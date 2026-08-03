ANTIVIRUS Y PROTECCIÓN ANTIESTAFA CON IA
La protección digital de tu familia
Protege a tus seres queridos de las amenazas online y ayúdalos de forma remota cuando lo necesiten.
Las estafas online pueden afectar a cualquier familia
$21BPérdidas por estafas reportadas en EE. UU. en 2025, un 26 % más que el año anterior.
22K+Informes de estafas impulsados por IA en EE. UU., incluidas las deepfakes y el fraude de correo electrónico empresarial.
38 000 $Pérdida media de adultos de 60 años o más, que perdieron en conjunto 7,7 mil millones de dólares.
Fuente: Informe sobre delitos en Internet del FBI, 2025
Protección que va más allá del antivirus tradicional
Protección completa, además de capacidades que el antivirus estándar no ofrece.
Protégete en minutos
Elige tu plan
Elige el plan que mejor se adapte a ti o a tu familia.
Descarga e instala
Instala Shield en tu dispositivo o envía la configuración a un familiar.
Estás protegido
La protección empieza a ejecutarse silenciosamente en segundo plano.
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."
Liam B, 37 - son, protecting father
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."
Jackson S, 67 - father of 3
De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.
"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."
Anna T, 53 - daughter, protecting mother
Available plans
Individual
$29/ year
$36
*20% off first year
Best for protecting yourself.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Lite
$48/ year
$60
*20% off first year
Best for smaller households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support
Family
$69/ year
$99
*30% off first year
Best for larger households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support