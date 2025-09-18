Mejor alternativa a BeyondTrust 2023

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BeyondTrust Soporte Remoto Alternativo - Splashtop
BeyondTrust Soporte Remoto Alternativo - Splashtop

La mejor alternativa a BeyondTrust Remote Support para 2026

Ahorra hasta un 50 % al cambiar de BeyondTrust a Splashtop

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Encuentra tu alternativa perfecta a BeyondTrust: compara funciones y ventajas

Splashtop Enterprise es una solución segura de soporte y acceso remotos que fortalece la seguridad, agiliza la gestión y optimiza el soporte remoto, todo adaptado para satisfacer tus requisitos específicos.


Splashtop Enterprise

BeyondTrust Remote Support

Precios

Rentable: los que se pasan ahorran hasta un 50 %.

Una suscripción o cuota de instalación de alto costo

Acceso remoto + Soporte

Herramienta integral con licencias flexibles para acceso remoto seguro de usuarios finales y herramientas de soporte remoto para TI

Características más adaptadas a los equipos de TI para el soporte remoto

Medidas de seguridad 

Funciones de seguridad avanzadas como SSO/SAML, cifrado de 256 bits, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud, marca de agua y más

Cumplimiento y certificaciones 

Cumple con las normas ISO 27001, RGPD, SOC 2 y es compatible con HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.

Gestión autónoma de dispositivos

Simplifica y automatiza la gestión de puntos finales con aplicación de políticas, gestión de parches de terceros y del sistema operativo, alertas, reparación automatizada a través de acciones inteligentes, informes de inventario y más.

Disponible con "Gestión de privilegios de puntos finales" con controles de políticas e informes

Seguridad del punto final

Splashtop AV integrado con Bitdefender y GravityZone EDR para protección de puntos finales

Carece de seguridad de punto final nativa o integración como AV y EDR

Características de productividad

Redirección de dispositivos USB, transferencia de micrófono, audio de alta fidelidad y más 

Falta de funciones de productividad 

Realidad aumentada

Splashtop AR permite soporte remoto virtual con anotación 

Información de BeyondTrust

Facilidad de uso 

Fácil de configurar con una interfaz moderna para acceso supervisado y no supervisado 

Interfaz compleja que requiere una formación exhaustiva

Cuadro comparativo detallado
¿Buscas una alternativa a BeyondTrust Jumpoint? Utiliza Splashtop Connector para acceder a las máquinas sin una VPN ni instalar un agente de acceso remoto. Consulta nuestra comparativa Splashtop Connector frente a BeyondTrust Jumpoint.


Precios de Splashtop vs. BeyondTrust: obtén más por menos con Splashtop

Una de las mayores diferencias entre Splashtop y BeyondTrust es el coste. BeyondTrust es conocida como una solución de alto precio, que a menudo la pone fuera del alcance de muchas pymes e incluso de equipos de TI más grandes que buscan controlar los gastos.

Splashtop ofrece costes de suscripción significativamente más bajos al mismo tiempo que ofrece un conjunto completo de capacidades de acceso y soporte remotos. Con Splashtop, obtienes:

  • Suscripciones predecibles y de menor costo diseñadas para la escalabilidad

  • Funcionalidad integrada que combina acceso remoto, asistencia no supervisada y gestión de parches en una sola plataforma, lo que reduce la necesidad de múltiples herramientas costosas

  • Rendimiento y seguridad de nivel empresarial, incluida la transmisión de 4K/60 fps, TLS con cifrado AES de 256 bits y cumplimiento de SOC 2 Tipo 2, ISO 27001 e HIPAA

Al unificar las necesidades de gestión de acceso remoto y TI en Splashtop, las organizaciones no solo ahorran en comparación con las altas tarifas de licencia de BeyondTrust, sino que también reducen la complejidad operativa y el gasto general de TI.

De nuestros clientes satisfechos

Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un coste más asequible. Splashtop tiene el mejor servicio de atención al cliente y tenemos una gran relación directa con nuestro gestor de cuentas.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

De nuestros clientes satisfechos

Aunque el sistema es duro como una roca, el precio elevado de BeyondTrust y su falta de capacidad de respuesta cuando necesitamos presupuestos o renovaciones ha sido un espanto. Después de usar Splashtop y ver lo beneficioso que era, decidimos hacer el cambio. Nos hemos ahorrado varios miles de dólares.

Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC

Por qué Splashtop es la mejor alternativa a BeyondTrust para soporte remoto

  • Conexiones rápidas y de alto rendimiento
  • Fácil de instalar, ¡no requiere formación!
  • Admite más de 100 000 puntos finales sin esfuerzo
  • Funciones de seguridad potentes
  • Y mucho más.

Ahorro garantizado del 50 % y programa de inicio anticipado


Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que Splashtop sea una alternativa de garantías a BeyondTrust para las pequeñas empresas?
¿Qué sectores se benefician del uso de Splashtop como alternativa a BeyondTrust?
¿Cómo funciona Splashtop como alternativa a BeyondTrust en términos de seguridad?
¿Qué hace que Splashtop sea una alternativa fiable a BeyondTrust para los sectores impulsados por el cumplimiento?