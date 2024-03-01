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Person using a Wacom Cintiq Pro 22 tablet

Cómo salvar las distancias del trabajo remoto para los creativos con Splashtop + Wacom

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En el vertiginoso panorama digital actual, la creatividad no conoce fronteras. Los profesionales creativos, desde artistas hasta diseñadores y más, buscan constantemente formas de desatar su potencial artístico y hacer realidad sus visiones. Sin embargo, el entorno laboral en constante evolución exige flexibilidad y adaptabilidad, especialmente cuando se trata de trabajo remoto.

En resumidas cuentas, la colaboración Splashtop-Wacom tiene como objetivo permitir el uso perfecto de tus dispositivos
Wacom en cualquier ordenador. No importa si eres un artista digital que dibuja diseños complejos, un
fotógrafo que retoca imágenes o un diseñador gráfico que crea imágenes impresionantes, la capacidad de Splashtop
para permitir el uso de tabletas Wacom locales como si estuvieran conectadas a un ordenador remoto
garantiza que su proceso creativo permanezca ininterrumpido, independientemente de tu ubicación.

Creatividad sin límites: usa tu tableta Wacom en cualquier lugar, como si estuviera conectada a tu ordenador de trabajo remoto.

3 formas de utilizar tabletas Wacom con Splashtop


Conexión con Wacom

Redirección de dispositivos USB

Lápiz óptico remoto

Qué es

Experimenta la tecnología exclusiva desarrollada conjuntamente por Wacom y Splashtop, que proporciona una colaboración perfecta entre los dispositivos Wacom y tu espacio de trabajo digital en cualquier momento y lugar.

Redirige un dispositivo USB como una tableta Wacom en tu ordenador local al ordenador remoto.

Utiliza tu lápiz óptico o tableta gráfica durante una sesión remota, aprovechando la capacidad de conexión de entrada de lápiz de Windows 10.

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows 10 o posterior

Windows 10, 11 o Win Server 2016/2019 (para local y remoto)

MacOS 11 o posterior (para local), MacOS 12 o posterior (para remoto)

Solo disponible cuando te conectas a Windows 10 desde Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 o posterior

Latencia

Muy baja

Alta

Muy baja

Uso de tabletas

Tanto local como remoto

Local o remoto

Solo remoto

Sincronización de la configuración de la aplicación

Automática

N/A

N/A

Función Inkline para reducir la posible latencia

No

No

Soporte para eventos de lápiz como presión, orientación, inclinación y más

Total

Total

Compatibilidad limitada

Disponibilidad

Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise

Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise

Rendimiento del acceso remoto de Splashtop y Splashtop Enterprise


Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: Vaya, qué pasada, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo (a distancia). Así empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario.

Andres Reyes, Director de Tecnología, Boxel Studio

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Después de usar Splashtop, los comentarios de los usuarios se centraron en que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y tenían una experiencia con mayor capacidad de respuesta. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina.

Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand

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