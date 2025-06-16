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Splashtop20 years of trust
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Premios Splashtop

A blue background with white text reading 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools next to a screenshot of a software dashboard showing charts, graphs, and statistics.

Splashtop recibe una mención honorífica

Conozca más
Mark Lee, CEO and Co-founder of Splashtop, is honored by EY as an Entrepreneur Of The Year 2026 Bay Area finalist for leadership in technology.

CEO de Splashtop nombrado finalista como Emprendedor del Año

Conozca más

Revista ChannelVision

Premio Visionary Spotlight - 2026

Splashtop ha ganado el Visionary Spotlight Award 2026 de la revista ChannelVision por su plataforma unificada de AEM, que ayuda a simplificar MSPs gestión de puntos finales, reducir la proliferación de herramientas, mejorar la eficiencia y escalar las operaciones. Más información

G2

Mejor ROI estimado - Verano 2026

Splashtop fue reconocida de forma constante por su mejor ROI según las opiniones de los clientes en los G2 Summer Reports en múltiples categorías de productos.

G2

Mejores resultados - Verano 2026

La solución PKI y RADIUS Foxpass Cloud de Splashtop ha sido reconocida por ofrecer los Mejores Resultados en los Informes de Verano G2.

G2

Grid Leader - Verano 2026

Splashtop obtuvo el título de Grid Leader en G2 Summer Reports para las categorías de soporte remoto, acceso remoto de escritorio y control de acceso a la red.

G2

High Performer - Verano 2026

La solución Autnomous Endpoint Management de Splashtop ha obtenido el título de High Performer en los G2 Summer Reports para las categorías de gestión de puntos finales y gestión de parches.

A blue and white logo with a stylized i and P inside an oval, Japanese text above, and the number 10823983 below. This symbol represents privacy protection.

Fuji Chimera Research Institute

Splashtop se asegura la cuota de mercado n.º 1 en Japón

Splashtop K.K. ostenta la mayor cuota de mercado en los servicios de acceso remoto de Japón para 2024, impulsada por la creciente demanda de soporte remoto, seguridad y trabajo híbrido, con una expansión continua planificada. Más información

The word “PCMag” is centered in bold black text on a light gray background with a thin blue border.

PC Mag

Acceso remoto de alta gama optimizado para creadores

PCMag, una publicación líder en análisis tecnológicos, ha otorgado a Splashtop una calificación de 4.0 "Excelente", una designación que se otorga a soluciones que destacan por su rendimiento, funciones o rentabilidad con mínimos inconvenientes. Este reconocimiento evidencia la capacidad de Splashtop para ofrecer una experiencia de acceso remoto fiable y de alta calidad, con potentes capacidades que apoyan la productividad en una amplia variedad de casos de uso. Más información

Capterra Best Ease of Use 2026 badge for IT Management

CAPTERRA

Mejor facilidad de uso (Best Ease of Use) - 2026

Splashtop ha recibido el reconocimiento de Best Ease of use de Capterra en Gestión de TI, MSP, Soporte remoto y Trabajo remoto, lo que subraya lo sencillo que es para los equipos desplegar, gestionar y usar a gran escala. Este premio refleja la experiencia de usuario llevadera, la rápida configuración y los flujos de trabajo intuitivos de Splashtop, ayudando a los equipos de TI y proveedores de servicios a prestar soporte a los usuarios más rápido, reducir la complejidad y mantener las operaciones remotas funcionando sin fricciones innecesarias.

Capterra Shortlist 2026 badge for IT Management

CAPTERRA

Shortlist (Preselección) – 2026

Splashtop ha sido nombrado ganador de la Capterra Shortlist 2026 para Escritorio remoto, Gestión de TI y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) y refuerza así su posición como plataforma de confianza para acceso y soporte remotos seguros. Este reconocimiento destaca la arraigada satisfacción del cliente y el rendimiento general del producto de Splashtop, convirtiéndolo en una solución de referencia para los equipos y MSPs de TI que necesitan prestar soporte a los usuarios, gestionar endpoints y escalar la entrega de servicios de forma eficiente.

Software Advice FrontRunners 2026 badge for IT Management

Software Advice

Frontrunner (Favorito) - 2026

Splashtop ha sido reconocido como FrontRunner de Software Advice tanto en las categorías de Gestión de TI como de Proveedores de Servicios Gestionados (MSP), destacando su sólido rendimiento y creciente adopción entre equipos que necesitan un soporte y acceso remotos seguros y de confianza. Esta distinción refleja la capacidad de Splashtop para ofrecer funciones prácticas, una fuerte satisfacción del usuario y una sólida rentabilidad para los departamentos y MSPs de TI que gestionan dispositivos y usuarios finales a gran escala.

