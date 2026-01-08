Mejor alternativa a LogMeIn Central 2023 - Splashtop

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
La mejor alternativa a LogMeIn
La mejor alternativa a LogMeIn

Alternativa LogMeIn Central 2026 – Splashtop AEM

Empieza con Splashtop gratis

Prueba gratuitaContacte con el departamento de ventas

El Splashtop cuesta menos y tiene las mismas características principales que se encuentran en LogMeIn Central

  • ¿No habrá más subidas de precio de LogMeIn? ¡Ahorra hasta un 77 % comparado con LogMeIn Central con Splashtop!

  • Splashtop tiene las mismas características principales que LogMeIn

  • Splashtop es utilizado por más de 30 millones de usuarios en todo el mundo

  • Fácil migración desde LogMeIn

  • Programa de ahorro garantizado e inicio anticipado: no esperes a que caduque tu suscripción, cámbiate sin pagar más- Seguir leyendo


Por qué Splashtop supera a LogMeIn Central: comparativa de funciones clave

Función

Splashtop AEM

LogMeIn Central

Precios básicos

$1,188/año para hasta 100 puntos finales

$954.99/año para hasta 25 puntos finales (con complementos de Seguridad, Insights y Automatización)

Control remoto para dispositivos gestionados

Gestión de parches

Se necesita un complemento de seguridad

Actualizaciones de Windows

Se necesita un complemento de seguridad

Actualizaciones de aplicaciones de terceros

Se necesita un complemento de seguridad

Visibilidad del inventario

Se necesita un complemento de Insight

Panel de control e informes

Se necesita un complemento de Insight

Alertas

Se necesita un complemento de automatización

Guionización

Se necesita un complemento de automatización

Mando remoto o ejecución de tareas

Se necesita un complemento de automatización

Gestión de antivirus

Disponible a través de opciones de seguridad en puntos finales

Se necesita un complemento de seguridad

Opciones de seguridad en puntos finales

Disponible como complementos

Se necesita un complemento de seguridad


Splashtop AEM

Empieza hoy mismo

Prueba gratuita

Lo que dicen los usuarios al cambiar de LogMeIn Central a Splashtop

Como muchos otros profesionales de la informática, me sorprendió el bombazo de los precios de LogMeIn, que nos ha dejado a mí y a mis clientes en busca de una alternativa a esa solución, que se ha convertido en excesivamente cara. Después de arreglármelas temporalmente con las soluciones gratuitas de otros productos, por fin vuelvo a tener tranquilidad con Splashtop. Además de ser fácil de instalar y ampliar, Splashtop me proporciona un rendimiento excelente incluso en conexiones poco fiables.

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central vs. Splashtop: comparativa de precios

Para comparar los costes de gestión de puntos finales de forma justa, consulta LogMeIn Central con los complementos de Seguridad, Automatización e Insight. Estos complementos incluyen capacidades como gestión de parches, automatización, alertas, inventario, paneles de control, informes y gestión de antivirus.

Consulta nuestra comparación completa de precios de LogMeIn Central.

Número de computadoras

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(más los complementos de seguridad, automatización y visualización)

25

$1,188/año

$2,594.96/año

50

$1,188/año

$3,254.96/año

100

$1,188/año

$5,209.96/año


Pasos sencillos para cambiar de LogMeIn Central a Splashtop

Paso 1

Regístrate para conseguir una prueba gratuita de 7 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

Paso 2

Averigua cómo cambiar todos tus ordenadores gestionados a Splashtop.

¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?

¡Consigue un programa de inicio anticipado con Splashtop sin coste adicional!

Empieza
Strobel Energy Group facility at night

"LogMeIn no ha dejado de subir sus precios e intentamos no caer en la rutina de renovar un servicio de suscripción cada año solo porque... Descubrimos que [un proveedor] había abandonado LogMeIn por Splashtop debido al precio. Probamos el programa en modo de prueba gratuita y nos sorprendió gratamente. Splashtop tiene las prestaciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar".

- Jon Quincy, Gerente de TI, Strobel Energy Group

Lea el caso de estudio

¡Empiece hoy mismo con una prueba gratuita o compre ahora mismo!

Prueba gratuitaAlternativa a LogMeIn

ALTERNATIVA LOGMEIN PRO

Alternativa de Rescate de LogMeIn

Reemplazo de LogMeIn Central