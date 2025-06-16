Premios Splashtop
Splashtop recibe una mención honorífica
CEO de Splashtop nombrado finalista como Emprendedor del Año
Revista ChannelVision
Premio Visionary Spotlight - 2026
Splashtop ha ganado el Visionary Spotlight Award 2026 de la revista ChannelVision por su plataforma unificada de AEM, que ayuda a simplificar MSPs gestión de puntos finales, reducir la proliferación de herramientas, mejorar la eficiencia y escalar las operaciones. Más información
G2
Mejor ROI estimado - Verano 2026
Splashtop fue reconocida de forma constante por su mejor ROI según las opiniones de los clientes en los G2 Summer Reports en múltiples categorías de productos.
G2
Mejores resultados - Verano 2026
La solución PKI y RADIUS Foxpass Cloud de Splashtop ha sido reconocida por ofrecer los Mejores Resultados en los Informes de Verano G2.
G2
Grid Leader - Verano 2026
Splashtop obtuvo el título de Grid Leader en G2 Summer Reports para las categorías de soporte remoto, acceso remoto de escritorio y control de acceso a la red.
G2
High Performer - Verano 2026
La solución Autnomous Endpoint Management de Splashtop ha obtenido el título de High Performer en los G2 Summer Reports para las categorías de gestión de puntos finales y gestión de parches.
Fuji Chimera Research Institute
Splashtop se asegura la cuota de mercado n.º 1 en Japón
Splashtop K.K. ostenta la mayor cuota de mercado en los servicios de acceso remoto de Japón para 2024, impulsada por la creciente demanda de soporte remoto, seguridad y trabajo híbrido, con una expansión continua planificada. Más información
PC Mag
Acceso remoto de alta gama optimizado para creadores
PCMag, una publicación líder en análisis tecnológicos, ha otorgado a Splashtop una calificación de 4.0 "Excelente", una designación que se otorga a soluciones que destacan por su rendimiento, funciones o rentabilidad con mínimos inconvenientes. Este reconocimiento evidencia la capacidad de Splashtop para ofrecer una experiencia de acceso remoto fiable y de alta calidad, con potentes capacidades que apoyan la productividad en una amplia variedad de casos de uso. Más información
CAPTERRA
Mejor facilidad de uso (Best Ease of Use) - 2026
Splashtop ha recibido el reconocimiento de Best Ease of use de Capterra en Gestión de TI, MSP, Soporte remoto y Trabajo remoto, lo que subraya lo sencillo que es para los equipos desplegar, gestionar y usar a gran escala. Este premio refleja la experiencia de usuario llevadera, la rápida configuración y los flujos de trabajo intuitivos de Splashtop, ayudando a los equipos de TI y proveedores de servicios a prestar soporte a los usuarios más rápido, reducir la complejidad y mantener las operaciones remotas funcionando sin fricciones innecesarias.
CAPTERRA
Shortlist (Preselección) – 2026
Splashtop ha sido nombrado ganador de la Capterra Shortlist 2026 para Escritorio remoto, Gestión de TI y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) y refuerza así su posición como plataforma de confianza para acceso y soporte remotos seguros. Este reconocimiento destaca la arraigada satisfacción del cliente y el rendimiento general del producto de Splashtop, convirtiéndolo en una solución de referencia para los equipos y MSPs de TI que necesitan prestar soporte a los usuarios, gestionar endpoints y escalar la entrega de servicios de forma eficiente.
Software Advice
Frontrunner (Favorito) - 2026
Splashtop ha sido reconocido como FrontRunner de Software Advice tanto en las categorías de Gestión de TI como de Proveedores de Servicios Gestionados (MSP), destacando su sólido rendimiento y creciente adopción entre equipos que necesitan un soporte y acceso remotos seguros y de confianza. Esta distinción refleja la capacidad de Splashtop para ofrecer funciones prácticas, una fuerte satisfacción del usuario y una sólida rentabilidad para los departamentos y MSPs de TI que gestionan dispositivos y usuarios finales a gran escala.