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2026’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Buyer's Choice - 2026

Splashtop ha recibido el premio TrustRadius Buyer's Choice 2026, una señal de que los clientes reales ven la plataforma como una empresa de gran valor, rendimiento fiable y soporte superatento en los casos de uso de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales; el reconocimiento destaca la facilidad de despliegue de Splashtop, el potente retorno de inversión y la experiencia de usuario fiable

G2 award badge labeled ‘Best Estimated ROI – Winter 2026’ with a purple-accented bottom edge

G2

Mejor ROI estimado - Invierno 2026

La plataforma Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop ha ganado el premio al Mejor ROI Estimado de G2 para el invierno de 2026, impulsado por el retorno reportado por los clientes en tan solo 4–5 meses; los que escribieron las reseñas señalaron su automatización, parches en tiempo real y flujos de trabajo optimizados en puntos finales como la razón por la que ofrece un valor inusualmente rápido y una eficiencia de costes medible para los equipos de TI.

A blue shield-shaped badge with the Capterra logo at the top, text reading Best Ease of Use in the center on a light blue banner, and 2025 at the bottom.

CAPTERRA

Premio Best Ease of Use 2025

Reconocido con el premio Best Ease of Use de Capterra, un premio impulsado por reseñas de usuarios verificadas que elogian la configuración sencilla de Splashtop, su navegación intuitiva y su curva de aprendizaje mínima.

A shield-shaped badge with the Capterra logo, the word SHORTLIST on an orange banner, and 2025 below, indicating selection for the Capterra Shortlist 2025.

CAPTERRA

Preseleccionados - 2025

Preseleccionado en los informes de categorías 2025 de Capterra para Soporte remoto, Gestión de TI y Software de Escritorio Remoto, lo que evidencia un rendimiento de garantías y calificaciones altísimas de los usuarios que ubican a Splashtop entre las mejores soluciones en cada segmento del mercado.

A diamond-shaped badge with the GetApp logo and text that reads: GetApp Category Leaders 2025 in white and teal on a dark gray background.

GetApp

Leader - 2025

Nombrado Leader por GetApp en las categorías Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio Remoto, Trabajo Remoto y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP). Las listas de Leaders de GetApp clasifican el mejor software en cada categoría utilizando una puntuación propia en satisfacción del usuario, funcionalidad y presencia en el mercado.

A dark blue hexagonal badge with an orange border displays the text Software Advice FRONT RUNNERS 2025 in white and orange, with a speech bubble icon and dotted design.

Software Advice

Front Runner - 2025

Nombrado Front Runner por Software Advice en las categorías Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto, Trabajo remoto y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP). El programa Front Runners reconoce los productos mejor calificados en cada mercado de software en función de los puntajes de usabilidad y satisfacción del cliente de usuarios reales.

A blue hexagonal badge with the TrustRadius logo, the words Top Rated 2025, and five white stars along the bottom.

TrustRadius

Premio Top Rated - 2025

El premio Top Rated reconoce el mejor software que recibe constantemente comentarios excepcionales sobre rendimiento, fiabilidad y satisfacción del usuario. Splashtop obtuvo las mejores calificaciones en cuatro categorías fundamentales: soporte remoto, supervisión y gestión remotas (RMM), gestión unificada de puntos finales (UEM) y acceso remoto.

Image of the Nucleus Research ROI Awards 2025 logo with the word WINNER in bold white text on a red background at the bottom.

Nucleus Research

Premio ROI 2025

Splashtop ha sido nombrado ganador en los premios ROI Awards 2025, junto con el cliente pb2 Architecture + Engineering. El premio reconoce la implementación por parte de pb2 de la solución integrada de acceso y gestión autónoma de dispositivos remotos de Splashtop, que generó un retorno de la inversión verificado del 458 % y un periodo de amortización de solo 11 semanas. Más información

Logo for Intellyx with a brain icon and text reading Digital Innovator 2025 on a gray, yellow, and blue background.

Intellyx

Premio Digital Innovator 2025

Splashtop ha sido galardonado con el premio Intellyx Digital Innovator Award 2025 por su solución Autonomous Endpoint Management (AEM), que permite a los equipos de TI automatizar la seguridad, la aplicación de parches y la visibilidad de los dispositivos para pequeñas y medianas empresas y proveedores de servicios gestionados. Más información

A blue shield-shaped badge with the TrustRadius logo at the top, the words TrustRadius Trusted Seller in white text, and a shield with a checkmark in the center.

TrustRadius

Vendedor de confianza - 2025

Splashtop se enorgullece de ser reconocido como un vendedor de confianza de TrustRadius 2025, lo que refleja nuestro compromiso con la transparencia, la satisfacción del cliente y la entrega de soluciones excepcionales de acceso remoto. Más información

ZDNet logo with bold, black letters spelling ZDNET stacked on a bright lime green background.

ZDNet

El mejor software de acceso remoto: probado por expertos

Splashtop fue reconocido por ZDNet como una de las mejores soluciones de software de acceso remoto, elogiado por su versatilidad, compatibilidad con múltiples dispositivos, seguridad férrea y experiencia fácil de usar. Con funciones potentes como impresión remota y acceso perfecto en Windows, MacOS, iOS y Android, Splashtop se destaca como una de las mejores opciones para empresas y profesionales. Más información

The image shows the word Gartner in bold black letters centered on a light blue rounded rectangle background.

