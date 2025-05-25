Splashtop Remote Support
Una solución de soporte remoto fácil de usar con compatibilidad multiplataforma y que permite una rápida resolución de problemas. Mejora la eficiencia y la satisfacción del cliente con conexiones rápidas, seguras y fiables.
Elige un plan de Remote Support que se ajuste a tus necesidades
Remote Support - SOS
A partir de
$22/ Licencia de usuario mensual/concurrente
Facturado anualmente a $259 o $399 por usuario simultáneo
- Accede a ordenadores y dispositivos móviles ilimitados bajo demanda mediante un código de sesión
- Controlar y dar soporte remoto a los endpoints gestionados, con o sin un usuario final presente
- Opción 1: Conseguir 10 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Opción 2: Conseguir 300 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Cada licencia da acceso a ordenadores gestionados adicionales, hasta 1.200. Por ejemplo, para la opción 2:
- 1 licencia: 300 ordenadores gestionados
- 2 licencias: 600 ordenadores gestionados
- 3 licencias: 900 ordenadores gestionados
- 4+ licencias: 1.200 ordenadores gestionados
- Agrega capacidades de gestión de puntos finales para parches, supervisión y reparación en tiempo real
- Accede a ordenadores y dispositivos móviles ilimitados bajo demanda mediante un código de sesión
- Controlar y dar soporte remoto a los endpoints gestionados, con o sin un usuario final presente
- Opción 1: Conseguir 10 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Opción 2: Conseguir 300 ordenadores gestionados por licencia de usuario
- Cada licencia da acceso a ordenadores gestionados adicionales, hasta 1.200. Por ejemplo, para la opción 2:
- 1 licencia: 300 ordenadores gestionados
- 2 licencias: 600 ordenadores gestionados
- 3 licencias: 900 ordenadores gestionados
- 4+ licencias: 1.200 ordenadores gestionados
- Agrega capacidades de gestión de puntos finales para parches, supervisión y reparación en tiempo real
Remote Support - Enterprise
Contáctanos para obtener licencias y precios a medida
Para equipos que necesitan todo en SOS Plus
- Seguridad mejorada con SSO, controles de acceso granulares, lista blanca de IP y grabación cloud
- Soporte avanzado de TI con service desk, sin acceso supervisada Android y APIs
- Más de 1.200 dispositivos gestionados
Para equipos que necesitan todo en SOS Plus
- Seguridad mejorada con SSO, controles de acceso granulares, lista blanca de IP y grabación cloud
- Soporte avanzado de TI con service desk, sin acceso supervisada Android y APIs
- Más de 1.200 dispositivos gestionados
Autonomous Endpoint Management
Disponible con licencias de Remote Support.
Gestiona, supervisa y protege de manera eficiente cada punto final.
Automatiza la gestión de parches y las actualizaciones de software para optimizar las operaciones de TI.
Supervisa el estado del dispositivo en tiempo real, lo que permite la resolución proactiva de problemas.
Obtén un control centralizado sobre múltiples puntos finales, minimizando la intervención manual.
Realiza un seguimiento y gestiona el inventario de hardware y software en todos los puntos finales para lograr una visibilidad completa.
Licencias flexibles y escalables
Adáptate a las demandas de tu organización con opciones de licencia flexibles. Elige licencias de acceso remoto para permitir que los trabajadores remotos accedan a sus propios ordenadores de trabajo y licencias de soporte remoto para que TI preste soporte y gestione los dispositivos.
¿Estás buscando precios por punto final o nuestros productos heredados de soporte remoto (Básico, Plus y Premium)?
