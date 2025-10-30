Splashtop Enterprise
Una plataforma de acceso y soporte remotos segura y escalable, diseñada para satisfacer requisitos de seguridad a nivel empresarial y necesidades de TI
¿Por qué elegir Splashtop Enterprise?
Seguridad y capacidad de gestión avanzadas
Protege tus operaciones con funciones de seguridad de nivel empresarial y capacidad de gestión centralizada con control de acceso, garantizando la tranquilidad de tu equipo.
Trabajo remoto para equipos híbridos
Habilita el acceso remoto seguro y de alto rendimiento para que los empleados, contratistas y equipos híbridos se mantengan productivos desde cualquier lugar.
TI simplificada con una solución centralizada
Ofrece soporte remoto eficiente para cualquier dispositivo y optimiza la gestión de puntos finales con parches automatizados, información en tiempo real y flujos de trabajo simplificados.
Servicio de atención al cliente inigualable
Experimenta un servicio de atención al cliente de clase mundial con tiempos de respuesta rápidos, soporte técnico eficiente, orientación estratégica continua y un equipo entregado y dedicado a que triunfes.
Licencias flexibles y escalables
Adáptate a las demandas de tu organización con opciones de licencia flexibles. Elige licencias de acceso remoto para permitir que los trabajadores remotos accedan a sus propios ordenadores de trabajo y licencias de soporte remoto para que TI preste soporte y gestione los dispositivos. Más información
Funciones que te hacen avanzar
Alto rendimiento
Alta velocidad de fotogramas en streaming 4K de hasta 60 fps y streaming iMac Pro Retina 5K con baja latencia y capacidad para ajustar la configuración.
Acceso desatendido
Obtén acceso remoto desatendido a máquinas físicas y virtuales Windows, Mac, Linux y Android desde cualquier dispositivo. Acceda a un máximo de 10 ordenadores con la licencia de acceso Remoto y a 300 ordenadores con la licencia de soporte remoto.
Integración SSO/SAML
Autenticación con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite y más para una gestión de acceso simplificada.
Controles de acceso y seguridad avanzados
Mejora la seguridad y el cumplimiento con la grabación de sesiones en la cloud, controles de acceso granulares, integración SIEM para supervisión en tiempo real y listas blancas de IP.
Controles avanzados de sesión remota
Redirige dispositivos USB y herramientas de lápiz (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad y más) o usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto. Experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad para flujos de trabajo fluidos y envolventes.
Conexión con Wacom
Utiliza sin problemas la tecnología de lápiz óptico de Wacom en ordenadores locales y remotos, que reduce la latencia y mejora tu flujo de trabajo digital.
Funciones de soporte remoto
Soporte bajo demanda
Presta soporte rápido y ad hoc a los usuarios finales en ordenadores y dispositivos móviles mediante un código de sesión, sin un agente preinstalado.
Funciones de soporte remoto
Acciones en segundo plano
Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.
Funciones de soporte remoto
Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia
Presta soporte avanzado bajo demanda con agrupación de técnicos, gestión de canales de servicio y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formulario web, enrutamiento de sesiones y más
Funciones de soporte remoto
Integraciones avanzadas
Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.
Funciones de soporte remoto
Información gratuita sobre vulnerabilidades
Obtén visibilidad de las CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) y los KEV (vulnerabilidades explotadas conocidas) y consigue información basada en IA para ayudar a priorizar las vulnerabilidades para su corrección.
Complementos de Enterprise
Autonomous Endpoint Management
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de manera eficiente con gestión de parches en tiempo real, implementación de software, información del panel, políticas y más, todo desde la consola de Splashtop.
Splashtop Augmented Reality (RA)
Conéctate a ubicaciones fuera de las instalaciones y resuelve problemas en directo compartiendo cámaras y anotaciones AR.
Splashtop Connector
Conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.