Opiniones de compañeros de Gartner

La voz del cliente

Splashtop ha sido reconocido como una empresa de alto rendimiento en el informe Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ en la categoría de software de escritorio remoto. Los clientes elogiaron a Splashtop por su interfaz intuitiva, interoperabilidad, seguridad y una atención al cliente ejemplar. Más información

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2025’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Premios Buyer's Choice

Splashtop fue galardonado con el premio TrustRadius Buyer's Choice Award 2025, en reconocimiento a su excelencia en soluciones de escritorio Remoto y soporte Remoto.

Blue TrustRadius award badge labeled ‘Top Rated 2024’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Premio Top Rated 2025

Splashtop ha sido distinguido con el premio Top Rated de TrustRadius, lo que refleja su alta satisfacción del cliente y su rendimiento de garantías. Más información

A blue badge with the Capterra logo and text that reads Best Ease of Use 2024.

CAPTERRA

Best Ease of Use - 2024

Reconocido con el premio Best Ease of Use por Capterra, con clasificaciones basadas en comentarios constantes de los clientes que citan la facilidad de incorporación, flujos de trabajo optimizados y una interfaz fácil de usar.

A dark blue shield-shaped badge with the Capterra logo and the text SHORTLIST 2024 on an orange banner.

CAPTERRA

Preseleccionados - 2024

Preseleccionado en los informes de categorías de 2024 de Capterra para Trabajo remoto, Gestión de TI y Software de Escritorio Remoto, lo que demuestra las funciones competitivas de Splashtop y los altos puntajes de satisfacción en diversos casos de uso.

A dark gray diamond-shaped badge with the GetApp logo and text: GetApp Category Leaders 2024 in white and teal.

GetApp

Leader - 2024

Nombrado Leader por GetApp en las categorías de Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto y Trabajo remoto, lo que evidencia las altas calificaciones de los clientes y la solidez de sus funciones competitivas.

A hexagonal badge with an orange outline reads Software Advice Front Runners 2024 in white and orange text on a dark blue background, with a speech bubble and dotted grid graphic.

Software Advice

Front Runner - 2024

Nombrado Front Runner por Software Advice en las categorías de Soporte remoto, Gestión de TI, Escritorio remoto y Trabajo remoto, destacando el sólido desempeño en experiencia del usuario y relación calidad-precio.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Ganadores del Campus Security - 2024

Splashtop ha sido galardonada con el premio Platino en los Secure Campus Awards 2024 por su solución Foxpass Cloud RADIUS, reconocida por su excelencia en el control de acceso y la gestión basada en la cloud.

A pink hexagonal badge with the text TrustRadius Most Loved 2024 and a heart icon at the bottom.

TrustRadius

Ganador del premio "Most Loved" - 2024

Splashtop ha sido galardonado con el "Most Loved Award" en los Premios TrustRadius 2024. Aclamado por ofrecer productos que impresionan y satisfacen significativamente a los usuarios y lo que le retribuye una gran consideración en sus respectivas categorías. Más información

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Premios Globee

Ganador premio Gold 2024 - Garantizar la seguridad de la plantilla de trabajo remota

Splashtop ha sido reconocido como el ganador del premio Gold 2024 en la categoría de "Garantizar la seguridad de la plantilla de trabajo remota" por los Globee Awards. Este prestigioso galardón reconoce la excelencia de Splashtop en la entrega de soluciones de acceso remoto seguras y eficientes, destacando su papel fundamental para permitir a las empresas gestionar de forma segura sus plantillas de trabajo remotas. Más información

Zero Trust Security award

Premios Globee

Ganador premio Silver 2024 - Seguridad Zero Trust

Splashtop, un reconocido proveedor de soluciones de acceso y soporte remotos, ha obtenido un premio Silver Globee por su excepcional implementación de la seguridad Zero Trust. Este galardón, que forma parte de los prestigiosos Globee Business Awards, destaca el compromiso y la excelencia de Splashtop en la mejora de las medidas de ciberseguridad a través de un enfoque Zero Trust. Más información

Logo for The EdTech Awards Cool Tool Finalist 2024, featuring overlapping orange and yellow loops forming a stylized E with the award title in blue, orange, and black text above and below the graphic.

EdTech Digest

Finalista del premio Cool Tool

La solución Cloud RADIUS de Splashtop ha sido reconocida como finalista "Cool Tool" en la categoría de Solución de Seguridad de los EdTech Awards 2024, destacando su excelencia en ciberseguridad para instituciones educativas. Esta solución ofrece un control de acceso seguro a la red Wi-Fi, garantizando que solo los usuarios y dispositivos autorizados puedan conectarse, mejorando así la seguridad de los estudiantes y la protección de datos. Más información

SDC Awards 2023 Winner

SDC

Proveedor de seguridad del año 2023

Splashtop ha sido premiada por ofrecer una solución moderna para el acceso a aplicaciones, redes y recursos, que fusiona marcos modernos de acceso a la red Zero Trust, gestión de acceso privilegiado y servicio de acceso seguro a la vanguardia.