Comparativa de planes
Funciones del producto
|SOS
|Enterprise
|# ordenadores no supervisados por licencia
Elige entre 10 o 300 ordenadores
300
|# usuarios por licencia
10
10
|Alto rendimiento
|Seguridad robusta
|Acceso supervisado con código de sesión
|Asistencia supervisada para dispositivos iOS y Android
|Reinicio y reconexión de la sesión
|Elevar a administrador
|Identidad corporativa personalizada de la app SOS
|Integración de tiques de PSA y de ITSM
|Varios técnicos (hasta 3) en una sesión de soporte
|Chat
|Llamada de voz en sesión
|Transferencia de archivos (incluyendo copiar y pegar y arrastrar y soltar)
|Grabación de la sesión
|Monitor multi-a-multi
|Compartir pantalla a través de un enlace web
|Gestión de roles y accesos de usuarios
|Agrupación de usuarios y ordenadores
|Complemento Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
|Licencias de acceso remoto para usuarios finales
|Información gratuita sobre vulnerabilidades
|Gestión autónoma de dispositivos add-on
|Acciones en segundo plano
|Funciones de seguridad avanzadas como SSO, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud y más.
|Acceso desatendido a Android
|Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia
|Posibilidad de agregar Splashtop Augmented Reality y Splashtop Connector
- # ordenadores no supervisados por licencia: Elige entre 10 o 300 ordenadores
- # usuarios por licencia : 10
- Alto rendimiento
- Seguridad robusta
- Acceso supervisado con código de sesión
- Asistencia supervisada para dispositivos iOS y Android
- Reinicio y reconexión de la sesión
- Elevar a administrador
- Identidad corporativa personalizada de la app SOS
- Integración de tiques de PSA y de ITSM
- Varios técnicos (hasta 3) en una sesión de soporte
- Chat
- Llamada de voz en sesión
- Transferencia de archivos (incluyendo copiar y pegar y arrastrar y soltar)
- Grabación de la sesión
- Monitor multi-a-multi
- Compartir pantalla a través de un enlace web
- Gestión de roles y accesos de usuarios
- Agrupación de usuarios y ordenadores
- Complemento Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
- Licencias de acceso remoto para usuarios finales
- Información gratuita sobre vulnerabilidades
- Gestión autónoma de dispositivos add-on
- Acciones en segundo plano
- Funciones de seguridad avanzadas como SSO, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud y más.
- Acceso desatendido a Android
- Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia
- Posibilidad de agregar Splashtop Augmented Reality y Splashtop Connector
Funciones destacadas de Remote Support
Selecciona las pestañas para ver las principales funciones de cada plan
Remote Support SOS incluye estas funciones:
Control remoto para dispositivos gestionados
Lleva el acceso remoto a Windows, Mac y Linux al instante desde cualquier dispositivo, con o sin usuario final presente.
Soporte bajo demanda
Presta soporte rápido y ad hoc a los usuarios finales en ordenadores y dispositivos móviles mediante un código de sesión, sin un agente preinstalado.
Chat
Chatea con el usuario en el ordenador remoto durante o fuera de una sesión.
Integración con ticketing e ITSM
Intégrate con las principales soluciones de tickets e ITSM de PSA, incluidas Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y Microsoft Teams.
Elevar a administrador
Mejora el privilegio de sesión a administrador al acceder a una sesión de usuario estándar de Windows para interactuar con UAC, realizar operaciones de nivel de administrador y admitir el reinicio y la reconexión.
Varios técnicos en una sola sesión de soporte
Hasta tres técnicos pueden conectarse y colaborar en la misma sesión de soporte (se requiere una suscripción con múltiples licencias).
Llamada de voz
Haz que tus sesiones de soporte sean más eficientes con la llamada de voz durante la sesión, que proporciona a los usuarios una forma adicional de comunicarse durante las sesiones de soporte remoto.
Información gratuita sobre vulnerabilidades
Obtén visibilidad de las CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) y los KEV (vulnerabilidades explotadas conocidas) y consigue información basada en IA para ayudar a priorizar las vulnerabilidades para su corrección.
Acciones de fondo
Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.
Autonomous Endpoint Management (Complemento)
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de manera eficiente con gestión de parches en tiempo real, implementación de software, información del panel, políticas y más, todo desde la consola de Splashtop. Más información
Enterprise Remote Support incluye todas las funciones de SOS, además de:
Características de seguridad avanzadas
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Acceso desatendido a Android
Presta soporte y controla remotamente dispositivos Android desde tu PC (Windows o Mac), iOS o dispositivo Android, incluso sin un usuario final presente. Puedes controlar remotamente teléfonos Android y tabletas desde tu ordenador para realizar tus tareas de TI y soporte con facilidad.
