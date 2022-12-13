Trabaje de manera más inteligente esta temporada de impuestos accediendo de forma remota a QuickBooks y a software de contabilidad

Soluciones de acceso remoto para QuickBooks y contabilidad
Acceso fácil, fiable y seguro a los ordenadores y libros de tus clientes
Accesibilidad para profesionales contables con necesidades fiscales todo el año
Con Splashtop, puedes entrar de forma remota y segura en los ordenadores de tus clientes, gestionar su versión de QuickBooks o acceder al software de contabilidad para archivar todos los documentos relacionados con los impuestos.
Con Splashtop Remote Access, podrás:
Acceder y controlar a distancia QuickBooks y otros programas de contabilidad
Ahorrar dinero reduciendo los desplazamientos a los clientes o comprando menos licencias de software
Acceder remotamente al software de tu cliente cuando lo necesites
Imprimir a distancia las cuentas de resultados y otros documentos
Trabajar de forma productiva en desplazamientos o desde la comodidad de tu casa
Comienza tu suscripciónPrueba gratuita
Para 1 usuario con licencia
Acceso remoto Solo
Acceso a hasta 2 computadoras
$6/mes
Se factura anualmente a $72
Para particulares y equipos pequeños
Acceso remoto Pro
Acceso a hasta 10 ordenadores por licencia
A partir de $8.25/mes
Se factura anualmente a $99
Para empresas y usuarios avanzados
Enterprise
Consigue funciones avanzadas como el inicio de sesión único, el control granular de funciones, la redirección de dispositivos USB y lápices ópticos ¡y mucho más!
Para equipos de TI que gestionan puntos finales
Splashtop AEM
Gestión centralizada de puntos finales para supervisar, parchear y mantener los dispositivos de la firma contable a gran escala.
Beneficios de Splashtop para profesionales de impuestos con el acceso remoto
Acceso remoto a QuickBooks
¿Necesitas acceder a QuickBooks pero tu ordenador de sobremesa está en otro sitio? No pasa nada. Solo tienes que sacar tu dispositivo, conectarte remotamente y tomar el control del escritorio remoto para acceder a QuickBooks.
Trabaja de forma remota y mantén la productividad
El acceso remoto le brinda la libertad de trabajar desde cualquier lugar, incluida la comodidad de su propio hogar. Haz el trabajo mientras estás sentado en tu sofá favorito. Adelántese completando tareas fuera de las horas normales de trabajo.
Plug and Play: usa cualquier dispositivo
¿No tienes tu computadora portátil frente a ti? No hay problema. Use su tableta o teléfono inteligente para acceder de forma remota y controlar sus computadoras. Todo lo que necesita es la aplicación Splashtop para acceder a sus computadoras. La configuración lleva menos de un minuto.
Ahorre en traslados
Menos traslados significa que puede terminar sus tareas antes. Terminar sus tareas antes significa que trabajará menos. No hay mayor beneficio para un contador durante la temporada alta que reducir la cantidad de horas que tiene que trabajar.
¡Impresión remota 1099, transferencia de archivos y más!
Imprima de forma remota archivos desde las computadoras de sus clientes a su impresora local. Transfiera documentos importantes de sus computadoras a las suyas. capacite a sus clientes mediante la conexión remota y muestre qué hacer. ¡Las posibilidades son infinitas!
Garantiza la seguridad y la privacidad
Puedes garantizar a tus clientes y a ti mismo que los datos de todos están seguros. Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de dos factores y otras características de seguridad, rus datos están seguros. Obtén más información sobre la seguridad de Splashtop .