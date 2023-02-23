Acceso remoto a Splashtop para arquitectura y diseño
Accede a aplicaciones de software CAD/CAM/BIM desde cualquier lugar sin sacrificar un ápice de rendimiento ni seguridad
Llévate tu estación de trabajo de gama alta a cualquier parte
¿Te dedicas a la arquitectura, al diseño, a la ingeniería o al urbanismo y necesitas acceder a distancia a programas de procesamiento intensivo? Splashtop puede ayudarte a conectarte y trabajar de forma segura en tus desplazamientos.
¿Necesitas utilizar un ratón 3D? No hay problema. ¿Tienes un Mac? Nosotros nos encargamos. Splashtop proporciona acceso remoto seguro y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos para que puedas utilizar software de alto rendimiento en cualquier momento y lugar.
Beneficios clave
Fácil acceso desde cualquier dispositivo
Puedes acceder de forma remota y rápida a ordenadores Windows, Mac y Linux o a Máquinas Virtuales desde cualquier ordenador o dispositivo móvil (incluidas tabletas y Chromebooks).
Alto rendimiento fiable
Consigue acceso remoto casi en tiempo real con streaming 4K y latencia mínima. Tu ordenador portátil tendrá la misma velocidad y rendimiento que tu potente estación de trabajo de oficina.
Trabaja Desde Cualquier Lugar
El acceso remoto te da libertad para moverte. Trabaja fácilmente desde tu cafetería favorita o donde te llegue la inspiración.
Mantén conexiones seguras
Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de múltiples factores y otras funciones de seguridad, los datos de tus clientes están seguros. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop.
Gestiona estaciones de trabajo distribuidas
Mantén las estaciones de trabajo seguras, actualizadas y funcionando de forma fiable en entornos de oficina, híbridos y remotos con las herramientas de monitorización, parche y automatización de puntos finales de Splashtop AEM.
Aplicaciones de software de acceso remoto para diseñar y renderizar modelos 2D/3D
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- ¡Y más!
De nuestros clientes satisfechos
Nos planteamos otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor. Splashtop nos permitió aprovechar las potentes máquinas preconstruidas que teníamos instaladas con usuarios que accedían a sus escritorios habituales.
Alistair Kell - Director principal y responsable de tecnología de la información y procesos en BDP
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Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar
Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada.
Splashtop Enterprise
Acceso y asistencia remotos para satisfacer tus necesidades empresariales y de seguridad avanzadas
Para necesidades especiales de cumplimiento
Splashtop On-Prem
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir tus requisitos de seguridad y conformidad
Para equipos de TI que gestionan dispositivos distribuidos
Splashtop AEM
Gestión centralizada de puntos finales para supervisar, parchear y mantener la arquitectura y diseñar estaciones de trabajo a gran escala.