TrustRadius
Buyer's Choice - 2026
Splashtop ha recibido el premio TrustRadius Buyer's Choice 2026, una señal de que los clientes reales ven la plataforma como una empresa de gran valor, rendimiento fiable y soporte superatento en los casos de uso de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales; el reconocimiento destaca la facilidad de despliegue de Splashtop, el potente retorno de inversión y la experiencia de usuario fiable
G2
Mejor ROI estimado - Invierno 2026
La plataforma Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop ha ganado el premio al Mejor ROI Estimado de G2 para el invierno de 2026, impulsado por el retorno reportado por los clientes en tan solo 4–5 meses; los que escribieron las reseñas señalaron su automatización, parches en tiempo real y flujos de trabajo optimizados en puntos finales como la razón por la que ofrece un valor inusualmente rápido y una eficiencia de costes medible para los equipos de TI.
CAPTERRA
Premio Best Ease of Use 2025
Reconocido con el premio Best Ease of Use de Capterra, un premio impulsado por reseñas de usuarios verificadas que elogian la configuración sencilla de Splashtop, su navegación intuitiva y su curva de aprendizaje mínima.
CAPTERRA
Preseleccionados - 2025
Preseleccionado en los informes de categorías 2025 de Capterra para Soporte remoto, Gestión de TI y Software de Escritorio Remoto, lo que evidencia un rendimiento de garantías y calificaciones altísimas de los usuarios que ubican a Splashtop entre las mejores soluciones en cada segmento del mercado.
GetApp
Leader - 2025
Nombrado Leader por GetApp en las categorías Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio Remoto, Trabajo Remoto y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP). Las listas de Leaders de GetApp clasifican el mejor software en cada categoría utilizando una puntuación propia en satisfacción del usuario, funcionalidad y presencia en el mercado.
Software Advice
Front Runner - 2025
Nombrado Front Runner por Software Advice en las categorías Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto, Trabajo remoto y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP). El programa Front Runners reconoce los productos mejor calificados en cada mercado de software en función de los puntajes de usabilidad y satisfacción del cliente de usuarios reales.
TrustRadius
Premio Top Rated - 2025
El premio Top Rated reconoce el mejor software que recibe constantemente comentarios excepcionales sobre rendimiento, fiabilidad y satisfacción del usuario. Splashtop obtuvo las mejores calificaciones en cuatro categorías fundamentales: soporte remoto, supervisión y gestión remotas (RMM), gestión unificada de puntos finales (UEM) y acceso remoto.
Nucleus Research
Premio ROI 2025
Splashtop ha sido nombrado ganador en los premios ROI Awards 2025, junto con el cliente pb2 Architecture + Engineering. El premio reconoce la implementación por parte de pb2 de la solución integrada de acceso y gestión autónoma de dispositivos remotos de Splashtop, que generó un retorno de la inversión verificado del 458 % y un periodo de amortización de solo 11 semanas. Más información
Intellyx
Premio Digital Innovator 2025
Splashtop ha sido galardonado con el premio Intellyx Digital Innovator Award 2025 por su solución Autonomous Endpoint Management (AEM), que permite a los equipos de TI automatizar la seguridad, la aplicación de parches y la visibilidad de los dispositivos para pequeñas y medianas empresas y proveedores de servicios gestionados. Más información
TrustRadius
Vendedor de confianza - 2025
Splashtop se enorgullece de ser reconocido como un vendedor de confianza de TrustRadius 2025, lo que refleja nuestro compromiso con la transparencia, la satisfacción del cliente y la entrega de soluciones excepcionales de acceso remoto. Más información
ZDNet
El mejor software de acceso remoto: probado por expertos
Splashtop fue reconocido por ZDNet como una de las mejores soluciones de software de acceso remoto, elogiado por su versatilidad, compatibilidad con múltiples dispositivos, seguridad férrea y experiencia fácil de usar. Con funciones potentes como impresión remota y acceso perfecto en Windows, MacOS, iOS y Android, Splashtop se destaca como una de las mejores opciones para empresas y profesionales. Más información
Opiniones de compañeros de Gartner
La voz del cliente
Splashtop ha sido reconocido como una empresa de alto rendimiento en el informe Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ en la categoría de software de escritorio remoto. Los clientes elogiaron a Splashtop por su interfaz intuitiva, interoperabilidad, seguridad y una atención al cliente ejemplar. Más información
TrustRadius
Premios Buyer's Choice
Splashtop fue galardonado con el premio TrustRadius Buyer's Choice Award 2025, en reconocimiento a su excelencia en soluciones de escritorio Remoto y soporte Remoto.
