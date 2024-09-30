Splashtop es la mejor alternativa de Parsec

La mejor alternativa a Parsec para 2026: Splashtop
¿Ya te cansa pagar de más por un acceso remoto que no satisface tus necesidades de seguridad y rendimiento?
¿Por qué elegir Splashtop en lugar de Parsec?
Alto rendimiento
Experimenta el alto rendimiento que necesitas para trabajar en aplicaciones complejas y archivos masivos a distancia en todos los dispositivos (incluidos Windows, Mac y Linux). Con transmisión 4K de hasta 60 fps (y transmisión iMac Pro Retina 5K), la capacidad de ajustar configuraciones como color 4:4:4 y baja latencia, no es magia, pero seguro que se parece mucho.
Seguridad
Splashtop protege cada conexión con cifrado de nivel empresarial y acceso basado en permisos. Trabajamos arduamente para mantener segura tu información personal y de trabajo, para que no tengas que preocuparse por eso.
Sencillez
Las soluciones de acceso remoto de Splashtop son fáciles de configurar y usar, no se requiere experiencia informática. Diseñamos nuestros productos para que sean potentes y fáciles de usar, para particulares y equipos de TI en empresas de todas las envergaduras.
Precio inmejorable
Splashtop ofrece funciones prémium de alta calidad a un precio inigualable y transparente. Nuestros planes de precios se adaptan a usuarios particulares, empresas e instituciones educativas según sus necesidades.
Maximiza el rendimiento de tu acceso remoto con Splashtop
Para un rendimiento avanzado
Rendimiento del acceso remoto
Experimenta color 4:4:4, audio de alta fidelidad y más
Por $13 al mes
Facturación anual a $149
Descuentos en licencias por volumen
De 4 a 9 usuarios ahorran un 20 %
Más de 10 usuarios ahorran un 25 %
Para mayor seguridad y capacidad de gestión
Enterprise
Asistencia informática y acceso remotos todo en uno con:
Integración SSO
Permiso granular
Acceso programado
Licencias por técnico para tu equipo de asistencia informática
Comparativa entre Splashtop y Parsec: la mejor opción para equipos
Rendimiento de Remote Access
Splashtop Enterprise
Parsec para equipos
Alto rendimiento: transmisión 4K de hasta 60 fps (y transmisión iMac Pro Retina 5K) con baja latencia, color 4:4:4 y la capacidad de ajustar la configuración
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Redirección de dispositivos USB
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Beta solo para Windows y mandos de juego
Acceso directo al Micrófono
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Inicio de sesión único
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Cifrado AES de 256 bits
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Cifrado AES de 128 bits
Amplio soporte de dispositivos
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Grabación de la sesión
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Chat (dentro y fuera de las sesiones)
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Plataforma consolidada para acceso y asistencia informática remotas
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Apoyo técnico prioritario
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Por qué Splashtop es la mejor alternativa a Parsec: ventajas clave
Desarrollo de juegos
La baja latencia y la calidad de imagen impecable te permiten trabajar en tus proyectos desde cualquier parte del mundo, da igual si estás diseñando personajes, programando mecánicas de juegos, componiendo bandas sonoras o depurando código.
Posproducción
Los productores, editores, especialistas en VFX y animadores adoran el alto rendimiento, la excelente sincronización de A/V y la protección de contenido de Splashtop, que permite que varios artistas trabajen de manera segura y eficiente entre equipos.
Retransmisión
Experimenta un acceso remoto seguro y de alto rendimiento a tu estación de trabajo y equipo de retransmisión. Conéctate a potentes estaciones de trabajo y bahías de edición para crear contenido de alta calidad desde cualquier dispositivo y publicarlo en vivo desde cualquier lugar.
Arquitectura
Trabaja en tareas diarias de CAD, modela diseños de interiores y ejecuta simulaciones con facilidad, mientras disfrutas de acceso remoto seguro a tu estación de trabajo y redirección de dispositivos USB para tu ratón 3D. Colabora con todo tu equipo con facilidad para entregar diseños de alta calidad a tus clientes.
Educación
Ofrece a los alumnos acceso remoto a las salas de informática del campus y software de alta potencia para que puedan trabajar desde sus Chromebooks, iPad y PC en cualquier momento y en cualquier lugar.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Ahora los creativos pueden ampliar los límites de la creatividad y la colaboración mientras realizan tareas como la edición de vídeo y la sincronización de AV mientras acceden al almacenamiento compartido y otro hardware que necesitan, de forma remota (con Splashtop).
Responsable de Relaciones con Socios, Adobe Video
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Los artistas que usan dispositivos Wacom en los flujos de trabajo de posproducción pueden usar Splashtop para trabajar de manera fluida y productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para el panorama del teletrabajo de hoy día.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom