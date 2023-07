Premios Splashtop

TrustRadius

Splashtop fue galardonado como ganador del premio Best Software List Award 2022 de TrustRadius, una de las principales plataformas de revisión de software del mundo. El software de acceso remoto Splashtop fue seleccionado como el más adecuado para todos los segmentos del mercado: pequeñas, medianas y grandes empresas. Splashtop también obtuvo varios premios basados en el mérito a través de TrustRadius, incluyendo Top Rated, Solutions Leader, Best Value y Best Feature set. Los premios se basan directamente en los comentarios de los usuarios de TrustRadius.