TrustRadius Best Feature Set 2023 badge

TrustRadius

Best Feature Set 2023 (mejor conjunto de funciones)

Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Feature Set (mejor conjunto de funciones) en el ámbito del escritorio remoto.

TrustRadius Best Value for Price 2023 badge

TrustRadius

Best Value for Price 2023 (mejor relación calidad-precio)

Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Value for Price (mejor relación calidad-precio) en el ámbito del escritorio remoto.

TrustRadius Best Relationship 2023 badge

TrustRadius

Best Relationship 2023 (mejor relación)

Por tercer año consecutivo, Splashtop ganó los premios Best Of 2023 en la categoría Best Relationship en el ámbito del escritorio remoto.

Capterra Best Value 2023 badge

CAPTERRA

Mejor relación calidad-precio 2023

En 2023, Splashtop obtuvo el premio "Best Value" de Capterra en la categoría de Gestión de TI. Los premios "Best Of" de Capterra galardonan a los productos que destacan en sus categorías específicas.

Capterra Best Ease of Use 2023 badge

CAPTERRA

Premio Best Ease of Use 2023

En 2023, Splashtop obtuvo el premio "Best Ease of Use" de Capterra en la categoría de Gestión de TI. Los premios "Best Of" de Capterra galardonan a los productos que destacan en sus categorías específicas.

Capterra Shortlist 2023 badge

CAPTERRA

Preselección 2023

Capterra seleccionó Splashtop como una de las mejores herramientas de escritorio remoto. La lista de preseleccionados de Capterra 2023 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.

GetApp Category Leaders 2023 badge

GetApp

Premio Remote Desktop Leader 2023

El premio Remote Desktop Leader se basa en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, relación calidad-precio, funcionalidad, atención al cliente y probabilidad de recomendación. Splashtop recibió la insignia de Remote Work Leader en 2023.

G2 Leader Small Business Summer 2023 badge

G2 Crowd

Leader SMB Summer 2023

Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.

G2 Leader Europe Summer 2023 badge

G2 Crowd

Premio Leader Europe Summer 2023

Splashtop Business Access ha sido distinguido con el premio European Leader, obteniendo grandes elogios de los usuarios de G2 por sus excepcionales puntuaciones de satisfacción y su importante presencia en el mercado.

G2 Leader Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Premio Leader Fall 2023

Splashtop Business Access ha sido reconocido como líder en la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.

G2 Leader Small Business Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Leader SMB Fall 2023

Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.

Security today's new product of the year 2023

Seguridad hoy día

Premio Nuevo producto del año 2023

Este programa premia los increíbles logros en el desarrollo de productos de los fabricantes de soluciones y tecnologías de seguridad cuyos productos se consideran particularmente notables por su capacidad para mejorar la seguridad. La solución Splashtop Secure Workspace ganó en la categoría de soluciones y software integrados y de convergencia.

Splashtop is the winner of the RemoteTech Breakthrough Award 2023.

RemoteTech

Proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año 2023

El premio RemoteTech Breakthrough Award 2023 ha seleccionado a Splashtop como el proveedor líder de soluciones de software que permite entornos de trabajo híbridos de alto rendimiento.

Software Advice Front Runners 2023 award badge

Software Advice

Software de trabajo remoto 2023 Frontrunners

Splashtop Business Access ha sido reconocida como una solución de trabajo remoto mejor valorada por Software Advice en su reciente informe Frontrunners.

Splashtop is the winner of the EdTech Breakthrough Award 2023.

EdTech

Premios EdTech Breakthrough 2023

Splashtop ha sido nombrado Proveedor de soluciones de aprendizaje remoto del año en los premios EdTech Breakthrough Awards, que destacan soluciones innovadoras y empresas que solventan una verdadera necesidad, resuelven un problema complejo o crítico, o aprovechan una oportunidad y crean o revolucionan un nuevo mercado o industria.

Promotional graphic for ITEuropa Channel Awards

IT Europa Channel

Altamente recomendada TI Europa: solución de aplicación vertical del año 2023

Splashtop fue reconocido como un proveedor altamente recomendado en la categoría de Solución de aplicación vertical del año en los premios TI Europa Channel Awards 2023.

NAB Show Product of the Year 2023 Winner logo

Mostrar NAB

Producto del año de NAB Show 2023

Los premios Producto del año de NAB Show reconocen y celebran los nuevos productos y tecnologías más significativos y prometedores para los medios de comunicación y la retransmisión.

