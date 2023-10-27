GoToAssist Pricing Comparison

Comparativa de precios de GoToAssist
Ahorra un 70 % o más eligiendo Splashtop en lugar de GoToAssist
¿GoToAssist es demasiado caro?
¿Qué pasaría si te dijéramos que no tienes que pagar un ojo de la cara por una solución de asistencia informática remota? Si ahora mismo estás utilizando GoToAssist, sabes lo caro que es, a partir de $55/mes (y eso no incluye el complemento que debes comprar para admitir dispositivos móviles).
Si comparas los precios de GoToAssist con los de Splashtop Remote Support, descubrirás que con Splashtop puedes ahorrarte un 70 % o más. Splashtop te ofrece una mejor relación calidad-precio y más funciones.
Comparativa de precios de Splashtop y GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partir de
$259/año
$660/año
Compatibilidad con dispositivos móviles (iOS y Android)
Incluido gratis
240 $ por agente y año
Total incluida la asistencia para dispositivos móviles a partir de
$259/año
$900/año
Si necesitas prestar soporte a dispositivos móviles, te ahorrarás más del 75 % en tu suscripción si eliges Splashtop Remote Support en lugar de GoToAssist. Splashtop Remote Support también viene con funciones que no se encuentran en GoToAssist, incluida la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, compatibilidad con múltiples monitores e impresión remota.
Es por eso por lo que Splashtop Remote Support es la mejor alternativa a GoToAssist.
Cómo comprender la verdadera rentabilidad: comparativa de precios de Splashtop y GoToAssist
Decantarse por una solución de soporte remoto va más allá de los costes iniciales. Se trata de comprender la rentabilidad general que obtienes por tu inversión. Profundicemos en las estructuras de precios de Splashtop y GoToAssist para ver cuál ofrece mejor rentabilidad por tu dinero.
Precios transparentes
Con Splashtop, lo que ves es lo que obtienes. No hay tarifas ocultas ni cobros inesperados. El precio es transparente, lo que permite a las empresas presupuestar de forma eficaz y sin sorpresas.
Funciones incluidas en el precio base
El precio base de Splashtop incluye muchas funciones por las que otros proveedores cobran más. Esto incluye compatibilidad con dispositivos móviles, transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, compatibilidad con varios monitores e impresión remota. Estas funciones inclusivas garantizan que los usuarios obtengan más beneficios por su inversión. La compatibilidad con dispositivos móviles en GoToAssist tiene un coste adicional, lo que puede aumentar el gasto general de las empresas.
Escalabilidad y flexibilidad
Splashtop entiende que las empresas crecen y cambian. Sus planes de precios están diseñados para ser escalables, lo que permite a la empresa actualizar o modificar sus planes según las necesidades cambiantes sin incurrir en costes excesivos.
En cuanto a los precios, es esencial mirar más allá de los números y comprender la rentabilidad que vas a recibir. Los precios transparentes, las funciones inclusivas, la escalabilidad y los testimonios de los clientes de Splashtop lo convierten en un claro ganador en la batalla de precios contra GoToAssist. Splashtop es tu mejor opción si buscas una solución que ofrezca funciones de primer nivel y una excelente relación calidad-precio.
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Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Hasta ahora, he visto que Splashtop tiene la mejor relación calidad-precio para prestar asistencia a mis clientes de pequeñas empresas. Cambié por completo de GoToAssist a Splashtop, principalmente por el precio, pero su gran ventaja es la compatibilidad con dispositivos móviles.
David Humber - FWD Consulting
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Uso de Splashtop Remote Support para acceso al soporte remoto. Mucho mejor que GoToAssist, que era el que usaba antes. Es igual de bueno que cualquier otro que haya usado y el precio es insuperable.
Mark Bazin - Cristo Rey Network