Trabaje de manera más inteligente esta temporada de impuestos accediendo de forma remota a QuickBooks y a software de contabilidad

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
An accountant using Splashtop to remotely access QuickBooks and accounting software for a more efficient tax season

Soluciones de acceso remoto para QuickBooks y contabilidad

Acceso fácil, fiable y seguro a los ordenadores y libros de tus clientes

Prueba gratuitaConozca más

Accesibilidad para profesionales contables con necesidades fiscales todo el año

Con Splashtop, puedes entrar de forma remota y segura en los ordenadores de tus clientes, gestionar su versión de QuickBooks o acceder al software de contabilidad para archivar todos los documentos relacionados con los impuestos. 

Con Splashtop Remote Access, podrás: 

  • Acceder y controlar a distancia QuickBooks y otros programas de contabilidad 

  • Ahorrar dinero reduciendo los desplazamientos a los clientes o comprando menos licencias de software 

  • Acceder remotamente al software de tu cliente cuando lo necesites 

  • Imprimir a distancia las cuentas de resultados y otros documentos 

  • Trabajar de forma productiva en desplazamientos o desde la comodidad de tu casa


Comienza tu suscripción

Prueba gratuita

Para 1 usuario con licencia

Acceso remoto Solo

Acceso a hasta 2 computadoras

$6/mes

Se factura anualmente a $72

Compre ahora

Para particulares y equipos pequeños

Acceso remoto Pro

Acceso a hasta 10 ordenadores por licencia

A partir de $8.25/mes

Se factura anualmente a $99

Compre ahora

Para empresas y usuarios avanzados

Enterprise

Consigue funciones avanzadas como el inicio de sesión único, el control granular de funciones, la redirección de dispositivos USB y lápices ópticos ¡y mucho más!

Conozca másContáctenos

Para equipos de TI que gestionan puntos finales

Splashtop AEM

Gestión centralizada de puntos finales para supervisar, parchear y mantener los dispositivos de la firma contable a gran escala.

EmpiezaConozca más

Beneficios de Splashtop para profesionales de impuestos con el acceso remoto

Acceso remoto a QuickBooks

¿Necesitas acceder a QuickBooks pero tu ordenador de sobremesa está en otro sitio? No pasa nada. Solo tienes que sacar tu dispositivo, conectarte remotamente y tomar el control del escritorio remoto para acceder a QuickBooks.

Trabaja de forma remota y mantén la productividad

El acceso remoto le brinda la libertad de trabajar desde cualquier lugar, incluida la comodidad de su propio hogar. Haz el trabajo mientras estás sentado en tu sofá favorito. Adelántese completando tareas fuera de las horas normales de trabajo.

Plug and Play: usa cualquier dispositivo

¿No tienes tu computadora portátil frente a ti? No hay problema. Use su tableta o teléfono inteligente para acceder de forma remota y controlar sus computadoras. Todo lo que necesita es la aplicación Splashtop para acceder a sus computadoras. La configuración lleva menos de un minuto.

Ahorre en traslados

Menos traslados significa que puede terminar sus tareas antes. Terminar sus tareas antes significa que trabajará menos. No hay mayor beneficio para un contador durante la temporada alta que reducir la cantidad de horas que tiene que trabajar.

¡Impresión remota 1099, transferencia de archivos y más!

Imprima de forma remota archivos desde las computadoras de sus clientes a su impresora local. Transfiera documentos importantes de sus computadoras a las suyas. capacite a sus clientes mediante la conexión remota y muestre qué hacer. ¡Las posibilidades son infinitas!

Garantiza la seguridad y la privacidad

Puedes garantizar a tus clientes y a ti mismo que los datos de todos están seguros. Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de dos factores y otras características de seguridad, rus datos están seguros. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop .

Empieza con Splashtop

Prueba gratuitaCaso práctico en vídeo