Crozdesk Leader badge in IT Management Software Awards 2023

Crozscore

Crozscore Las mejores soluciones de gestión de TI de 2023

Los mejores productos de software de gestión de TI en 2023 según lo determinado por el algoritmo de clasificación Crozscore. Los productos han sido examinados por relevancia. Todas las demás estadísticas y clasificaciones se han determinado algorítmicamente, siguiendo la metodología de clasificación de Crozscore.

TrustRadius Top Rated 2023 award emblem

TrustRadius

Premio Top Rated 2023

Splashtop fue reconocida por segundo año consecutivo por su excepcional experiencia de usuario y atención al cliente en las categorías de escritorio remoto y asistencia informática remota.

EdTech Awards 2023 Cool Tool Finalist logo

EdTech Digest

Finalista de los premios EdTech 2023

Los Premios EdTech de EdTech Digest es el programa de premios más grande del mundo dedicado a las tecnologías educativas y reconoce las contribuciones sobresalientes en la transformación de la educación a través de la tecnología.

BaM Awards® 2023 Finalist at the NAB Show for Produce category

IABM

BaM Awards® 2023

Preseleccionado en la categoría "Producción" para las soluciones de producción remota de alto rendimiento de Splashtop para radiodifusión y medios de comunicación.

Software Advice Front Runners 2023 award badge

FrontRunners de Software Advice

El mejor software para MSP de 2023

Splashtop Remote Support ha sido reconocida como una solución de software mejor valorada en el Informe FrontRunners recientemente publicado de Software Advice como mejor software para MSP de 2023.

TrustRadius Best Software 2022 award badge

TrustRadius

Best Software List Award 2022

Splashtop fue galardonado como ganador del premio Best Software List Award 2022 de TrustRadius, una de las principales plataformas de revisión de software del mundo. El software de acceso remoto Splashtop fue seleccionado como el más adecuado para todos los segmentos del mercado: pequeñas, medianas y grandes empresas. Splashtop también obtuvo varios premios basados en el mérito a través de TrustRadius, incluyendo Top Rated, Solutions Leader, Best Value y Best Feature set. Los premios se basan directamente en los comentarios de los usuarios de TrustRadius.

2022 Winner Best Software Solution award with ribbon

Foro ChannelPro SMB

Mejor solución de software 2022

Splashtop ganó el premio a la Mejor Solución de Software en el Foro ChannelPro SMB 2022 en Charlotte.

ITEuropa Channel Awards Winner

Premios IT Europa Channel

Solución de aplicación vertical del año 2022

Splashtop fue reconocida por IT Europa por su excelencia en desarrollo de software y TI para canales europeos, ganando el premio a la mejor solución vertical del año por un proyecto innovador de cliente que involucra al Internet de las Cosas (IoT) y soluciones de asistencia informática remota y realidad aumentada (AR). Más información

TrustRadius Top Rated 2022 award emblem

TrustRadius

Premio Top Rated 2022

Splashtop obtuvo dos premios Top Rated en las categorías software de escritorio y asistencia informática remotos de TrustRadius, una respetada plataforma de revisión de software B2B. Los premios se basan completamente en los comentarios de los clientes, que destacan el uso compartido de la pantalla, las sesiones remotas a través de internet y la capacidad de iniciar el control remoto desde el móvil, junto con una atención al cliente de alta calidad. Splashtop obtuvo un trScore altamente competitivo de 9,5 sobre 10, con más de 475 reseñas verificadas.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Preselección de Capterra

Mejores soluciones de software de asistencia informática remota 2022 1T

Splashtop Remote Support y SOS fueron seleccionados por Capterra como dos de las mejores herramientas de asistencia informática remota de entre 161 productos. La lista de preseleccionados de Capterra 2022 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Preselección de Capterra

Mejores soluciones de software de gestión de TI 2022 1T

Splashtop Remote Support fue seleccionada por Capterra como una de las mejores herramientas de Gestión de TI entre 367 productos. La lista de preseleccionados de Capterra 2022 utiliza datos y reseñas exclusivos para determinar los productos mejor valorados y más populares para cada categoría de preselección.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Líderes por categoría en trabajo remoto 2022 1T

Splashtop Business Access ha sido nombrada líder de categoría principal de GetApp en trabajo remoto de entre 407 productos. Obtuvo una puntuación general de 98 sobre 100. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, funcionalidad, relación calidad-precio, probabilidad de recomendación y atención al cliente.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Líderes por categoría en asistencia informática remota 2022 1T

Splashtop SOS y Remote Support han sido nombrados Líderes de categoría de GetApp en asistencia informática remota de entre 113 productos. Obteniendo puntuaciones generales de 85 y 80 sobre 100, respectivamente. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, relación calidad-precio, funcionalidad, atención al cliente y probabilidad de recomendación.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Líderes por categoría en gestión de TI 2022 1T

Splashtop Remote Support ha sido nombrado uno de los líderes de categoría de GetApp en gestión de TI entre 198 productos. Obtuvo una puntuación general de 83 sobre 100. Las puntuaciones se basan en las calificaciones de los usuarios finales en cinco áreas clave: facilidad de uso, funcionalidad, relación calidad-precio, probabilidad de recomendación y atención al cliente.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

