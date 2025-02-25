Splashtop Business Access frente a TeamViewer Business

Splashtop Remote Access frente a TeamViewer Business
Características y comparación de precios
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licencias y precios
$99 por usuario/por año
(¡Ahorra aún más con descuentos por volumen!)
$610.80 al año
Solo licencia individual
Acceder y controlar ordenadores a distancia
✔
✔
Accede remotamente desde tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android Aplicación web y Navegador Chrome
✔
✔
# sesiones simultáneas por usuario/canal
10
3
Número de dispositivos desde los que conectarse
Ilimitado
3
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
✔
✔
Chat (en sesión)
✔
✔
Chat (fuera de la sesión)
✔
✔
Grabación de la sesión
✔
✔
Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias)
✔
✗
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)
✔
✔
Impresión remota
✔
✔
Despertar a distancia (Wake on LAN)
✔
✔
Reinicio remoto
✔
✔
Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario
✔
✗
Agrupación de computadoras
✔
✗
Cifrado AES de 256 bits
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✔
Verificación de dos pasos
✔
✔
Bloquea la pantalla remota
✔
✔
Pantalla remota vacía
✔
✔
Autenticación de dispositivos
✔
✔
Compartir pantalla a través de un enlace web
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