TrustRadius
Premio Top Rated 2025
Splashtop ha sido distinguido con el premio Top Rated de TrustRadius, lo que refleja su alta satisfacción del cliente y su rendimiento de garantías. Más información
CAPTERRA
Best Ease of Use - 2024
Reconocido con el premio Best Ease of Use por Capterra, con clasificaciones basadas en comentarios constantes de los clientes que citan la facilidad de incorporación, flujos de trabajo optimizados y una interfaz fácil de usar.
CAPTERRA
Preseleccionados - 2024
Preseleccionado en los informes de categorías de 2024 de Capterra para Trabajo remoto, Gestión de TI y Software de Escritorio Remoto, lo que demuestra las funciones competitivas de Splashtop y los altos puntajes de satisfacción en diversos casos de uso.
GetApp
Leader - 2024
Nombrado Leader por GetApp en las categorías de Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto y Trabajo remoto, lo que evidencia las altas calificaciones de los clientes y la solidez de sus funciones competitivas.
Software Advice
Front Runner - 2024
Nombrado Front Runner por Software Advice en las categorías de Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto y Trabajo remoto, destacando el sólido desempeño en experiencia del usuario y relación calidad-precio.
Secure Campus Awards
Ganadores del Campus Security - 2024
Splashtop ha sido galardonada con el premio Platino en los Secure Campus Awards 2024 por su solución Foxpass Cloud RADIUS, reconocida por su excelencia en el control de acceso y la gestión basada en la cloud.
TrustRadius
Ganador del premio "Most Loved" - 2024
Splashtop ha sido galardonado con el "Most Loved Award" en los Premios TrustRadius 2024. Aclamado por ofrecer productos que impresionan y satisfacen significativamente a los usuarios y lo que le retribuye una gran consideración en sus respectivas categorías. Más información
Premios Globee
Ganador premio Gold 2024 - Garantizar la seguridad de la plantilla de trabajo remota
Splashtop ha sido reconocido como el ganador del premio Gold 2024 en la categoría de "Garantizar la seguridad de la plantilla de trabajo remota" por los Globee Awards. Este prestigioso galardón reconoce la excelencia de Splashtop en la entrega de soluciones de acceso remoto seguras y eficientes, destacando su papel fundamental para permitir a las empresas gestionar de forma segura sus plantillas de trabajo remotas. Más información
Premios Globee
Ganador premio Silver 2024 - Seguridad Zero Trust
Splashtop, un reconocido proveedor de soluciones de acceso y soporte remotos, ha obtenido un premio Silver Globee por su excepcional implementación de la seguridad Zero Trust. Este galardón, que forma parte de los prestigiosos Globee Business Awards, destaca el compromiso y la excelencia de Splashtop en la mejora de las medidas de ciberseguridad a través de un enfoque Zero Trust. Más información
EdTech Digest
Finalista del premio Cool Tool
La solución Cloud RADIUS de Splashtop ha sido reconocida como finalista "Cool Tool" en la categoría de Solución de Seguridad de los EdTech Awards 2024, destacando su excelencia en ciberseguridad para instituciones educativas. Esta solución ofrece un control de acceso seguro a la red Wi-Fi, garantizando que solo los usuarios y dispositivos autorizados puedan conectarse, mejorando así la seguridad de los estudiantes y la protección de datos. Más información
SDC
Proveedor de seguridad del año 2023
Splashtop ha sido premiada por ofrecer una solución moderna para el acceso a aplicaciones, redes y recursos, que fusiona marcos modernos de acceso a la red Zero Trust, gestión de acceso privilegiado y servicio de acceso seguro a la vanguardia.