FrontRunners de Software Advice

El mejor software de asistencia informática remota 2022 1T

Splashtop SOS y Remote Support fueron seleccionados entre las mejores soluciones de Asistencia informática remota del 1T 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software asistencia informática remota mejor valorados en América del Norte.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

FrontRunners de Software Advice

Mejor software de gestión de TI 2022 1T

Splashtop Remote Support fue seleccionada como una de las principales soluciones de gestión de TI del primer trimestre de 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software de gestión de TI mejor valorados en América del Norte.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

FrontRunners de Software Advice

El mejor software de trabajo remoto 2022 1T

Splashtop Business Access fue seleccionada como una de las mejores soluciones de trabajo remoto del primer trimestre de 2022. Los FrontRunners de Software Advice se basan en reseñas de usuarios reales y destacan los productos de software de trabajo remoto mejor valorados en América del Norte.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

El mejor software de gestión de TI de 2021

Splashtop fue catalogada como una de las mejores soluciones de gestión de TI de entre más de 125 productos por Digital.com. Los clientes indican con frecuencia que Splashtop es mejor que la mayoría de las otras soluciones de gestión remota de TI que han usado anteriormente.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

El mejor software de escritorio remoto de 2021

Splashtop Business Access fue seleccionada como una de las principales herramientas de escritorio remoto de 2021 según el análisis de Digital.com de más de 80 productos. El software de escritorio remoto de Splashtop destacó por ofrecer una transición sin inconvenientes para los trabajadores remotos.

SMB TechFest best innovation 2021 Q3 awards logo

SMB TechFest

Mejor innovación 2021 3T

La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. El premio a la Mejor Innovación reconoce a Splashtop como el ganador de la conferencia para el proveedor con la mejor solución innovadora y creativa. Los ganadores de los premios son seleccionados por los socios asistentes a través de su proceso de votación.

G2 leader summer 2021 logo

G2 Crowd

Líder 2021

Splashtop Business Access ha sido reconocido como líder en la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.

High performer mid-market summer 2021 logo

G2 Crowd

High Performer, mercado medio, verano de 2021

Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en la categoría de escritorio remoto del mercado medio desde el invierno de 2021 según las opiniones de los usuarios.

G2 leader small business in summer 2021 logo

G2 Crowd

Leader (pequeñas empresas)

Splashtop Business Access ha sido reconocido como Leader en el segmento de pequeñas empresas de la categoría de escritorio remoto desde la primavera de 2019 según las opiniones de los usuarios.

G2 Best Relationship award for Summer 2021

G2 Crowd

Premios de verano de 2021 para Business Access

G2 otorgó ha otorgado insignias a Splashtop Business Access (para particulares y equipos que desean acceso remoto a sus ordenadores) en 13 categorías, según las valoraciones y reseñas de los clientes. Entre las categorías se incluyen Más fácil de usar, Configuración más fácil, Gestión más fácil, Más facilidad con quien tratar, Mejor usabilidad, Mejor asistencia técnica, Mejor relación, Mejores resultados, Mayor cumplimiento de los requisitos, Más facilidad con quien tratar, Mayor probabilidad de recomendación de los usuarios, Alto rendimiento, Líder y Líder de inercia.

G2 Best Support award for Mid-Market Summer 2021

G2 Crowd

Premios verano 2021 a la asistencia informática remota

Splashtop Remote Support (para MSPs que desean herramientas de gestión y supervisión de acceso remoto a ordenadores para proporcionar soporte remoto) recibió 8 insignias de verano de 2021 de G2. Splashtop Remote Support recibió las insignias de Mejor ROI estimado, Mejor soporte, Mejor cumplimiento de los requisitos, Mayor adopción de usuarios, Gestión más fácil, Más fácil de usar, Líder de inercia y Alto rendimiento.

Easiest Setup award badge for Summer 2021 from G2

G2 Crowd

Premios verano 2021 para SOS

Splashtop SOS (para profesionales de servicio técnico, asistencia de TI y servicios de ayuda que necesitan realizar asistencia informática a los dispositivos de sus clientes) fue reconocido como líder en 15 categorías para verano de 2021 por G2. Splashtop SOS recibió insignias por Mejor ROI estimado, Mejor cumplimiento de los requisitos, Mejor asistencia técnica, Mejor usabilidad, Mejores resultados, Implementación más rápida, Configuración más fácil, Más facilidad con quien tratar, Más fácil de usar, Gestión más fácil, Líder, Líder de inercia, Más implementable, Mayor adopción de usuarios y Mayor probabilidad de recomendación de los usuarios.

Award ribbon for SMB TechFest Best in Show 2021 Q2 with five stars

SMB TechFest

Best in Show 2021 2T

La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. Splashtop fue seleccionado como el ganador general de la conferencia por los socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio Best in Show reconoce a Splashtop por lograr la clasificación general más alta en el evento por la combinación de nuestra empresa, productos y soluciones.

