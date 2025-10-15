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Productos Splashtop

Soluciones seguras y de alto rendimiento en acceso remoto, soporte remoto, gestión de puntos finales y seguridad para particulares, equipos, TI y empresas.

Trabajo y acceso remotos

Splashtop Remote Access

Obtén acceso seguro y de alto rendimiento a tus ordenadores desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Trabaja de forma remota como lo harías en persona. Anteriormente llamado Business Access. 

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Splashtop Enterprise Remote Access

Solución de acceso y soporte remotos de nivel empresarial con SSO y capacidad de gestión avanzada. Disponible en las instalaciones

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TI y soporte remotos

Splashtop Remote Support

Presta soporte remoto a ordenadores y dispositivos móviles con una solución de soporte remoto de TI segura, fácil de usar, no supervisada y bajo demanda. También conocido como Splashtop SOS. Complemento de gestión de puntos finales disponible. 

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Splashtop Enterprise Remote Support

Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con seguridad y capacidad de gestión avanzadas. Complemento de gestión de puntos finales y versión local disponible.

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Gestión y seguridad de puntos finales

Autonomous Endpoint Management

Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de manera eficiente con gestión de parches en tiempo real, gestión de software, implementación de software, información del panel de control, políticas y más.

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Splashtop Antivirus

La solución Splashtop Antivirus, impulsada por Bitdefender, protege tus puntos finales Windows y Mac de diversas amenazas. Implementación y gestión de políticas sin problemas dentro de Splashtop.

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Detección y respuesta de puntos finales (EDR)

Detección y respuesta avanzadas de puntos finales para identificar, analizar y responder a amenazas en tiempo real, garantizando una protección férrea para tu organización. Las opciones incluyen Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete y CrowdStrike Falcon.

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Detección y respuesta gestionadas (MDR)

Refuerza tus servicios de defensa como Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike, que combinan tecnología con experiencia práctica en seguridad para supervisar, detectar y responder a amenazas en tu nombre - 24/7/365.

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Acceso Seguro

Seguridad Wi-Fi Foxpass

Nuestra solución lista para usar permite a los equipos de TI e ingenieros utilizar un control de acceso avanzado en cuestión de minutos.

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Splashtop Secure Workspace

Trabaja sin esfuerzo desde cualquier lugar con acceso seguro, gestión integral de identidades y conexiones sin VPN en todos los dispositivos. 

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Productos de Educación

Splashtop Enterprise para la educación

Mejora la experiencia de enseñanza remota y presencial con soluciones para estudiantes y docentes. Habilita a los equipos de TI con soporte remoto y gestión de puntos finales. 

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Splashtop Classroom

Software de anotación y uso compartido de pantalla para que los profesores involucren a toda la clase.

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Mirroring360

Duplica las pantallas del dispositivo en tu PC con Windows u ordenador Mac.

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