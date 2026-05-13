Acceso remoto seguro Splashtop para la sanidad

Acceso y soporte remotos seguros para proveedores sanitarios
Capacita a los proveedores de atención médica para que ofrezcan una mejor atención al paciente en cualquier momento y en cualquier lugar
Las principales instituciones sanitarias confían en nosotros para sus necesidades de asistencia y acceso remoto
Acceso remoto seguro y eficiente con Splashtop
Las soluciones de acceso y soporte remotos de Splashtop permiten a los profesionales de la salud realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva, lo que lleva a una mejor atención y satisfacción del paciente.
Con Splashtop, los médicos, las enfermeras, los empleados administrativos y los equipos de TI pueden acceder de forma remota y segura a ordenadores o máquinas virtuales desde cualquier dispositivo y ubicación. Esto permite a los profesionales sanitarios acceder de forma remota a sistemas de software médico especializados que se ejecutan en máquinas de alta gama (como el análisis de muestras de sangre y tejidos) para proporcionar diagnósticos más precisos y oportunos.
Los instructores también pueden mejorar el aprendizaje mediante la simulación remota de gráficos 3D en hospitales universitarios, lo que mejora la educación y la formación de los futuros profesionales de la salud.
Mantener los sistemas sanitarios críticos seguros y en funcionamiento de forma fiable
Los equipos de TI sanitaria necesitan una forma práctica de mantener actualizados, supervisados y listos para las operaciones diarias de atención clínica, dispositivos administrativos y puntos finales distribuidos.
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a automatizar la aplicación de parches, supervisar la salud del sistema y resolver problemas de puntos finales de forma temprana, todo desde una consola centralizada. Esto significa que los equipos pueden reducir el mantenimiento manual, mejorar la visibilidad entre dispositivos y ayudar a prevenir interrupciones evitables que ralenticen a proveedores y personal.
Confía en un acceso seguro y conforme a la HIPAA
Entendemos lo importante que es proteger la información de tus pacientes.
Por eso contamos con funciones avanzadas de seguridad, incluyendo SSO, cifrado de 256 bits y MFA, y políticas de seguridad personalizables. Nuestras soluciones cumplen con SOC2 Tipo 2, HIPAA y PCI (además de cumplir con la normativa industrial y gubernamental para muchos otros sectores).
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de puntos finales disponible como complemento.
Splashtop Remote Support
Solución de asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad
Para equipos de TI que gestionan puntos finales sanitarios
Splashtop AEM
Gestión centralizada de puntos finales para supervisar, parchear y mantener dispositivos clínicos y administrativos a gran escala.
Beneficios clave
Protege los datos confidenciales y cumple con las normas
Mantén los datos confidenciales de tus pacientes protegidos con los cumplimientos relacionados con la industria de Splashtop, como SOC2, HIPAA y PCI, junto con funciones de seguridad avanzadas. Personaliza las políticas de seguridad según las necesidades específicas de tu institución para garantizar el cumplimiento y la tranquilidad.
Accede a los expedientes de los pacientes en cualquier lugar y en cualquier momento
Accede a expedientes, imágenes y archivos de pacientes dentro de tu sistema de registros electrónicos de salud (EHR) desde cualquier lugar, da igual si te encuentras en una consulta, oficina u otro departamento. Ahorra tiempo y mejora la atención al paciente al tener toda la información que necesitas al alcance de su mano.
Analiza muestras desde cualquier lugar con facilidad
Utiliza sistemas de software médico especializados que se ejecutan en máquinas de gama alta cuando y donde los necesites con el acceso de alto rendimiento de Splashtop. Analiza muestras y realiza diagnósticos precisos desde cualquier lugar, lo que te permite ofrecer una mejor atención al paciente y mejorar los resultados.
Optimiza la asistencia informática de TI para los profesionales
Permite que los equipos de TI ofrezcan asistencia informática bajo demanda a los profesionales mientras supervisan y mantienen dispositivos de forma remota con Splashtop. Conéctate fácilmente a la asistencia informática y asegúrate de que todos los dispositivos funcionen sin problemas, liberando tiempo para que los profesionales se concentren en la atención del paciente.