EdTech awards cool tool 2021 finalist logo

EdTech Digest

Cool Tool Finalist 2021

Splashtop Enterprise for Remote Labs recibió el premio EdTech Cool Tool Finalist en 2021. Fue reconocida por sus destacadas contribuciones en la transformación de la educación a través de la tecnología. Más información

Capterra shortlist 2021 logo

Capterra

Finalistas para Splashtop Remote Support 2021

Splashtop Remote Support ha sido reconocido como el de mejor rendimiento por el producto con la puntuación más alta tanto en popularidad como en valoraciones de usuarios en Capterra para 2021.

GetApp Category Leaders 2021 badge

GetApp

Líderes por categoría 2021

Los líderes por categoría constituyen las opiniones subjetivas de las revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados con respecto a una metodología documentada. Splashtop recibió la insignia de Líderes por categoría en 2021.

Software Advice Front Runner 2021 logo

Software Advice

FrontRunners para asistencia informática remota 2021

FrontRunners constituye las opiniones subjetivas de las revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados con respecto a una metodología documentada. Splashtop logró este premio tanto para los productos Splashtop Remote Support como para Splashtop SOS en 2021.

SMB TechFest best product award 2020 Q3

SMB TechFest

Mejor producto 2020 3T

La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de la industria tecnológica. Splashtop fue seleccionado como el mejor ganador del premio en su categoría por los socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio al Mejor Producto otorga reconocimiento al proveedor que logró la clasificación más alta por su producto tecnológico. Más información

crozdesk happiest users 2020 logo

Crozdesk

Happiest Users Badge 2020

Splashtop Remote Support obtuvo la insignia Happiest Users de Crozdesk. La insignia se otorga a los proveedores con clientes satisfechos y muchas señales positivas de satisfacción. Solo alrededor del 10 % de las soluciones reciben este galardón. Más información

Crozdesk Trusted Vendor High Market Presence 2020 badge

Crozdesk

Insignia de proveedor de confianza 2020

La insignia de Proveedor de confianza de Crozdesk se otorga a los proveedores con alta presencia y participación de mercado. Más información

GetApp Best Functionality and Features 2020 badge

GetApp

Mejor funcionalidad y mejores funciones 2020

Splashtop Business Access obtuvo la insignia de Mejor funcionalidad y mejores funciones de GetApp en marzo de 2020. La insignia se obtuvo en función de las reseñas de usuarios finales individuales de Splashtop Business Access publicadas en el sitio web de GetApp.

Crozdesk Quality Choice Top Ranked Solution 2020 badge

Crozdesk

Solución mejor clasificada de Quality Choice 2020

La insignia Quality Choice de Crozdesk se otorga a los proveedores que destacan entre el resto del mercado. Más información

G2 high performer of summer 2019 logo

G2 Crowd

High Performer 2019

Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en la categoría de escritorio remoto cada trimestre desde el otoño de 2018 según las opiniones de los usuarios. Splashtop Remote Support y Splashtop SOS han sido reconocidos como G2 Crowd High Performers en sus categorías desde el verano de 2019 y la primavera de 2019.

crozdesk user rating logo

Crozdesk

Lo que piensan nuestros usuarios

Valoración de más de 4 estrellas de acceso y asistencia informática remotos de Splashtop Más información

SMB TechFest best product Q1 2019 award logo

SMB TechFest

Mejor producto 2019 1T

La conferencia SMB TechFest presenta a algunos de los mejores proveedores de nuestra industria tecnológica. Durante cada evento premiamos a los mejores en cada categoría. Los ganadores de los premios son seleccionados por nuestros socios asistentes a través de su proceso de votación. El premio al mejor producto reconoce al proveedor que logró la clasificación más alta para su producto tecnológico.

Software informer editor's pick logo

Software Informer

Editor’s Pick

La aplicación Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) ha sido reconocida por Software Informer con su Editor's Pick, Good Choice Award en 2019. Más información

SorceForge user reviews logo

SourceForge

Opiniones de los usuarios

Splashtop Remote Support tiene una alta calificación en el directorio de productos comerciales de SourceForge. Más información

Software Informer 100% Clean badge

Software Informer

100% Clean

La aplicación Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) ha sido reconocida en 2019 por Software Informer con su premio 100% Clean Award por no incluir spyware, no tener virus y no tener publicidad Más información

G2 High Performer Small Business Summer 2019 badge

G2 Crowd

High Performer (pequeñas empresas)

Splashtop Remote Support y SOS han sido reconocidos como High Performers en el segmento de pequeñas empresas cada trimestre desde el verano y la primavera de 2018. Splashtop Business Access ha sido reconocido como High Performer en el segmento de pequeñas empresas del escritorio remoto según las revisiones de los usuarios, cada trimestre desde el otoño de 2018.

G2 Users Love Us badge

G2 Crowd

Users Love Us

Splashtop Remote Support, Splashtop SOS y Splashtop Business Access han recibido el premio Users Love Us de G2 Crowd cada trimestre desde la primavera de 2017. El premio se basa en las opiniones de los usuarios de G2 Crowd.

Capterra 5 Star Rating badge

Capterra

Opiniones de los usuarios

Valoración de más de 4 estrellas de Splashtop Business Access, Remote Support y SOS.

nVIDIA logo

Nvidia

5 Empresas Emergentes se Llevan los Premios

Splashtop es la primera empresa en ganar el Premio a las Empresas Emergentes de NVIDIA dos años seguidos.

Tech & Learning Award of Excellence logo

Revista de tecnología y aprendizaje

Premios a la Excelencia 2012

Splashtop Whiteboard, aplicación de escritorio remoto con anotaciones, seleccionada como producto de tecnología educativa sobresaliente por la revista Tech & Learning.

PC Mag Editors' Choice Very Good logo

PC Mag

Premio Editor's Choice

Win8 Metro Testbed fue galardonada con el premio Editors' Choice de PCMag y obtuvo 4,5 estrellas de 5.

CODiE 2012 SIAA CODiE Finalist

CODiE Awards

Finalista 2012

"Splashtop Whiteboard está nominada como finalista de los premios CODiE 2012 al Mejor uso educativo de una aplicación específica en las categorías de Tecnología Educativa.

2012 Best of CES award logo

CES

Lo Mejor de CES 2012

Splashtop Remote Desktop THD gana el premio a la "Mejor Aplicación Móvil".

webOS Nation Best of 2011 award logo

webOS

Premios a lo mejor de 2011

Splashtop gana el premio a la Mejor aplicación webOS para tabletas de 2011 y la Mejor aplicación comercial/financiera de webOS de 2011, seleccionada por más de 9000 votantes de cientos de aplicaciones en los premios webOS Nation Best of 2011 Awards.

Appalooza Winner Greatest 25 Apps of All Time! logo

Appalooza

Las mejores aplicaciones de todos los tiempos

Splashtop Remote Desktop gana el concurso "Appalooza – Las Mejores Aplicaciones de Todos los Tiempos", un concurso de aplicaciones para móviles con ganadores elegidos por los fans de Facebook, diseñado para celebrar el apasionante mercado de iOS de hoy en día en Macworld | iWorld 2012.

Tap! 100 Greatest Apps 2011 Logo

Tap!

Las 100 Mejores Aplicaciones de 2011

¡Splashtop Remote Desktop ha sido elegido para la lista de las 100 mejores aplicaciones de todos los tiempos en la nueva edición de Tap! ¡La revista de iPhone y iPad!

LAPTOP Best of CES 2011 logo

CES

Lo mejor de CES 2011

Splashtop Remote para Android ganó el premio Best of CES por "Mejor aplicación/software".

Laptop Magazine logo

LAPTOP Magazine

Lo mejor de CES 2010

Splashtop 2.0 fue galardonado con el premio "Best of 2010 CES" por la revista LAPTOP, y reconocido como el Mejor Software o Servicio del 2010 Consumer Electronics Show.

OnDC 100 Winner logo

AlwaysON OnDC

Top 100

La tecnología de encendido instantáneo Splashtop for Business es reconocida como una revolución para gobiernos y empresas de todos los tamaños.

Popular Science Best of What's New Logo

Popular Science

Lo mejor de las novedades

La revista de ciencia y tecnología más grande del mundo premia a Splashtop con un prestigioso premio.

Innovations International 2009 Logo

CEA

Premio de Diseño e Ingeniería 2009 de Innovations

La CEA reconoce a Splashtop como uno de los productos de electrónica de consumo (CE) más innovadores de la industria.

Under the Radar Audience Choice Winner 2008 Logo

Bajo el radar

Premio del público a la virtualización

De acuerdo con el público presente en el Campus de Microsoft en Mountain View, DeviceVM fue la mejor empresa en la categoría de virtualización. Esto plantea la pregunta, "¿por qué al público le cautivó tanto Splashtop?"

PCWorld 25 Most Innovative Products Logo

PC World

Los 25 productos más innovadores

Splashtop de DeviceVM ha sido nombrado como uno de los 25 productos más innovadores de 2007 por PC World.

Hardwarezone Best of 2007 Editor's Pick logo

Hardware Zone

100 mejores productos de 2007

"DeviceVM cambió las reglas del juego en 2007 con Splashtop, un increíble entorno de escritorio basado en una variante de Linux segura y ultraligera que hará que tu PC funcione en unos pocos segundos con pleno acceso a internet y aplicaciones basadas en web como correo electrónico, VoIP e incluso procesamiento de textos".

Phoronix logo

Foronix

Las mayores innovaciones de Linux de 2007

"Cuando se trata de pura innovación este año dentro del ecosistema de Linux, una compañía que me vino a la mente al instante fue DeviceVM y su producto Splashtop". Más información