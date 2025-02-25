Splashtop Business Access frente a TeamViewer Business

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Splashtop Remote Access frente a TeamViewer Business

Características y comparación de precios

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licencias y precios

$99 por usuario/por año

(¡Ahorra aún más con descuentos por volumen!)

$610.80 al año

Solo licencia individual

Acceder y controlar ordenadores a distancia

Accede remotamente desde tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android Aplicación web y Navegador Chrome

# sesiones simultáneas por usuario/canal

10

3

Número de dispositivos desde los que conectarse

Ilimitado

3

Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)

Chat (en sesión)

Chat (fuera de la sesión)

Grabación de la sesión

Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias)

Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)

Impresión remota

Despertar a distancia (Wake on LAN)

Reinicio remoto

Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario

Agrupación de computadoras

Cifrado AES de 256 bits

Verificación de dos pasos

Bloquea la pantalla remota

Pantalla remota vacía

Autenticación de dispositivos

Compartir pantalla a través de un enlace web

Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer.  Y echa un vistazo a nuestra comparación de precios de TeamViewer.

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