TrustRadius
Best Feature Set 2023 (mejor conjunto de funciones)
Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Feature Set (mejor conjunto de funciones) en el ámbito del escritorio remoto.
TrustRadius
Best Value for Price 2023 (mejor relación calidad-precio)
Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Value for Price (mejor relación calidad-precio) en el ámbito del escritorio remoto.
TrustRadius
Best Relationship 2023 (mejor relación)
Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Relationship en el ámbito del escritorio remoto.
CAPTERRA
Mejor relación calidad-precio 2023
En 2023, Splashtop obtuvo el premio "Best Value" de Capterra en la categoría de Gestión de TI. Los premios "Best Of" de Capterra galardonan a los productos que destacan en sus categorías específicas.
CAPTERRA
Premio Best Ease of Use 2023
En 2023, Splashtop obtuvo el premio "Best Ease of Use" de Capterra en la categoría de Gestión de TI. Los premios "Best Of" de Capterra galardonan a los productos que destacan en sus categorías específicas.
CAPTERRA
Preselección 2023
Capterra seleccionó Splashtop como una de las mejores herramientas de escritorio remoto. La lista de preseleccionados de Capterra 2023 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.
GetApp
Premio Remote Desktop Leader 2023
El premio Remote Desktop Leader se basa en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, relación calidad-precio, funcionalidad, atención al cliente y probabilidad de recomendación. Splashtop recibió la insignia de Remote Work Leader en 2023.
G2 Crowd
Leader SMB Summer 2023
Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.
G2 Crowd
Premio Leader Europe Summer 2023
Splashtop Business Access ha sido distinguido con el premio European Leader, obteniendo grandes elogios de los usuarios de G2 por sus excepcionales puntuaciones de satisfacción y su importante presencia en el mercado.
G2 Crowd
Premio Leader Fall 2023
Splashtop Business Access ha sido reconocido como líder en la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.
G2 Crowd
Leader SMB Fall 2023
Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.
Seguridad hoy día
Premio Nuevo producto del año 2023
Este programa premia los increíbles logros en el desarrollo de productos de los fabricantes de soluciones y tecnologías de seguridad cuyos productos se consideran particularmente notables por su capacidad para mejorar la seguridad. La solución Splashtop Secure Workspace ganó en la categoría de soluciones y software integrados y de convergencia.
RemoteTech
Proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año 2023
El premio RemoteTech Breakthrough Award 2023 ha seleccionado a Splashtop como el proveedor líder de soluciones de software que permite entornos de trabajo híbridos de alto rendimiento.
Software Advice
Software de trabajo remoto 2023 Frontrunners
Splashtop Business Access ha sido reconocida como una solución de trabajo remoto mejor valorada por Software Advice en su reciente informe Frontrunners.
EdTech
Premios EdTech Breakthrough 2023
Splashtop ha sido nombrado Proveedor de soluciones de aprendizaje remoto del año en los premios EdTech Breakthrough Awards, que destacan soluciones innovadoras y empresas que solventan una verdadera necesidad, resuelven un problema complejo o crítico, o aprovechan una oportunidad y crean o revolucionan un nuevo mercado o industria.
IT Europa Channel
Altamente recomendada TI Europa: solución de aplicación vertical del año 2023
Splashtop fue reconocido como un proveedor altamente recomendado en la categoría de Solución de aplicación vertical del año en los premios TI Europa Channel Awards 2023.
Mostrar NAB
Producto del año de NAB Show 2023
Los premios Producto del año de NAB Show reconocen y celebran los nuevos productos y tecnologías más significativos y prometedores para los medios de comunicación y la retransmisión.
Crozscore
Crozscore Las mejores soluciones de gestión de TI de 2023
Los mejores productos de software de gestión de TI en 2023 según lo determinado por el algoritmo de clasificación Crozscore. Los productos han sido examinados por relevancia. Todas las demás estadísticas y clasificaciones se han determinado algorítmicamente, siguiendo la metodología de clasificación de Crozscore.
TrustRadius
Premio Top Rated 2023
Splashtop fue reconocida por segundo año consecutivo por su excepcional experiencia de usuario y atención al cliente en las categorías de escritorio remoto y asistencia informática remota.
