splashtop Connector
Establece conexiones RDP con ordenadores y servidores Windows a través de la infraestructura segura y la gestión de privilegios de Splashtop, sin utilizar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto. Más información.
Lista blanca de IP
Pon en lista blanca las direcciones IP para crear un perímetro desde el que se permita el acceso remoto.
Integración de Syslog
Exporta datos de registro a un servidor syslog para que un sistema de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM) los recupere y analice.
Integración del Directorio Activo
Splashtop On-Prem se integra con el servicio directorio activo existente en tu organización para aumentar la eficacia, la productividad y la seguridad.
Reinicio remoto y Wake-on-LAN
Reinicia o despierta tu ordenador de forma remota. Puedes reiniciar el ordenador remoto desde la aplicación Splashtop o la consola web. Para despertar a distancia tu ordenador, el ordenador de destino debe ser compatible con Wake-on-LAN y estar conectado mediante un cable LAN (y otro ordenador de la misma red debe estar encendido para puentear el paquete WoL).
Llamada de voz
Haz que tus sesiones de asistencia sean más eficaces con la llamada de voz durante la sesión. Esto ofrece a los usuarios una forma adicional de comunicarse durante las sesiones de asistencia remota. De forma similar al VoIP (Protocolo de Voz sobre Internet), los usuarios de ambos extremos de la sesión remota pueden comunicarse hablando entre sí.
Marca personalizada
Genera una aplicación SOS personalizada con tu propio logotipo e identidad corporativa para que tus clientes la descarguen. Más información.
Funciones de soporte remoto
Acciones en segundo plano
Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.