Productos Splashtop
Soluciones seguras y de alto rendimiento en acceso remoto, soporte remoto, gestión de puntos finales y seguridad para particulares, equipos, TI y empresas.
Trabajo y acceso remotos
Splashtop Remote Access
Obtén acceso seguro y de alto rendimiento a tus ordenadores desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Trabaja de forma remota como lo harías en persona. Anteriormente llamado Business Access.
Splashtop Enterprise Remote Access
Solución de acceso y soporte remotos de nivel empresarial con SSO y capacidad de gestión avanzada. Disponible en las instalaciones
TI y soporte remotos
Splashtop Remote Support
Presta soporte remoto a ordenadores y dispositivos móviles con una solución de soporte remoto de TI segura, fácil de usar, no supervisada y bajo demanda. También conocido como Splashtop SOS. Complemento de gestión de puntos finales disponible.
Splashtop Enterprise Remote Support
Solución de soporte y acceso remotos de nivel empresarial con seguridad y capacidad de gestión avanzadas. Complemento de gestión de puntos finales y versión local disponible.
Gestión y seguridad de puntos finales
Autonomous Endpoint Management
Supervisa, gestiona y actualiza dispositivos de manera eficiente con gestión de parches en tiempo real, gestión de software, implementación de software, información del panel de control, políticas y más.
Splashtop Antivirus
La solución Splashtop Antivirus, impulsada por Bitdefender, protege tus puntos finales Windows y Mac de diversas amenazas. Implementación y gestión de políticas sin problemas dentro de Splashtop.
Detección y respuesta de puntos finales (EDR)
Detección y respuesta avanzadas de puntos finales para identificar, analizar y responder a amenazas en tiempo real, garantizando una protección férrea para tu organización. Las opciones incluyen Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete y CrowdStrike Falcon.
Detección y respuesta gestionadas (MDR)
Refuerza tus servicios de defensa como Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike, que combinan tecnología con experiencia práctica en seguridad para supervisar, detectar y responder a amenazas en tu nombre - 24/7/365.
Acceso Seguro
Seguridad Wi-Fi Foxpass
Nuestra solución lista para usar permite a los equipos de TI e ingenieros utilizar un control de acceso avanzado en cuestión de minutos.
Splashtop Secure Workspace
Trabaja sin esfuerzo desde cualquier lugar con acceso seguro, gestión integral de identidades y conexiones sin VPN en todos los dispositivos.
Productos de Educación
Splashtop Enterprise para la educación
Mejora la experiencia de enseñanza remota y presencial con soluciones para estudiantes y docentes. Habilita a los equipos de TI con soporte remoto y gestión de puntos finales.
Splashtop Classroom
Software de anotación y uso compartido de pantalla para que los profesores involucren a toda la clase.
Mirroring360
Duplica las pantallas del dispositivo en tu PC con Windows u ordenador Mac.