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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: Automatiza, actualiza y protege cada dispositivo

Optimiza las operaciones de TI con automatización, visibilidad en tiempo real y soporte remoto para mantener los endpoints seguros, actualizados y conformes desde una sola consola.

Menos de $1 por endpoint al mes.

Prueba gratuitaCompre ahora

Múltiples Soluciones.
Una Experiencia sin interrupciones.

Splashtop OS patch dashboard

Gestión de Vulnerabilidades y Parches en Tiempo Real

Detecta, prioriza y corrige las amenazas antes de que afecten a tu negocio.

  • Escanee continuamente Windows y macOS en busca de CISA KEVs, CVEs y actualizaciones de software

  • Identifica y prioriza las vulnerabilidades de día cero y de alto riesgo

  • Automatiza la actualización de parches del sistema operativo y software de terceros

  • Implanta parches a través de flujos de trabajo de parches basados en políticas o bajo demanda


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

De Manual a Automático

Elimina las tareas repetitivas y libera recursos de TI.

  • Configura el parcheo basado en políticas con control de versiones y anillos de actualización

  • Dispara arreglos automatizados para problemas comunes

  • Programa tareas en miles de endpoints a gran escala


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Seguridad y Conformidad del Punto Final

Mantén una postura de seguridad, reduce el riesgo y demuestra cumplimiento con estándares como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA y PCI sin añadir complejidad.

  • Hacer cumplir la configuración del punto final y las políticas de seguridad

  • Detecta y corrige los endpoints no conformes

  • Mantener paneles de control listos para auditoría e informes de inventario

  • Extiende la protección con integraciones de antivirus y EDR


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Resuelve problemas más rápido con Soporte remoto

Pasa de identificar problemas a resolverlos sin demoras.

  • Accede a los endpoints al instante para investigar y resolver problemas

  • Soluciona problemas usando herramientas de fondo sin interrumpir a los usuarios finales

  • Reduce el tiempo de resolución y elimina las transferencias manuales

  • Mejora la experiencia de soporte para técnicos y usuarios finales en todos los dispositivos


Solo necesitas una herramienta

Reemplaza varios productos puntuales con una solución unificada.

  • Gestiona la gestión de dispositivos, el soporte remoto, el acceso y la seguridad desde una sola consola

  • Reduce los costos de licencias y mantenimiento

  • Simplifica las operaciones con una sola plataforma

  • Mejora la visibilidad y el control en todo tu entorno


Protección y seguridad de datos avanzada

Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestructura segura

    El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.

    Conozca más
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Características de seguridad avanzadas

    Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.

    Conozca más
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Estándares y cumplimiento

    Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.

    Conozca más

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