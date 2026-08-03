Acceso remoto seguro simplificado

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Software de acceso acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valorado

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Para Individuos y Equipos

Accede a tus ordenadores desde cualquier otro dispositivo, estés donde estés, con Splashtop Remote Access. Ideal para trabajar desde casa.

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Para TI, servicios de asistencia y MSPs

Supervisa y gestiona remotamente los puntos finales, presta soporte remoto y habilita el acceso remoto para el usuario final con Splashtop AEM o Splashtop Remote Support.

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Acceso remoto

Obtén acceso seguro y de alto rendimiento a tus ordenadores desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Trabaja en remoto igual que lo harías en persona con Splashtop Remote Access.

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Soporte remoto

Soporte remoto para ordenadores y dispositivos móviles con una solución de soporte remoto de TI segura, fácil de usar, sin supervisión y bajo demanda: Splashtop Remote Support.

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Gestión de puntos finales y parches

Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos con gestión de parches en tiempo real, gestión de software, despliegue, políticas y mucho más con Splashtop AEM.

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Enterprise

Acceso remoto y soporte remoto de nivel empresarial con SSO y gestión avanzada con Splashtop Enterprise. Versión local disponible.

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A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
Nuevo producto

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Nuevo informe de investigación

Una investigación de Splashtop concluye que el mantenimiento de puntos finales consume la mitad de la capacidad de TI

Consigue el informe: Estancados sin avanzar: por qué la mayoría de los equipos de TI no pueden superar la gestión reactiva de puntos finales.

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
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El mejor software de escritorio remoto para las empresas

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Nos adentraremos en las soluciones de escritorio remoto para empresas y analizaremos los retos a los que se enfrentan estas a la hora de elegir una herramienta de escritorio remoto y por qué Splashtop Enterprise es la mejor solución.

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    Estándares y cumplimiento

    Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.

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Warner Bros Logo

Estudio de Caso

Warner Bros. utiliza Splashtop para ejecutar las tareas de posproducción desde cualquier lugar

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) de Nueva Zelanda implementó Splashtop como una solución de continuidad comercial para mantener sus flujos de trabajo de posproducción funcionando de forma remota durante el COVID-19. Después de probar otras soluciones de acceso remoto, eligieron Splashtop para satisfacer sus necesidades de seguridad y productividad remota de alto rendimiento.

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Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS y Cloud PKI facilita la protección de tus Wi-Fi y redes con autenticación basada en identidad y certificados.

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De nuestros clientes satisfechos

La seguridad y facilidad de uso de Splashtop no tiene rival. Nuestro equipo de asistencia informática ahora les puede dedicar más tiempo a los usuarios.

John Williams, International IT Director at GE

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De nuestros clientes satisfechos

Aprecio mucho la amabilidad del equipo de atención al cliente de Splashtop. Eso es fundamental para la gente del sector de las tecnologías. Os lo agradezco mucho porque me facilitáis mucho el trabajo, así que gracias.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

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De nuestros clientes satisfechos

Splashtop tiene las prestaciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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