Mejor alternativa a LogMeIn Central 2023 - Splashtop

Alternativa LogMeIn Central 2026 – Splashtop AEM
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El Splashtop cuesta menos y tiene las mismas características principales que se encuentran en LogMeIn Central
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Splashtop tiene las mismas características principales que LogMeIn
Splashtop es utilizado por más de 30 millones de usuarios en todo el mundo
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Por qué Splashtop supera a LogMeIn Central: comparativa de funciones clave
Función
Splashtop AEM
LogMeIn Central
Precios básicos
$1,188/año para hasta 100 puntos finales
$954.99/año para hasta 25 puntos finales (con complementos de Seguridad, Insights y Automatización)
Control remoto para dispositivos gestionados
Gestión de parches
Se necesita un complemento de seguridad
Actualizaciones de Windows
Se necesita un complemento de seguridad
Actualizaciones de aplicaciones de terceros
Se necesita un complemento de seguridad
Visibilidad del inventario
Se necesita un complemento de Insight
Panel de control e informes
Se necesita un complemento de Insight
Alertas
Se necesita un complemento de automatización
Guionización
Se necesita un complemento de automatización
Mando remoto o ejecución de tareas
Se necesita un complemento de automatización
Gestión de antivirus
Disponible a través de opciones de seguridad en puntos finales
Se necesita un complemento de seguridad
Opciones de seguridad en puntos finales
Disponible como complementos
Se necesita un complemento de seguridad
Lo que dicen los usuarios al cambiar de LogMeIn Central a Splashtop
Como muchos otros profesionales de la informática, me sorprendió el bombazo de los precios de LogMeIn, que nos ha dejado a mí y a mis clientes en busca de una alternativa a esa solución, que se ha convertido en excesivamente cara. Después de arreglármelas temporalmente con las soluciones gratuitas de otros productos, por fin vuelvo a tener tranquilidad con Splashtop. Además de ser fácil de instalar y ampliar, Splashtop me proporciona un rendimiento excelente incluso en conexiones poco fiables.
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central vs. Splashtop: comparativa de precios
Para comparar los costes de gestión de puntos finales de forma justa, consulta LogMeIn Central con los complementos de Seguridad, Automatización e Insight. Estos complementos incluyen capacidades como gestión de parches, automatización, alertas, inventario, paneles de control, informes y gestión de antivirus.
Consulta nuestra comparación completa de precios de LogMeIn Central.
Número de computadoras
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
$1,188/año
$2,594.96/año
50
$1,188/año
$3,254.96/año
100
$1,188/año
$5,209.96/año
Pasos sencillos para cambiar de LogMeIn Central a Splashtop
Paso 1
Regístrate para conseguir una prueba gratuita de 7 días sin necesidad de tarjeta de crédito.
Paso 2
Averigua cómo cambiar todos tus ordenadores gestionados a Splashtop.
¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?
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"LogMeIn no ha dejado de subir sus precios e intentamos no caer en la rutina de renovar un servicio de suscripción cada año solo porque... Descubrimos que [un proveedor] había abandonado LogMeIn por Splashtop debido al precio. Probamos el programa en modo de prueba gratuita y nos sorprendió gratamente. Splashtop tiene las prestaciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar".
- Jon Quincy, Gerente de TI, Strobel Energy Group