Flujo de trabajo avanzado del servicio de asistencia
Presta soporte avanzado bajo demanda con agrupación de técnicos, gestión de canales de servicio y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de SOS Call y widgets de formulario web, enrutamiento de sesiones y más
Realidad aumentada (Complemento)
Conéctate a ubicaciones externas y resuelve problemas en directo con la posibilidad de compartir cámara y anotaciones de RA. Añade esta capacidad con el complemento de Realidad Aumentada Splashtop Enterprise.
Splashtop Connector (complemento)
Conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto. Añade el Conector Splashtop a tu suscripción Splashtop Enterprise.
La solución de software de soporte remoto n.º 1
Los equipos de TI y las empresas de todo el mundo confían en nosotros para prestar soporte seguro, rápido y fiable que mejora la productividad, la eficiencia y la satisfacción del usuario.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Me he quitado un peso enorme de encima
"Para cualquier organización que esté buscando una solución de escritorio remoto fácil de gestionar, tal vez acceso remoto para empleados o para soporte remoto de TI, diría que no busque más allá de Splashtop".
Web de reseñas verificada
Administrador en Tecnologías de la Información – Gobierno
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Simplemente el mejor
"De todo el software de soporte remoto que he usado, este es el más fácil y fiable de usar. Podemos acceder fácilmente a los ordenadores y realizar todo el trabajo necesario y también dar soporte a todos los dispositivos utilizados por los clientes, incluidos Windows, Mac OS y Linux".
Web de reseñas verificada
Director de Tecnologías de la Información – Empresa de Entretenimiento
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Herramienta fiable y rápida para prestar soporte a los clientes
"El acceso sin supervisión es lo suficientemente rápido y fácil para los usuarios finales que tienen poca o ninguna experiencia en el uso de ordenadores. Una vez conectado, el software es sencillo pero lo suficientemente potente para realizar cualquier función necesaria. Se ha convertido en un salvavidas para nuestra empresa y lo utilizamos constantemente".
Treldon H.
Gerente de Soporte de Productos, Pequeñas empresa
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
El mejor producto que he usado para soporte remoto
"He estado usando Splashtop Remote Support durante casi diez años. Han añadido constantemente mejoras que demuestran que entienden las necesidades de las pymes y los proveedores de servicios. La implementación fue sin problemas".
David M.
Director de Tecnología de la Información, Mercado Medio (51-1000 empleados)
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Empecé a usar Splashtop y me sorprendió la calidad del producto y las conexiones. Tuvo sentido abandonar mi suscripción a TeamViewer, mucho más cara, por Splashtop. Hace todo lo que necesito sin arruinarme. Algunos de mis compañeros han estado en Splashtop durante años y también les encanta".
Todd Lincoln
Director, TML Consulting
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Splashtop es fácil tanto para las personas de soporte como para los usuarios compatibles. Interfaz de usuario intuitiva y fácil de instalar. Renderizado de pantalla superrrápido según mi experiencia, en comparación con AnyDesk y TeamViewer".
Alan Adler
Propietario, Standout Designs
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Splashtop ofrece todo lo que necesitamos en una aplicación de soporte bajo demanda. Es fácil de utilizar para nuestros clientes y el precio es inmejorable. ¡Muy recomendable!".
Colin Pearce
Fundador, Inderly
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Habiendo usado otras herramientas como LogMeIn, TeamViewer, etc., he descubierto que Splashtop es la más rápida y fiable. Las personas que reciben soporte también encuentran que el software de soporte es uno de los más fáciles de usar y simplemente funciona".
Michael Tott
Computadoras Fore
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"Tengo que decir que me impresiona muchísimo la línea de productos de Splashtop. Este es, con diferencia, el mejor valor en asistencia remota/acceso remoto. Me encanta la simplicidad/fiabilidad y a mis clientes también les encanta. Un producto excepcional".
Steven Levin
Imagine Networks
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
"He usado TeamViewer y LogMeIn para el soporte remoto durante años. Luego llegó Splashtop y es más rápido y barato. Una interfaz de usuario sencilla, muy eficiente y una ASISTENCIA AL CIENTE GENIAL".
Nick Kapinakis
Sistemas Integrados de Calidad de Intellinet
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Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.