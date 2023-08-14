Contáctenos

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Otras formas de contactar con nosotros
Ventas
EE. UU./Internacional: +1.408.886.7177
Australia: +61 (2) 9161 7275
Canadá: (778) 569-0889
Francia: +33 (0)1 85 14 97 32
Alemania: +49 (711) 340 67876
Países Bajos: +31 (0)20 888 5115
Nueva Zelanda: +64 (9) 886 1323
Singapur: +65 6911 6898
Reino Unido: +44 (0) 20 3884 2681
China: +86 (0) 571 8711 9188
Consultas generales (no de soporte)
Soporte técnico
Soporte de productos Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium y Enterprise :
EE. UU./Internacional: +1.408.610.1631
Australia: +61 (2) 9161 7275
Canadá: (778) 569-0889
Francia: +33 (0)1 85 14 97 58
Alemania: +49 (711) 340 67876
Países Bajos: +31 (0)20 888 5115
Nueva Zelanda: +64 (9) 886 1323
Reino Unido: +44 (0) 20 3353 7079
China: +86 (0) 571 8711 9188
Todos los demás productos:
EE. UU./Internacional: +1.408.809.3225
Oficinas Splashtop
Sede mundial, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Tokio
Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005 Japón
Taipéi
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwán (R.O.C.), 10550
Sede europea, Ámsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Ámsterdam, Países Bajos
Singapur
6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3198, Singapur 039594
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, P.R.C. 310012
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