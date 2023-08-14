Contáctenos

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Otras formas de contactar con nosotros

Ventas

  • EE. UU./Internacional: +1.408.886.7177

  • Australia: +61 (2) 9161 7275

  • Canadá: (778) 569-0889

  • Francia: +33 (0)1 85 14 97 32

  • Alemania: +49 (711) 340 67876

  • Países Bajos: +31 (0)20 888 5115

  • Nueva Zelanda: +64 (9) 886 1323

  • Singapur: +65 6911 6898

  • Reino Unido: +44 (0) 20 3884 2681

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

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Soporte técnico

Soporte de productos Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium y Enterprise :

  • EE. UU./Internacional: +1.408.610.1631

  • Australia: +61 (2) 9161 7275

  • Canadá: (778) 569-0889

  • Francia: +33 (0)1 85 14 97 58

  • Alemania: +49 (711) 340 67876

  • Países Bajos: +31 (0)20 888 5115

  • Nueva Zelanda: +64 (9) 886 1323

  • Reino Unido: +44 (0) 20 3353 7079

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

Todos los demás productos:

  • EE. UU./Internacional: +1.408.809.3225


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Oficinas Splashtop

View of Silicon Valley

Sede mundial, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tokio

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005 Japón

City view of Taipei

Taipéi

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwán (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Sede europea, Ámsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Ámsterdam, Países Bajos

City view of Singapore

Singapur

6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3198, Singapur 039594

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, P.R.C. 310012

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