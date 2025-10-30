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Splashtop20 years of trust
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A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Una plataforma de acceso y soporte remotos segura y escalable, diseñada para satisfacer requisitos de seguridad a nivel empresarial y necesidades de TI

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¿Por qué elegir Splashtop Enterprise?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Seguridad y capacidad de gestión avanzadas

Protege tus operaciones con funciones de seguridad de nivel empresarial y capacidad de gestión centralizada con control de acceso, garantizando la tranquilidad de tu equipo.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Trabajo remoto para equipos híbridos

Habilita el acceso remoto seguro y de alto rendimiento para que los empleados, contratistas y equipos híbridos se mantengan productivos desde cualquier lugar.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

TI simplificada con una solución centralizada

Ofrece soporte remoto eficiente para cualquier dispositivo y optimiza la gestión de puntos finales con parches automatizados, información en tiempo real y flujos de trabajo simplificados.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Servicio de atención al cliente inigualable

Experimenta un servicio de atención al cliente de clase mundial con tiempos de respuesta rápidos, soporte técnico eficiente, orientación estratégica continua y un equipo entregado y dedicado a que triunfes.

Licencias flexibles y escalables

Adáptate a las demandas de tu organización con opciones de licencia flexibles. Elige licencias de acceso remoto para permitir que los trabajadores remotos accedan a sus propios ordenadores de trabajo y licencias de soporte remoto para que TI preste soporte y gestione los dispositivos. Más información

¿Buscas una solución local?

ContáctenosConozca más

Funciones que te hacen avanzar

Performance icon

Alto rendimiento

Alta velocidad de fotogramas en streaming 4K de hasta 60 fps y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia y capacidad para ajustar la configuración.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Acceso desatendido

Obtén acceso remoto desatendido a máquinas físicas y virtuales Windows, Mac, Linux y Android desde cualquier dispositivo. Acceda a un máximo de 10 ordenadores con la licencia de acceso Remoto y a 300 ordenadores con la licencia de soporte remoto.

SSO and SAML integration key icon

Integración SSO/SAML

Autenticación con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite y más para una gestión de acceso simplificada.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Controles de acceso y seguridad avanzados

Mejora la seguridad y el cumplimiento con la grabación de sesiones en la cloud, controles de acceso granulares, integración SIEM para supervisión en tiempo real y listas blancas de IP.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Controles avanzados de sesión remota

Redirige dispositivos USB y herramientas de lápiz (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad y más) o usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto. Experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad para flujos de trabajo fluidos y envolventes.  

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Conexión con Wacom

Utiliza sin problemas la tecnología de lápiz óptico de Wacom en ordenadores locales y remotos, que reduce la latencia y mejora tu flujo de trabajo digital.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Funciones de soporte remoto

Soporte bajo demanda

Presta soporte rápido y ad hoc a los usuarios finales en ordenadores y dispositivos móviles mediante un código de sesión, sin un agente preinstalado.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Funciones de soporte remoto

Acciones en segundo plano

Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Funciones de soporte remoto

Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia

Presta soporte avanzado bajo demanda con agrupación de técnicos, gestión de canales de servicio y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formulario web, enrutamiento de sesiones y más

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Funciones de soporte remoto

Integraciones avanzadas

Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Funciones de soporte remoto

Información gratuita sobre vulnerabilidades

Obtén visibilidad de las CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) y los KEV (vulnerabilidades explotadas conocidas) y consigue información basada en IA para ayudar a priorizar las vulnerabilidades para su corrección.

Complementos de Enterprise

Autonomous Endpoint Management

Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de manera eficiente con gestión de parches en tiempo real, implementación de software, información del panel, políticas y más, todo desde la consola de Splashtop.

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Splashtop Augmented Reality (RA)

Conéctate a ubicaciones fuera de las instalaciones y resuelve problemas en directo compartiendo cámaras y anotaciones AR.

Conozca más

Splashtop Connector

Conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.

Conozca más

Splashtop Antivirus

Protege tus puntos finales de diversas amenazas y permite una implementación y gestión de políticas sin inconvenientes desde Splashtop con nuestra solución antivirus, impulsada por Bitdefender.

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EDR

Obtén detección y respuesta avanzada de puntos finales de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike para identificar, analizar y responder a amenazas en tiempo real y proteger tu organización.

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Testimonios de nuestros clientes satisfechos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop: fiable, completo y asequible

"Probé otras opciones, pero Splashtop ofrece la sencillez y fiabilidad a un precio que creo que podemos pagar. Para el departamento de TI, acelera enormemente la resolución de problemas y nos ha permitido usar una persona de TI remota para algunas cosas".

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Tom Van Gorkom

Ingeniero de transmisión/Director de medios – Institución educativa

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Gran producto y gran rentabilidad

"Su interfaz fácil de usar, su rendimiento fiable y su estricto cumplimiento de estándares como RGPD e HIPAA la convierten en una opción fiable. Las licencias sencillas y los planes personalizados de Splashtop conceden una mayor flexibilidad".

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Web de reseñas verificada

Administrador en Tecnologías de la Información – Empresa de Gestión Educativa

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Fácil y eficiente

"Splashtop fue fácil de implementar y los usuarios se adaptaron rápidamente. La implementación de aplicaciones y la solución antivirus para cada estación de trabajo fueron sencillas. La capacidad de conectarse de forma remota desde cualquier lugar con cualquier dispositivo, incluida la web, ha convertido a Splashtop en la solución elegida sobre otras opciones".

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Glen T.

CTO, Mercado medio (51-1000 empleados)

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

¡Perfecto para escuelas K-12!

"El tamaño pequeño ocupa muy pocos recursos del ordenador portátil del estudiante. Los estudiantes no pueden desinstalar ni matar el cliente. Lo uso más de 10 veces al día en nuestro entorno de 3000 dispositivos. La implementación fue muy fácil con Intune, ¡no podría haber pedido una integración más fácil!".

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David M.

Director de Tecnología, Mercado Medio (51-1000 empleados)

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Este es el mejor producto que he usado para soporte remoto

"Este es el mejor producto que he usado para soporte remoto. Llevo utilizando Splashtop Remote Support durante casi diez años. Han añadido constantemente mejoras que demuestran que entienden las necesidades de las pymes y los proveedores de servicios".

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David M.

Director de Tecnología de la Información, Mercado Medio (51-1000 empleados)

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

"Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un precio más asequible. Splashtop tiene la mejor atención al cliente y tenemos una excelente relación directa con nuestro gerente de cuentas".

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Ericson Oliveira

Especialista en procesos, Tivit

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

"Recomendaría Splashtop a todo el mundo. Os animo a que lo probéis para que experimentéis lo fácil que es utilizarlo y lo estupendo que es el servicio de atención al cliente. Splashtop facilitó el control de todo lo relacionado con el registro, las políticas de grupo y los elementos relacionados. Eso nos permitió implantar rápidamente Splashtop en nuestro entorno. Su soporte es sencillo, asequible y muy inteligente".

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Björn Runge

Jefe de TI de Paniceus

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

"Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: 'Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo'. Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario".

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Andres Reyes

Director de Tecnología, Boxel Studio

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

"Splashtop cumplía todos nuestros requisitos. Con una solución ampliable, podíamos controlar a distancia nuestras pantallas en todas partes y prestar asistencia a una amplia variedad de dispositivos para clientes y personal interno. Todo ello con un software no invasivo y seguro que podría activarse bajo demanda".

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Michael Thompson

Arquitecto digital y experto en señalización digital, Beyond Digital Solutions

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

"Después de usar Splashtop, los comentarios de los usuarios fueron que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina".

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Mike Marsh

Gerente de TI en WBITVP New Zealand

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y PEER INSIGHTS es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no deben interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no recomienda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

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La solución de software de soporte y acceso remotos mejor valorada

Averigua cómo Splashtop Enterprise puede mejorar la seguridad, las operaciones de TI y las capacidades de trabajo remoto de tu organización.

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Protección y seguridad de datos avanzada

Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infraestructura segura

    El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.

    Conozca más
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Características de seguridad avanzadas

    Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.

    Conozca más
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Estándares y cumplimiento

    Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.

    Conozca más

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre las licencias de acceso remoto y soporte remoto?
¿Qué pasa si necesito acceder a más ordenadores?
¿Cómo puedo obtener las capacidades de gestión de puntos finales?
¿Existe una opción para implementación local?
¿Cómo pueden varios técnicos gestionar una sesión de soporte?
¿Splashtop Enterprise es compatible con dispositivos Android e IoT?
¿Puedo acceder a los ordenadores a través de RDP, SSH o VNC?
Folleto (PDF)Hoja de datos (PDF)Lista detallada de características (PDF)
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