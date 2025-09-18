Mejor alternativa a BeyondTrust 2023

La mejor alternativa a BeyondTrust Remote Support para 2026
Ahorra hasta un 50 % al cambiar de BeyondTrust a Splashtop
Encuentra tu alternativa perfecta a BeyondTrust: compara funciones y ventajas
Splashtop Enterprise es una solución segura de soporte y acceso remotos que fortalece la seguridad, agiliza la gestión y optimiza el soporte remoto, todo adaptado para satisfacer tus requisitos específicos.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Precios
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Rentable: los que se pasan ahorran hasta un 50 %.
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Una suscripción o cuota de instalación de alto costo
Acceso remoto + Soporte
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Herramienta integral con licencias flexibles para acceso remoto seguro de usuarios finales y herramientas de soporte remoto para TI
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Características más adaptadas a los equipos de TI para el soporte remoto
Medidas de seguridad
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Funciones de seguridad avanzadas como SSO/SAML, cifrado de 256 bits, registro SIEM, lista blanca de IP, grabación de sesiones en la cloud, marca de agua y más
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Cumplimiento y certificaciones
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Cumple con las normas ISO 27001, RGPD, SOC 2 y es compatible con HIPAA, FERPA, PCI y otras normativas de la industria.
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Gestión autónoma de dispositivos
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Simplifica y automatiza la gestión de puntos finales con aplicación de políticas, gestión de parches de terceros y del sistema operativo, alertas, reparación automatizada a través de acciones inteligentes, informes de inventario y más.
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Disponible con "Gestión de privilegios de puntos finales" con controles de políticas e informes
Seguridad del punto final
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Splashtop AV integrado con Bitdefender y GravityZone EDR para protección de puntos finales
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Carece de seguridad de punto final nativa o integración como AV y EDR
Características de productividad
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Redirección de dispositivos USB, transferencia de micrófono, audio de alta fidelidad y más
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Falta de funciones de productividad
Realidad aumentada
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Splashtop AR permite soporte remoto virtual con anotación
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Información de BeyondTrust
Facilidad de uso
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Fácil de configurar con una interfaz moderna para acceso supervisado y no supervisado
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Interfaz compleja que requiere una formación exhaustiva
Cuadro comparativo detallado
¿Buscas una alternativa a BeyondTrust Jumpoint? Utiliza Splashtop Connector para acceder a las máquinas sin una VPN ni instalar un agente de acceso remoto. Consulta nuestra comparativa Splashtop Connector frente a BeyondTrust Jumpoint.
Precios de Splashtop vs. BeyondTrust: obtén más por menos con Splashtop
Una de las mayores diferencias entre Splashtop y BeyondTrust es el coste. BeyondTrust es conocida como una solución de alto precio, que a menudo la pone fuera del alcance de muchas pymes e incluso de equipos de TI más grandes que buscan controlar los gastos.
Splashtop ofrece costes de suscripción significativamente más bajos al mismo tiempo que ofrece un conjunto completo de capacidades de acceso y soporte remotos. Con Splashtop, obtienes:
Suscripciones predecibles y de menor costo diseñadas para la escalabilidad
Funcionalidad integrada que combina acceso remoto, asistencia no supervisada y gestión de parches en una sola plataforma, lo que reduce la necesidad de múltiples herramientas costosas
Rendimiento y seguridad de nivel empresarial, incluida la transmisión de 4K/60 fps, TLS con cifrado AES de 256 bits y cumplimiento de SOC 2 Tipo 2, ISO 27001 e HIPAA
Al unificar las necesidades de gestión de acceso remoto y TI en Splashtop, las organizaciones no solo ahorran en comparación con las altas tarifas de licencia de BeyondTrust, sino que también reducen la complejidad operativa y el gasto general de TI.
De nuestros clientes satisfechos
Elegimos Splashtop porque ofrece una mejor experiencia a un coste más asequible. Splashtop tiene el mejor servicio de atención al cliente y tenemos una gran relación directa con nuestro gestor de cuentas.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
De nuestros clientes satisfechos
Aunque el sistema es duro como una roca, el precio elevado de BeyondTrust y su falta de capacidad de respuesta cuando necesitamos presupuestos o renovaciones ha sido un espanto. Después de usar Splashtop y ver lo beneficioso que era, decidimos hacer el cambio. Nos hemos ahorrado varios miles de dólares.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Por qué Splashtop es la mejor alternativa a BeyondTrust para soporte remoto
- Conexiones rápidas y de alto rendimiento
- Fácil de instalar, ¡no requiere formación!
- Admite más de 100 000 puntos finales sin esfuerzo
- Funciones de seguridad potentes
- Y mucho más.