Funciones principales para proveedores de atención médica
Impresión remota
La función de impresión remota de Splashtop permite a los proveedores de atención médica imprimir de forma segura expedientes de pacientes y otros documentos importantes desde cualquier lugar, lo que facilita el acceso a datos críticos mientras se desplazan. Con esta función, los profesionales sanitarios pueden mejorar la eficiencia y la productividad al tiempo que garantizan que los datos de los pacientes estén siempre accesibles y actualizados.
Transferencia de datos encriptados
La función de transferencia de datos encriptados de Splashtop garantiza que los datos confidenciales del paciente permanezcan seguros durante las sesiones de acceso remoto y de asistencia informática. Con funciones de encriptación punteras en la industria y funciones de seguridad adicionales, Splashtop ofrece a los proveedores de atención médica la tranquilidad que necesitan para cumplir con las regulaciones y proteger los datos de los pacientes.
Autenticación multifactorial
La función de autenticación multifactorial de Splashtop agrega una capa adicional de seguridad para los proveedores de atención médica cuando acceden y respaldan datos confidenciales de pacientes de forma remota. Con métodos de verificación líderes en la industria, Splashtop ayuda a prevenir el acceso no autorizado y las violaciones de datos, lo que garantiza el cumplimiento de normativas como la HIPAA.
Opciones flexibles de despliegue cloud o in situ
Experimenta un excelente acceso remoto con nuestra solución basada en la nube o integra fácilmente Splashtop con tus servidores locales y tu entorno informático.
Accede de forma remota a ordenadores con Windows, Mac o Linux desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.
Capacita a los equipos de TI para que ofrezcan asistencia informática remota a ordenadores y dispositivos.
Supervisa y gestiona puntos finales con reinicio remoto, instalaciones automáticas de APK y envío de archivos.
Lleva a cabo el inventario y la elaboración de informes del sistema.
Aprovecha el Active Directory o el SSO para la autenticación centralizada.
Mejora la productividad de los profesionales sanitarios y mejora la atención al paciente.
Ofrece una experiencia de usuario perfecta con las funciones fáciles de usar de Splashtop.
Hospital Slingeland
Cómo el Hospital Slingeland transformó la atención al paciente con el acceso remoto seguro
Averigua cómo Splashtop ha capacitado al Hospital Slingeland para ofrecer mejores servicios de atención médica con soluciones de acceso remoto fáciles y seguras.
Home Farm Family Medicine
Cómo capacitar a los profesionales de atención médica de primera línea con el acceso remoto seguro
Averigua cómo Splashtop ha revolucionado la prestación de atención médica al proporcionar soluciones de acceso remoto seguras y eficientes para profesionales de atención médica de primera línea.
De nuestros clientes satisfechos
La Dental Whale Savings Network se complace en asociarse con Splashtop para allanar el camino para que los dentistas de todo EE. UU. puedan acceder a sus sistemas de escritorio de forma remota. También ayudará a los miembros de la DWSN a mantenerse al día con sus prácticas tareas no clínicas durante la pandemia del COVID-19.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
De nuestros clientes satisfechos
Como hemos visto con la pandemia mundial, el acceso remoto es crucial para el éxito de cualquier empresa y estamos encantados de asociarnos con Splashtop. Su fiabilidad, rendimiento y atención al cliente han sido excepcionales a la hora de proporcionarnos a nosotros, a nuestros clientes y empleados las herramientas necesarias para que el trabajo importante siga avanzando, incluso a distancia.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop tiene un rendimiento inigualable y funciona a la perfección en todos los dispositivos en los que lo hemos utilizado. Utiliza procedimientos de seguridad estrictos que mantienen seguras nuestras sesiones remotas y nuestros datos. Además, el equipo de atención al cliente de Splashtop ha sido absolutamente divino, consolidando a Splashtop como nuestro software de acceso remoto preferido.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop es fácil de usar y es una empresa con visión de futuro con la que prevemos seguir trabajando en el futuro.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic