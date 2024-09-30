Splashtop es la mejor alternativa de Parsec

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

La mejor alternativa a Parsec para 2026: Splashtop

¿Ya te cansa pagar de más por un acceso remoto que no satisface tus necesidades de seguridad y rendimiento?

Pruebe Splashtop gratis

¿Por qué elegir Splashtop en lugar de Parsec?

  • Alto rendimiento

    Experimenta el alto rendimiento que necesitas para trabajar en aplicaciones complejas y archivos masivos a distancia en todos los dispositivos (incluidos Windows, Mac y Linux). Con transmisión 4K de hasta 60 fps (y transmisión iMac Pro Retina 5K), la capacidad de ajustar configuraciones como color 4:4:4 y baja latencia, no es magia, pero seguro que se parece mucho. 

  • Seguridad

    Splashtop protege cada conexión con cifrado de nivel empresarial y acceso basado en permisos. Trabajamos arduamente para mantener segura tu información personal y de trabajo, para que no tengas que preocuparse por eso. 

  • Sencillez

    Las soluciones de acceso remoto de Splashtop son fáciles de configurar y usar, no se requiere experiencia informática. Diseñamos nuestros productos para que sean potentes y fáciles de usar, para particulares y equipos de TI en empresas de todas las envergaduras.

  • Precio inmejorable

    Splashtop ofrece funciones prémium de alta calidad a un precio inigualable y transparente. Nuestros planes de precios se adaptan a usuarios particulares, empresas e instituciones educativas según sus necesidades.

Maximiza el rendimiento de tu acceso remoto con Splashtop

Para un rendimiento avanzado

Rendimiento del acceso remoto

Experimenta color 4:4:4, audio de alta fidelidad y más

Por $13 al mes

Facturación anual a $149

Descuentos en licencias por volumen

  • De 4 a 9 usuarios ahorran un 20 %

  • Más de 10 usuarios ahorran un 25 %


Prueba gratuitaCompre ahora

Para mayor seguridad y capacidad de gestión

Enterprise

Asistencia informática y acceso remotos todo en uno con:

  • Integración SSO

  • Permiso granular

  • Acceso programado

  • Licencias por técnico para tu equipo de asistencia informática


Conozca másContáctenos

Comparativa entre Splashtop y Parsec: la mejor opción para equipos



Rendimiento de Remote Access

Splashtop Enterprise

Parsec para equipos

Alto rendimiento: transmisión 4K de hasta 60 fps (y transmisión iMac Pro Retina 5K) con baja latencia, color 4:4:4 y la capacidad de ajustar la configuración

Redirección de dispositivos USB

Beta solo para Windows y mandos de juego

Acceso directo al Micrófono

Inicio de sesión único

Cifrado AES de 256 bits

Cifrado AES de 128 bits

Amplio soporte de dispositivos

Grabación de la sesión

Chat (dentro y fuera de las sesiones)

Plataforma consolidada para acceso y asistencia informática remotas

Apoyo técnico prioritario


Por qué Splashtop es la mejor alternativa a Parsec: ventajas clave

  • Desarrollo de juegos

    La baja latencia y la calidad de imagen impecable te permiten trabajar en tus proyectos desde cualquier parte del mundo, da igual si estás diseñando personajes, programando mecánicas de juegos, componiendo bandas sonoras o depurando código. 

  • Posproducción

    Los productores, editores, especialistas en VFX y animadores adoran el alto rendimiento, la excelente sincronización de A/V y la protección de contenido de Splashtop, que permite que varios artistas trabajen de manera segura y eficiente entre equipos. 

  • Retransmisión

    Experimenta un acceso remoto seguro y de alto rendimiento a tu estación de trabajo y equipo de retransmisión. Conéctate a potentes estaciones de trabajo y bahías de edición para crear contenido de alta calidad desde cualquier dispositivo y publicarlo en vivo desde cualquier lugar. 

  • Arquitectura

    Trabaja en tareas diarias de CAD, modela diseños de interiores y ejecuta simulaciones con facilidad, mientras disfrutas de acceso remoto seguro a tu estación de trabajo y redirección de dispositivos USB para tu ratón 3D. Colabora con todo tu equipo con facilidad para entregar diseños de alta calidad a tus clientes. 

  • Educación

    Ofrece a los alumnos acceso remoto a las salas de informática del campus y software de alta potencia para que puedan trabajar desde sus Chromebooks, iPad y PC en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Ahora los creativos pueden ampliar los límites de la creatividad y la colaboración mientras realizan tareas como la edición de vídeo y la sincronización de AV mientras acceden al almacenamiento compartido y otro hardware que necesitan, de forma remota (con Splashtop).

Responsable de Relaciones con Socios, Adobe Video

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Los artistas que usan dispositivos Wacom en los flujos de trabajo de posproducción pueden usar Splashtop para trabajar de manera fluida y productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para el panorama del teletrabajo de hoy día.

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

¿Necesitas una solución para tus instalaciones?

Conozca más

Empieza hoy con las soluciones de alto rendimiento de Splashtop

Prueba gratuita

Preguntas Frecuentes

¿Cómo de seguro es Splashtop en comparación con Parsec?
¿Puedo usar Splashtop tanto para acceso como para soporte remotos?
¿Qué nivel de encriptación utiliza Splashtop?
¿Splashtop admite la conexión de micrófono?
¿Splashtop es adecuado tanto para uso individual como en equipo?