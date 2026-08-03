Acceso remoto seguro simplificado

Software de acceso acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valorado
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Para Individuos y Equipos
Accede a tus ordenadores desde cualquier otro dispositivo, estés donde estés, con Splashtop Remote Access. Ideal para trabajar desde casa.
Para TI, servicios de asistencia y MSPs
Supervisa y gestiona remotamente los puntos finales, presta soporte remoto y habilita el acceso remoto para el usuario final con Splashtop AEM o Splashtop Remote Support.
Explora nuestras soluciones más populares
Acceso remoto
Obtén acceso seguro y de alto rendimiento a tus ordenadores desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Trabaja en remoto igual que lo harías en persona con Splashtop Remote Access.
Soporte remoto
Soporte remoto para ordenadores y dispositivos móviles con una solución de soporte remoto de TI segura, fácil de usar, sin supervisión y bajo demanda: Splashtop Remote Support.
Gestión de puntos finales y parches
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos con gestión de parches en tiempo real, gestión de software, despliegue, políticas y mucho más con Splashtop AEM.
Enterprise
Acceso remoto y soporte remoto de nivel empresarial con SSO y gestión avanzada con Splashtop Enterprise. Versión local disponible.
Con la confianza de 30 millones de usuarios y el 85 % de las empresas de Fortune 500
Celebrando 20 años de Splashtop
Descubre la historia detrás de 20 años de Splashtop
Descubre cómo ha evolucionado Splashtop y cómo las necesidades de los clientes moldean lo que hemos construido
Gestiona, presta soporte y protege — todo en un solo lugar
Optimiza las operaciones de TI con Splashtop Autonomous Endpoint Management. Asegúrate de que tus puntos finales estén actualizados, sean compatibles y sean seguros con la gestión de puntos finales y la gestión de parches para TI y MSPs. Programa una demostración o contáctanos para más información.
Una investigación de Splashtop concluye que el mantenimiento de puntos finales consume la mitad de la capacidad de TI
Consigue el informe: Estancados sin avanzar: por qué la mayoría de los equipos de TI no pueden superar la gestión reactiva de puntos finales.
El mejor software de escritorio remoto para las empresas
Guardar 40%
Nos adentraremos en las soluciones de escritorio remoto para empresas y analizaremos los retos a los que se enfrentan estas a la hora de elegir una herramienta de escritorio remoto y por qué Splashtop Enterprise es la mejor solución.
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.
Estudio de Caso
Warner Bros. utiliza Splashtop para ejecutar las tareas de posproducción desde cualquier lugar
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) de Nueva Zelanda implementó Splashtop como una solución de continuidad comercial para mantener sus flujos de trabajo de posproducción funcionando de forma remota durante el COVID-19. Después de probar otras soluciones de acceso remoto, eligieron Splashtop para satisfacer sus necesidades de seguridad y productividad remota de alto rendimiento.
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Gestión de puntos finales y parches
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos con gestión de parches en tiempo real, gestión de software, despliegue, políticas y mucho más con Splashtop AEM.
De nuestros clientes satisfechos
La seguridad y facilidad de uso de Splashtop no tiene rival. Nuestro equipo de asistencia informática ahora les puede dedicar más tiempo a los usuarios.
John Williams, International IT Director at GE
De nuestros clientes satisfechos
Aprecio mucho la amabilidad del equipo de atención al cliente de Splashtop. Eso es fundamental para la gente del sector de las tecnologías. Os lo agradezco mucho porque me facilitáis mucho el trabajo, así que gracias.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop tiene las prestaciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group