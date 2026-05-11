Splashtop AEM: Automatiza, actualiza y protege cada dispositivo
Optimiza las operaciones de TI con automatización, visibilidad en tiempo real y soporte remoto para mantener los endpoints seguros, actualizados y conformes desde una sola consola.
Menos de $1 por endpoint al mes.
Múltiples Soluciones.
Una Experiencia sin interrupciones.
Gestión de Vulnerabilidades y Parches en Tiempo Real
Detecta, prioriza y corrige las amenazas antes de que afecten a tu negocio.
Escanee continuamente Windows y macOS en busca de CISA KEVs, CVEs y actualizaciones de software
Identifica y prioriza las vulnerabilidades de día cero y de alto riesgo
Automatiza la actualización de parches del sistema operativo y software de terceros
Implanta parches a través de flujos de trabajo de parches basados en políticas o bajo demanda
De Manual a Automático
Elimina las tareas repetitivas y libera recursos de TI.
Configura el parcheo basado en políticas con control de versiones y anillos de actualización
Dispara arreglos automatizados para problemas comunes
Programa tareas en miles de endpoints a gran escala
Seguridad y Conformidad del Punto Final
Mantén una postura de seguridad, reduce el riesgo y demuestra cumplimiento con estándares como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA y PCI sin añadir complejidad.
Hacer cumplir la configuración del punto final y las políticas de seguridad
Detecta y corrige los endpoints no conformes
Mantener paneles de control listos para auditoría e informes de inventario
Extiende la protección con integraciones de antivirus y EDR
Resuelve problemas más rápido con Soporte remoto
Pasa de identificar problemas a resolverlos sin demoras.
Accede a los endpoints al instante para investigar y resolver problemas
Soluciona problemas usando herramientas de fondo sin interrumpir a los usuarios finales
Reduce el tiempo de resolución y elimina las transferencias manuales
Mejora la experiencia de soporte para técnicos y usuarios finales en todos los dispositivos
Solo necesitas una herramienta
Reemplaza varios productos puntuales con una solución unificada.
Gestiona la gestión de dispositivos, el soporte remoto, el acceso y la seguridad desde una sola consola
Reduce los costos de licencias y mantenimiento
Simplifica las operaciones con una sola plataforma
Mejora la visibilidad y el control en todo tu entorno
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.