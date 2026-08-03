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ANTIVIRUS Y PROTECCIÓN ANTIESTAFA CON IA

La protección digital de tu familia

Protege a tus seres queridos de las amenazas online y ayúdalos de forma remota cuando lo necesiten.

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Las estafas online pueden afectar a cualquier familia

$21BPérdidas por estafas reportadas en EE. UU. en 2025, un 26 % más que el año anterior.

22K+Informes de estafas impulsados por IA en EE. UU., incluidas las deepfakes y el fraude de correo electrónico empresarial.

38 000 $Pérdida media de adultos de 60 años o más, que perdieron en conjunto 7,7 mil millones de dólares.

Fuente: Informe sobre delitos en Internet del FBI, 2025

Protección que va más allá del antivirus tradicional

Protección completa, además de capacidades que el antivirus estándar no ofrece.


Protégete en minutos

  • Elige tu plan

    Elige el plan que mejor se adapte a ti o a tu familia.

  • Descarga e instala

    Instala Shield en tu dispositivo o envía la configuración a un familiar.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Estás protegido

    La protección empieza a ejecutarse silenciosamente en segundo plano.

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."

Liam B, 37 - son, protecting father

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."

Jackson S, 67 - father of 3

De usuarios de acceso anticipado que protegen a sus padres, hijos y a sí mismos.

"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."

Anna T, 53 - daughter, protecting mother

Available plans

Individual

2 computers

$29/ year

$36

*20% off first year

Free TrialBuy Now

Best for protecting yourself.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection


Family Lite

5 computers

$48/ year

$60

*20% off first year

Free TrialBuy Now

Best for smaller households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Best Value

Family

10 computers

$69/ year

$99

*30% off first year

Free TrialBuy Now

Best for larger households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Preguntas Frecuentes

¿Qué es Splashtop Shield?
¿Shield es un antivirus completo o también necesito otro programa?
¿Por qué no usar simplemente el antivirus que venía con mi ordenador?
¿Puede Shield detener todas las estafas?
¿Cómo sabré si Shield está funcionando y si ralentizará mi ordenador?
¿Hay una prueba gratuita?
¿Shield funciona en teléfonos?
¿Puedo proteger el ordenador de un familiar desde otra ubicación?
¿Cómo se gestionan mis datos?

Protege lo que importa desde hoy

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