Splashtop Antivirus
Protege tus puntos finales de diversas amenazas y permite una implementación y gestión de políticas sin inconvenientes desde Splashtop con nuestra solución antivirus, impulsada por Bitdefender.
EDR
Obtén detección y respuesta avanzada de puntos finales de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike para identificar, analizar y responder a amenazas en tiempo real y proteger tu organización.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop: fiable, completo y asequible
"Probé otras opciones, pero Splashtop ofrece la sencillez y fiabilidad a un precio que creo que podemos pagar. Para el departamento de TI, acelera enormemente la resolución de problemas y nos ha permitido usar una persona de TI remota para algunas cosas".
Tom Van Gorkom
Ingeniero de transmisión/Director de medios – Institución educativa
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Gran producto y gran rentabilidad
"Su interfaz fácil de usar, su rendimiento fiable y su estricto cumplimiento de estándares como RGPD e HIPAA la convierten en una opción fiable. Las licencias sencillas y los planes personalizados de Splashtop conceden una mayor flexibilidad".
Web de reseñas verificada
Administrador en Tecnologías de la Información – Empresa de Gestión Educativa
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Fácil y eficiente
"Splashtop fue fácil de implementar y los usuarios se adaptaron rápidamente. La implementación de aplicaciones y la solución antivirus para cada estación de trabajo fueron sencillas. La capacidad de conectarse de forma remota desde cualquier lugar con cualquier dispositivo, incluida la web, ha convertido a Splashtop en la solución elegida sobre otras opciones".
Glen T.
CTO, Mercado medio (51-1000 empleados)
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
¡Perfecto para escuelas K-12!
"El tamaño pequeño ocupa muy pocos recursos del ordenador portátil del estudiante. Los estudiantes no pueden desinstalar ni matar el cliente. Lo uso más de 10 veces al día en nuestro entorno de 3000 dispositivos. La implementación fue muy fácil con Intune, ¡no podría haber pedido una integración más fácil!".
David M.
Director de Tecnología, Mercado Medio (51-1000 empleados)
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Este es el mejor producto que he usado para soporte remoto
"Este es el mejor producto que he usado para soporte remoto. Llevo utilizando Splashtop Remote Support durante casi diez años. Han añadido constantemente mejoras que demuestran que entienden las necesidades de las pymes y los proveedores de servicios".
David M.
Director de Tecnología de la Información, Mercado Medio (51-1000 empleados)
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un precio más asequible. Splashtop tiene la mejor atención al cliente y tenemos una excelente relación directa con nuestro gerente de cuentas".
Ericson Oliveira
Especialista en procesos, Tivit
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Recomendaría Splashtop a todo el mundo. Os animo a que lo probéis para que experimentéis lo fácil que es utilizarlo y lo estupendo que es el servicio de atención al cliente. Splashtop facilitó el control de todo lo relacionado con el registro, las políticas de grupo y los elementos relacionados. Eso nos permitió implantar rápidamente Splashtop en nuestro entorno. Su soporte es sencillo, asequible y muy inteligente".
Björn Runge
Jefe de TI de Paniceus
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: 'Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo'. Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario".
Andres Reyes
Director de Tecnología, Boxel Studio
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Splashtop cumplía todos nuestros requisitos. Con una solución ampliable, podíamos controlar a distancia nuestras pantallas en todas partes y prestar asistencia a una amplia variedad de dispositivos para clientes y personal interno. Todo ello con un software no invasivo y seguro que podría activarse bajo demanda".
Michael Thompson
Arquitecto digital y experto en señalización digital, Beyond Digital Solutions
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Después de usar Splashtop, los comentarios de los usuarios fueron que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina".
Mike Marsh
Gerente de TI en WBITVP New Zealand
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La solución de software de soporte y acceso remotos mejor valorada
Averigua cómo Splashtop Enterprise puede mejorar la seguridad, las operaciones de TI y las capacidades de trabajo remoto de tu organización.
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.