EdTech Digest
Finalista de los premios EdTech 2023
Los Premios EdTech de EdTech Digest es el programa de premios más grande del mundo dedicado a las tecnologías educativas y reconoce las contribuciones sobresalientes en la transformación de la educación a través de la tecnología.
IABM
BaM Awards® 2023
Preseleccionado en la categoría "Producción" para las soluciones de producción remota de alto rendimiento de Splashtop para radiodifusión y medios de comunicación.
FrontRunners de Software Advice
El mejor software para MSP de 2023
Splashtop Remote Support ha sido reconocida como una solución de software mejor valorada en el Informe FrontRunners recientemente publicado de Software Advice como mejor software para MSP de 2023.
TrustRadius
Best Software List Award 2022
Splashtop fue galardonado como ganador del premio Best Software List Award 2022 de TrustRadius, una de las principales plataformas de revisión de software del mundo. El software de acceso remoto Splashtop fue seleccionado como el más adecuado para todos los segmentos del mercado: pequeñas, medianas y grandes empresas. Splashtop también obtuvo varios premios basados en el mérito a través de TrustRadius, incluyendo Top Rated, Solutions Leader, Best Value y Best Feature set. Los premios se basan directamente en los comentarios de los usuarios de TrustRadius.
Foro ChannelPro SMB
Mejor solución de software 2022
Splashtop ganó el premio a la Mejor Solución de Software en el Foro ChannelPro SMB 2022 en Charlotte.
Premios IT Europa Channel
Solución de aplicación vertical del año 2022
Splashtop fue reconocida por IT Europa por su excelencia en desarrollo de software y TI para canales europeos, ganando el premio a la mejor solución vertical del año por un proyecto innovador de cliente que involucra al Internet de las Cosas (IoT) y soluciones de asistencia informática remota y realidad aumentada (AR). Más información
TrustRadius
Premio Top Rated 2022
Splashtop obtuvo dos premios Top Rated en las categorías software de escritorio y asistencia informática remotos de TrustRadius, una respetada plataforma de revisión de software B2B. Los premios se basan completamente en los comentarios de los clientes, que destacan el uso compartido de la pantalla, las sesiones remotas a través de internet y la capacidad de iniciar el control remoto desde el móvil, junto con una atención al cliente de alta calidad. Splashtop obtuvo un trScore altamente competitivo de 9,5 sobre 10, con más de 475 reseñas verificadas.
Preselección de Capterra
Mejores soluciones de software de asistencia informática remota 2022 1T
Splashtop Remote Support y SOS fueron seleccionados por Capterra como dos de las mejores herramientas de asistencia informática remota de entre 161 productos. La lista de preseleccionados de Capterra 2022 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.
Preselección de Capterra
Mejores soluciones de software de gestión de TI 2022 1T
Splashtop Remote Support fue seleccionada por Capterra como una de las mejores herramientas de Gestión de TI entre 367 productos. La lista de preseleccionados de Capterra 2022 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.
GetApp
Líderes por categoría en trabajo remoto 2022 1T
Splashtop Business Access ha sido nombrada líder de categoría principal de GetApp en trabajo remoto de entre 407 productos. Obtuvo una puntuación general de 98 sobre 100. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, funcionalidad, relación calidad-precio, probabilidad de recomendación y atención al cliente.
GetApp
Líderes por categoría en asistencia informática remota 2022 1T
Splashtop SOS y Remote Support han sido nombrados Líderes de categoría de GetApp en asistencia informática remota de entre 113 productos. Obteniendo puntuaciones generales de 85 y 80 sobre 100, respectivamente. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, relación calidad-precio, funcionalidad, atención al cliente y probabilidad de recomendación.
GetApp
Líderes por categoría en gestión de TI 2022 1T
Splashtop Remote Support ha sido nombrado uno de los líderes de categoría de GetApp en gestión de TI entre 198 productos. Obtuvo una puntuación general de 83 sobre 100. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, funcionalidad, relación calidad-precio, probabilidad de recomendación y atención al cliente.
