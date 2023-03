Acceso remoto a Splashtop para arquitectura y diseño

De nuestros clientes satisfechos

"Consideramos otros productos pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel de empresa y la autenticación multifactorial. Splashtop nos permitió aprovechar las poderosas máquinas pre-diseñadas que teníamos con los usuarios accediendo a sus escritorios habituales".



Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP