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Acceso remoto a Splashtop para arquitectura y diseño

Accede a aplicaciones de software CAD/CAM/BIM desde cualquier lugar sin sacrificar un ápice de rendimiento ni seguridad

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Llévate tu estación de trabajo de gama alta a cualquier parte

¿Te dedicas a la arquitectura, al diseño, a la ingeniería o al urbanismo y necesitas acceder a distancia a programas de procesamiento intensivo? Splashtop puede ayudarte a conectarte y trabajar de forma segura en tus desplazamientos. 

¿Necesitas utilizar un ratón 3D? No hay problema. ¿Tienes un Mac? Nosotros nos encargamos. Splashtop proporciona acceso remoto seguro y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos para que puedas utilizar software de alto rendimiento en cualquier momento y lugar. 

Beneficios clave

  • Fácil acceso desde cualquier dispositivo

    Puedes acceder de forma remota y rápida a ordenadores Windows, Mac y Linux o a Máquinas Virtuales desde cualquier ordenador o dispositivo móvil (incluidas tabletas y Chromebooks).

  • Alto rendimiento fiable

    Consigue acceso remoto casi en tiempo real con streaming 4K y latencia mínima. Tu ordenador portátil tendrá la misma velocidad y rendimiento que tu potente estación de trabajo de oficina.

  • Trabaja Desde Cualquier Lugar

    El acceso remoto te da libertad para moverte. Trabaja fácilmente desde tu cafetería favorita o donde te llegue la inspiración.

  • Mantén conexiones seguras

    Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de múltiples factores y otras funciones de seguridad, los datos de tus clientes están seguros. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop.

  • Gestiona estaciones de trabajo distribuidas

    Mantén las estaciones de trabajo seguras, actualizadas y funcionando de forma fiable en entornos de oficina, híbridos y remotos con las herramientas de monitorización, parche y automatización de puntos finales de Splashtop AEM.

Aplicaciones de software de acceso remoto para diseñar y renderizar modelos 2D/3D

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • ¡Y más!

De nuestros clientes satisfechos

Nos planteamos otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor. Splashtop nos permitió aprovechar las potentes máquinas preconstruidas que teníamos instaladas con usuarios que accedían a sus escritorios habituales.

Alistair Kell - Director principal y responsable de tecnología de la información y procesos en BDP

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