FrontRunners de Software Advice
El mejor software de asistencia informática remota 2022 1T
Splashtop SOS y Remote Support fueron seleccionados entre las mejores soluciones de Asistencia informática remota del 1T 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software asistencia informática remota mejor valorados en América del Norte.
FrontRunners de Software Advice
Mejor software de gestión de TI 2022 1T
Splashtop Remote Support fue seleccionada como una de las principales soluciones de gestión de TI del primer trimestre de 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software de gestión de TI mejor valorados en América del Norte.
FrontRunners de Software Advice
El mejor software de trabajo remoto 2022 1T
Splashtop Business Access fue seleccionada como una de las mejores soluciones de trabajo remoto del primer trimestre de 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software de trabajo remoto mejor valorados en América del Norte.
Digital.com
El mejor software de gestión de TI de 2021
Splashtop fue catalogada como una de las mejores soluciones de gestión de TI de entre más de 125 productos por Digital.com. Los clientes indican con frecuencia que Splashtop es mejor que la mayoría de las otras soluciones de gestión remota de TI que han usado anteriormente.
Digital.com
El mejor software de escritorio remoto de 2021
Splashtop Business Access fue seleccionada como una de las principales herramientas de escritorio remoto de 2021 según el análisis de Digital.com de más de 80 productos. El software de escritorio remoto de Splashtop destacó por ofrecer una transición sin inconvenientes para los trabajadores remotos.
SMB TechFest
Mejor innovación 2021 3T
La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. El premio a la Mejor Innovación reconoce a Splashtop como el ganador de la conferencia para el proveedor con la mejor solución innovadora y creativa. Los ganadores de los premios son seleccionados por los socios asistentes a través de su proceso de votación.
G2 Crowd
Líder 2021
Splashtop Business Access ha sido reconocido como líder en la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.
G2 Crowd
High Performer, mercado medio, verano de 2021
Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en la categoría de escritorio remoto del mercado medio desde el invierno de 2021 según las opiniones de los usuarios.
G2 Crowd
Leader (pequeñas empresas)
Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.
G2 Crowd
Premios de verano de 2021 para Business Access
G2 otorgó ha otorgado insignias a Splashtop Business Access (para particulares y equipos que desean acceso remoto a sus ordenadores) en 13 categorías, según las valoraciones y reseñas de los clientes. Entre las categorías se incluyen Más fácil de usar, Configuración más fácil, Gestión más fácil, Más facilidad con quien tratar, Mejor usabilidad, Mejor asistencia técnica, Mejor relación, Mejores resultados, Mayor cumplimiento de los requisitos, Más facilidad con quien tratar, Mayor probabilidad de recomendación de los usuarios, Alto rendimiento, Líder y Líder de inercia.
G2 Crowd
Premios verano 2021 a la asistencia informática remota
Splashtop Remote Support (para MSPs que desean herramientas de gestión y supervisión de acceso remoto a ordenadores para proporcionar soporte remoto) recibió 8 insignias de verano de 2021 de G2. Splashtop Remote Support recibió las insignias de Mejor ROI estimado, Mejor soporte, Mejor cumplimiento de los requisitos, Mayor adopción de usuarios, Gestión más fácil, Más fácil de usar, Líder de inercia y Alto rendimiento.
G2 Crowd
Premios verano 2021 para SOS
Splashtop SOS (para profesionales de servicio técnico, asistencia de TI y servicios de ayuda que necesitan realizar asistencia informática a los dispositivos de sus clientes) fue reconocido como líder en 15 categorías para verano de 2021 por G2. Splashtop SOS recibió insignias por Mejor ROI estimado, Mejor cumplimiento de los requisitos, Mejor asistencia técnica, Mejor usabilidad, Mejores resultados, Implementación más rápida, Configuración más fácil, Más facilidad con quien tratar, Más fácil de usar, Gestión más fácil, Líder, Líder de inercia, Más implementable, Mayor adopción de usuarios y Mayor probabilidad de recomendación de los usuarios.
SMB TechFest
Best in Show 2021 2T
La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. Splashtop fue seleccionado como el ganador general de la conferencia por los socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio Best in Show reconoce a Splashtop por lograr la clasificación general más alta en el evento por la combinación de nuestra empresa, productos y soluciones.
EdTech Digest
Cool Tool Finalist 2021
Splashtop Enterprise for Remote Labs recibió el premio EdTech Cool Tool Finalist en 2021. Fue reconocida por sus destacadas contribuciones en la transformación de la educación a través de la tecnología. Más información
Capterra
Finalistas para Splashtop Remote Support 2021
Splashtop Remote Support ha sido reconocido como el de mejor rendimiento por el producto con la puntuación más alta tanto en popularidad como en valoraciones de usuarios en Capterra para 2021.
GetApp
Líderes por categoría 2021
Los líderes por categoría constituyen las opiniones subjetivas de las revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados con respecto a una metodología documentada. Splashtop recibió la insignia de Líderes por categoría en 2021.
Software Advice
FrontRunners para asistencia informática remota 2021
FrontRunners constituye las opiniones subjetivas de las revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados con respecto a una metodología documentada. Splashtop logró este premio tanto para los productos Splashtop Remote Support como para Splashtop SOS en 2021.
SMB TechFest
Mejor producto 2020 3T
La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de la industria tecnológica. Splashtop fue seleccionado como el mejor ganador del premio en su categoría por los socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio al Mejor Producto otorga reconocimiento al proveedor que logró la clasificación más alta por su producto tecnológico. Más información
Crozdesk
Happiest Users Badge 2020
Splashtop Remote Support obtuvo la insignia Happiest Users de Crozdesk. La insignia se otorga a los proveedores con clientes satisfechos y muchas señales positivas de satisfacción. Solo alrededor del 10 % de las soluciones reciben este galardón. Más información
Crozdesk
Insignia de proveedor de confianza 2020
La insignia de Proveedor de confianza de Crozdesk se otorga a los proveedores con alta presencia y participación de mercado. Más información
GetApp
Mejor funcionalidad y mejores funciones 2020
Splashtop Business Access obtuvo la insignia de Mejor funcionalidad y mejores funciones de GetApp en marzo de 2020. La insignia se obtuvo en función de las reseñas de usuarios finales individuales de Splashtop Business Access publicadas en el sitio web de GetApp.
Crozdesk
Solución mejor clasificada de Quality Choice 2020
La insignia Quality Choice de Crozdesk se otorga a los proveedores que destacan entre el resto del mercado. Más información
G2 Crowd
High Performer 2019
Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en la categoría de escritorio remoto cada trimestre desde el otoño de 2018 según las opiniones de los usuarios. Splashtop Remote Support y Splashtop SOS han sido reconocidos como G2 Crowd High Performers en sus categorías desde el verano de 2019 y la primavera de 2019.
Crozdesk
Lo que piensan nuestros usuarios
Valoración de más de 4 estrellas de acceso y asistencia informática remotos de Splashtop Más información
SMB TechFest
Mejor producto 2019 1T
La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. Durante cada evento premiamos a los mejores en cada categoría. Los ganadores de los premios son seleccionados por nuestros socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio al mejor producto reconoce al proveedor que logró la clasificación más alta para su producto tecnológico.
Software Informer
Editor’s Pick
La aplicación Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) ha sido reconocida por Software Informer con su Editor's Pick, Good Choice Award en 2019. Más información
SourceForge
Opiniones de los usuarios
Splashtop Remote Support tiene una alta calificación en el directorio de productos comerciales de SourceForge. Más información
Software Informer
100% Clean
La aplicación Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) ha sido reconocida en 2019 por Software Informer con su premio 100% Clean Award por no incluir spyware, no tener virus y no tener publicidad Más información
G2 Crowd
High Performer (pequeñas empresas)
Splashtop Remote Support y SOS han sido reconocidos como High Performers en el segmento de pequeñas empresas cada trimestre desde el verano y la primavera de 2018. Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en el segmento de pequeñas empresas del escritorio remoto según las revisiones de los usuarios, cada trimestre desde el otoño de 2018.
G2 Crowd
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS y Splashtop Business Access han recibido el premio Users Love Us de G2 Crowd cada trimestre desde la primavera de 2017. El premio se basa en las opiniones de los usuarios de G2 Crowd.
Capterra
Opiniones de los usuarios
Valoración de más de 4 estrellas de Splashtop Business Access, Remote Support y SOS.
Nvidia
5 Empresas Emergentes se Llevan los Premios
Splashtop es la primera empresa en ganar el Premio a las Empresas Emergentes de NVIDIA dos años seguidos.
Revista de tecnología y aprendizaje
Premios a la Excelencia 2012
Splashtop Whiteboard, aplicación de escritorio remoto con anotaciones, seleccionada como producto de tecnología educativa sobresaliente por la revista Tech & Learning.
PC Mag
Premio Editor's Choice
Win8 Metro Testbed fue galardonada con el premio Editors' Choice de PCMag y obtuvo 4,5 estrellas de 5.
CODiE Awards
Finalista 2012
"Splashtop Whiteboard está nominada como finalista de los premios CODiE 2012 al Mejor uso educativo de una aplicación específica en las categorías de Tecnología Educativa.
CES
Lo Mejor de CES 2012
Splashtop Remote Desktop THD gana el premio a la "Mejor Aplicación Móvil".
webOS
Premios a lo mejor de 2011
Splashtop gana el premio a la Mejor aplicación webOS para tabletas de 2011 y la Mejor aplicación comercial/financiera de webOS de 2011, seleccionada por más de 9000 votantes de cientos de aplicaciones en los premios webOS Nation Best of 2011 Awards.
Appalooza
Las mejores aplicaciones de todos los tiempos
Splashtop Remote Desktop gana el concurso "Appalooza – Las Mejores Aplicaciones de Todos los Tiempos", un concurso de aplicaciones para móviles con ganadores elegidos por los fans de Facebook, diseñado para celebrar el apasionante mercado de iOS de hoy en día en Macworld | iWorld 2012.
Tap!
Las 100 Mejores Aplicaciones de 2011
¡Splashtop Remote Desktop ha sido elegido para la lista de las 100 mejores aplicaciones de todos los tiempos en la nueva edición de Tap! ¡La revista de iPhone y iPad!
CES
Lo mejor de CES 2011
Splashtop Remote para Android ganó el premio Best of CES por "Mejor aplicación/software".
LAPTOP Magazine
Lo mejor de CES 2010
Splashtop 2.0 fue galardonado con el premio "Best of 2010 CES" por la revista LAPTOP, y reconocido como el Mejor Software o Servicio del 2010 Consumer Electronics Show.
AlwaysON OnDC
Top 100
La tecnología de encendido instantáneo Splashtop for Business es reconocida como una revolución para gobiernos y empresas de todos los tamaños.
Popular Science
Lo mejor de las novedades
La revista de ciencia y tecnología más grande del mundo premia a Splashtop con un prestigioso premio.
CEA
Premio de Diseño e Ingeniería 2009 de Innovations
La CEA reconoce a Splashtop como uno de los productos de electrónica de consumo (CE) más innovadores de la industria.
Bajo el radar
Premio del público a la virtualización
De acuerdo con el público presente en el Campus de Microsoft en Mountain View, DeviceVM fue la mejor empresa en la categoría de virtualización. Esto plantea la pregunta, "¿por qué al público le cautivó tanto Splashtop?"
PC World
Los 25 productos más innovadores
Splashtop de DeviceVM ha sido nombrado como uno de los 25 productos más innovadores de 2007 por PC World.
Hardware Zone
100 mejores productos de 2007
"DeviceVM cambió las reglas del juego en 2007 con Splashtop, un increíble entorno de escritorio basado en una variante de Linux segura y ultraligera que hará que tu PC funcione en unos pocos segundos con pleno acceso a internet y aplicaciones basadas en web como correo electrónico, VoIP e incluso procesamiento de textos".
Foronix
Las mayores innovaciones de Linux de 2007
"Cuando se trata de pura innovación este año dentro del ecosistema de Linux, una compañía que me vino a la mente al instante fue DeviceVM y su producto Splashtop". Más información