Cómo salvar las distancias del trabajo remoto para los creativos con Splashtop + Wacom
En el vertiginoso panorama digital actual, la creatividad no conoce fronteras. Los profesionales creativos, desde artistas hasta diseñadores y más, buscan constantemente formas de desatar su potencial artístico y hacer realidad sus visiones. Sin embargo, el entorno laboral en constante evolución exige flexibilidad y adaptabilidad, especialmente cuando se trata de trabajo remoto.
En resumidas cuentas, la colaboración Splashtop-Wacom tiene como objetivo permitir el uso perfecto de tus dispositivos
Wacom en cualquier ordenador. No importa si eres un artista digital que dibuja diseños complejos, un
fotógrafo que retoca imágenes o un diseñador gráfico que crea imágenes impresionantes, la capacidad de Splashtop
para permitir el uso de tabletas Wacom locales como si estuvieran conectadas a un ordenador remoto
garantiza que su proceso creativo permanezca ininterrumpido, independientemente de tu ubicación.
Creatividad sin límites: usa tu tableta Wacom en cualquier lugar, como si estuviera conectada a tu ordenador de trabajo remoto.
3 formas de utilizar tabletas Wacom con Splashtop
Conexión con Wacom
Redirección de dispositivos USB
Lápiz óptico remoto
Qué es
Experimenta la tecnología exclusiva desarrollada conjuntamente por Wacom y Splashtop, que proporciona una colaboración perfecta entre los dispositivos Wacom y tu espacio de trabajo digital en cualquier momento y lugar.
Redirige un dispositivo USB como una tableta Wacom en tu ordenador local al ordenador remoto.
Utiliza tu lápiz óptico o tableta gráfica durante una sesión remota, aprovechando la capacidad de conexión de entrada de lápiz de Windows 10.
Compatibilidad con sistemas operativos
Windows 10 o posterior
Windows 10, 11 o Win Server 2016/2019 (para local y remoto)
MacOS 11 o posterior (para local), MacOS 12 o posterior (para remoto)
Solo disponible cuando te conectas a Windows 10 desde Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 o posterior
Latencia
Muy baja
Alta
Muy baja
Uso de tabletas
Tanto local como remoto
Local o remoto
Solo remoto
Sincronización de la configuración de la aplicación
Automática
N/A
N/A
Función Inkline para reducir la posible latencia
Sí
No
No
Soporte para eventos de lápiz como presión, orientación, inclinación y más
Total
Total
Compatibilidad limitada
Disponibilidad
Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise
Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise
Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo (a distancia). Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario.
Andres Reyes, Director de Tecnología, Boxel Studio
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Después de usar Splashtop, los comentarios de los usuarios se centraron en que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y tenían una experiencia con mayor capacidad de respuesta. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand