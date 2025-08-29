La mejor alternativa a LogMeIn 2023

La mejor alternativa a LogMeIn 2026
Ahorra hasta un 80 % si te pasas a Splashtop
¿Por qué plantearte cambiar de LogMeIn a Splashtop?
¿Necesitas una mejor alternativa a LogMeIn Pro, LogMeIn Central o LogMeIn Rescue?
Miles de empresas, MSPs e individuos ya han cambiado de LogMeIn a Splashtop, y no es difícil de ver por qué:
Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto con la mejor relación calidad-precio, ahorrándote hasta un 80 % al año en comparación con LogMeIn. Consulta nuestra comparación de precios entre Splashtop y LogMeIn
Splashtop ofrece conexiones remotas seguras y de alto rendimiento con streaming 4K a 40 fotogramas por segundo
Splashtop maximiza la productividad, admitiendo sin esfuerzo más de 100 000 puntos finales y, al mismo tiempo,
ofreciendo un conjunto completo de herramientas y funciones de primer nivel para un trabajo remoto sin interrupciones
Splashtop viene con las mejores herramientas y funciones para trabajar a distancia
Splashtop obtiene las más altas puntuaciones de satisfacción de los clientes por parte de revisores externos y sitios de reseñas entre iguales
Elige tu alternativa a LogMeIn: descubre las soluciones de Splashtop
ALTERNATIVA LOGMEIN PRO
Acceso Remoto Splashtop
Comienza en $6/mes
Accede a tus ordenadores de forma remota, desde cualquier dispositivo. Perfecto para particulares o empresas que quieran habilitar el teletrabajo para los usuarios. (Comparativa de precios de LogMeIn Pro)
Alternativa de Rescate de LogMeIn
Splashtop Remote Support
Comienza en $22/mes
Software de asistencia remota con y sin asistencia. Proporciona asistencia remota bajo demanda (QuickSupport) a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil.
Alternativa a LogMeIn Central
Splashtop AEM
A partir de $119/mes* para 100 puntos finales
Software de asistencia informática remota y gestión de puntos finales. Accede, supervisa y gestiona los ordenadores y servidores de tus clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar.
* facturación mensual. Descuentos por facturación anual disponibles
Únete a nuestros clientes satisfechos
Como muchos otros profesionales de la informática, me sorprendió el bombazo de los precios de LogMeIn, que nos ha dejado a mí y a mis clientes en busca de una alternativa a esa solución, que se ha convertido en excesivamente cara. Después de arreglármelas temporalmente con las soluciones gratuitas de otros productos, por fin vuelvo a tener tranquilidad con Splashtop. Además de ser fácil de instalar y ampliar, Splashtop me proporciona un rendimiento excelente incluso en conexiones poco fiables.
Micah Barham - Barham Technologies
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Solo quiero decir que Splashtop Remote Access es un producto increíble. Cambié a Splashtop desde LogMeIn Pro porque tenía problemas de fiabilidad y su servicio de atención al cliente no se mostraba nada predispuesto a solucionarlo.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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En Ultimate IT Guys realizamos la mayor parte de nuestro trabajo a distancia. Hemos descubierto que Splashtop es fácil de usar, fiable, seguro y rentable tanto para nuestros técnicos como para nuestros clientes que trabajan a distancia. Nos cambiamos de LogMeIn a Splashtop debido a las constantes subidas de precio y a la bajada del nivel de asistencia de LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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Ya había utilizado LogMeIn antes. Splashtop es mucho más barato y fácil de configurar usuarios con acceso controlado a las máquinas. Me gusta tener los registros de sesión y de historiales. Han sido de gran ayuda.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Los usuarios de Capterra prefieren Splashtop en lugar de LogMeIn
¿Ya tienes una licencia de LogMeIn? ¡No hace falta esperar!
Consigue hasta 3 meses adicionales con Splashtop: una alternativa líder a LogMeIn
Encuentra la solución de acceso remoto perfecta al mejor precio
Cada solución de Splashtop se diseña teniendo en cuenta un caso de uso específico, lo que significa que obtendrás las mejores herramientas y funciones que necesitas al mejor precio. Si necesitas una solución de control remoto para trabajar desde casa, trabajar a distancia, acceder a una sala de ordenadores remoto o asistencia remota, Splashtop tiene la solución para ti.
Splashtop ofrece soluciones de acceso y soporte remotos con funciones como transferencia de archivos de arrastrar y soltar, chat, impresión remota y más, lo que garantiza una conectividad y productividad perfectas.
Una alternativa segura y de alta velocidad a LogMeIn para todos los dispositivos
Splashtop es compatible con los sistemas operativos que utiliza y ofrece acceso remoto multiplataforma. Obtenga acceso informático remoto a ordenadores Windows y Mac desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. El departamento de TI puede acceder a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil para prestar asistencia remota.
Las conexiones remotas rápidas hacen posible realizar edición de vídeo, mezcla de audio, doblaje y dibujo CAD en 3D mientras se está en una sesión remota.
Además, Splashtop te da tranquilidad gracias a las funciones y prácticas de seguridad líderes en la industria (incluido el cifrado TLS y AES de 256 bits) y el cumplimiento de los estándares y regulaciones gubernamentales y de la industria, incluidos ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA, y FERPA.
Atención al cliente de primer nivel y opciones de suscripción flexibles con Splashtop
Splashtop se compromete a ofrecer la excelencia en el servicio de atención al cliente.Splashtop tiene equipos de atención al cliente en California, Japón, Taiwán, China, Singapur y Ámsterdam para que te resulte fácil ponerte en contacto con una persona de carne y hueso. Los clientes nuevos y existentes pueden llamar a las líneas telefónicas internacionales de Splashtop para hablar con una persona real
A diferencia de otras herramientas de software de acceso remoto, puedes modificar fácilmente la configuración de tu suscripción para añadir o eliminar licencias, actualizar tu plan o cancelarlo.
4 pasos para cambiar de LogMeIn a Splashtop
La transición de LogMeIn a Splashtop es rápida, sencilla y rentable. Sigue estos pasos para comenzar:
Paso 1: Crear tu cuenta Splashtop: regístrate en el plan Splashtop que se ajuste a tus necesidades. Puedes comenzar con una prueba gratis para explorar las funciones sin riesgos.
Paso 2: Instalar Splashtop Streamer en tus dispositivos: descarga e instala la aplicación ligera Splashtop Streamer en los dispositivos a los que deseas acceder de forma remota. Esto te permite conectarte de forma segura en cualquier momento.
Paso 3: Configurar la aplicación Splashtop en tus dispositivos: instala la aplicación Splashtop Business en tus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook o navegador web). Inicia sesión con tu cuenta y tus ordenadores aparecerán instantáneamente.
Paso 4: Conectarte instantáneamente y comenzar a trabajar: haz clic en un ordenador en la aplicación Splashtop para iniciar una sesión remota segura y de alto rendimiento. Disfrute de transmisión fluida en 4K, transferencia de archivos, compatibilidad con múltiples monitores y más, todo a una fracción del coste de LogMeIn.