Acceso remoto para dispositivos IoT: gestiona y presta soporte desde cualquier lugar
Maximiza el tiempo de actividad de tus ordenadores portátiles, sistemas TPV, escáneres, ELD y más
Soporte remoto para dispositivos IoT: optimiza el soporte y la supervisión para obtener la máxima eficiencia
El software de soporte y acceso remotos de Splashtop cumple con SOC 2 y es compatible con otros estándares y regulaciones industriales y gubernamentales, incluidos RGPD, CCPA, PCI, HIPPA y FERPA.
Optimiza las operaciones de IoT con supervisión y soporte remotos
Protege tus inversiones IoT y maximiza el tiempo de actividad con capacidades de soporte remoto supervisado y no supervisado . Presta soporte a los dispositivos bajo demanda durante las horas punta de la empresa para eliminar los largos periodos de inactividad de los dispositivos. Supervisa y gestiona los dispositivos de forma remota para asegurarte de que se actualizan y mantener el funcionamiento sin problemas de las operaciones empresariales.
Mejora la productividad de los técnicos con las herramientas de acceso remoto
Permite a los técnicos gestionar y responder rápidamente a las solicitudes de asistencia, minimizando las interrupciones de las tareas que afectan a los ingresos. Con el acceso remoto, los equipos informáticos centralizados pueden prestar asistencia a más ubicaciones a la vez, eliminando la necesidad de tener técnicos informáticos locales in situ. La supervisión avanzada y la capacidad de alerta permiten a los técnicos resolver los problemas de forma proactiva, aumentando la eficacia y reduciendo los costes.
Minimiza las visitas del servicio técnico presenciales con soporte de realidad aumentada
Accede a la cámara de los dispositivos móviles in situ y experimenta anotaciones interactivas de realidad aumentada y comunicación por voz. Resuelve los problemas rápidamente, especialmente cuando los dispositivos no pueden conectarse a internet. Los expertos técnicos remotos o de nivel 2 pueden solucionar los problemas como si estuvieran in situ y luego orientar paso a paso al personal in situ. Resuelve los problemas en muchísimo menos tiempo del que llevaría enviar a un técnico.
Soluciones industriales
Minoristas y restaurantes
Los sistemas de punto de venta al por menor son la columna vertebral de las operaciones empresariales, mientras que los sistemas de música y las pantallas digitales mejoran la experiencia del cliente. Cuando los dispositivos de punto de venta se caen, puede tener un impacto significativo tanto en los ingresos como en la experiencia del cliente. Con Splashtop, los técnicos pueden supervisar fácilmente los dispositivos y resolver problemas de forma proactiva cuando surgen problemas.
Hostelería
La señalización digital y los quioscos solo mejoran el recorrido del cliente cuando trabajan. El tiempo muerto puede ser frustrante para los clientes y crear una experiencia negativa con tu marca. Con Splashtop, puedes acceder fácilmente a dispositivos basados en Windows o Android para reiniciar sistemas remotamente, instalar actualizaciones y mucho más para minimizar el tiempo de inactividad.
Transporte
Los dispositivos telemáticos y ELD tienen numerosas ventajas, como la optimización de las rutas, el aumento de la seguridad de los conductores y mucho más. Sin embargo, prestar asistencia a dispositivos que se encuentran en diferentes ubicaciones puede ser todo un reto. Splashtop facilita la localización y resolución de problemas en tiempo real y la asistencia a los usuarios estén donde estén.
Logística y almacenamiento
Los dispositivos resistentes y los escáneres son fundamentales para las operaciones logísticas, ya que permiten todo, desde el envío y la recepción, hasta la recogida y el embalaje. El tiempo de inactividad de los dispositivos puede afectar a la productividad de los empleados y, en última instancia, provocar retrasos en los envíos que repercuten en la experiencia del cliente. Splashtop permite a los equipos de TI centralizados ofrecer asistencia de forma rápida bajo demanda, así como actualizar y mantener los dispositivos fuera del horario laboral para minimizar la incidencia en la operatividad de la empresa.
10 funciones clave del soporte remoto IoT de Splashtop
- Amplia compatibilidad de dispositivos para ordenadores portátiles, dispositivos robustos y escáneres, quioscos, señalización digital, sistemas POS, ELD y más
- Supervisa el estado en línea
- Instalación push de APK de 1 a varios
- Reinicia y envía archivos a distancia
- Inventario e informe del sistema Android
- Android Enterprise listo para AppConfig fácil y despliegue con soluciones MDM existentes
- Realidad aumentada (AR)
- Compatible con Raspberry Pi
- Despliegues en cloud o in situ
- Funciones de seguridad completas con TLS y encriptación AES de 256 bits
Acceso remoto IoT: plataformas y sistemas operativos compatibles
Estudio de Caso
Más de 1000 puntos finales. 46 ubicaciones. No hay problema.
Descubre cómo Peter Pane Restaurants pudo ofrecer asistencia remota bajo demanda utilizando la realidad aumentada para reducir el tiempo de inactividad de sus dispositivos.
Principales ventajas del acceso remoto a los dispositivos IoT
El acceso remoto a los dispositivos IoT aporta numerosas ventajas que pueden mejorar significativamente las operaciones empresariales:
Mejora de la eficiencia operativa: al acceder de forma remota a los dispositivos IoT, las empresas pueden gestionar y supervisar sus redes sin necesidad de visitas in situ. Esto conduce a operaciones más optimizadas, una toma de decisiones más rápida y un menor tiempo de inactividad.
Resolución de problemas y mantenimiento en tiempo real: el software de acceso remoto permite la resolución y mantenimiento inmediatos de IoT dispositivos. Los problemas pueden diagnosticarse y resolverse en tiempo real, evitando posibles interrupciones y asegurando un funcionamiento continuo.
Escalabilidad en múltiples ubicaciones: a medida que las empresas crecen, también lo hace su red de dispositivos IoT. El acceso remoto de Splashtop proporciona la escalabilidad necesaria para gestionar una gran cantidad de dispositivos en múltiples ubicaciones, sin la necesidad de infraestructura adicional o personal en el sitio.
Medidas de seguridad reforzadas: las actualizaciones remotas periódicas y los parches de seguridad garantizan que los dispositivos IoT permanezcan seguros contra las amenazas cibernéticas en evolución. El acceso remoto también permite la implementación de protocolos de seguridad avanzados, salvaguardando los datos confidenciales y manteniendo el cumplimiento de los estándares de la industria.
Ahorro de costes y optimización de recursos: el acceso remoto reduce la necesidad de desplazamientos físicos y de mantenimiento in situ, lo que supone un importante ahorro de costes. Los recursos se pueden reasignar a otras áreas críticas del negocio, lo que mejora aún más la productividad y la eficiencia.
Estas ventajas hacen que el acceso remoto a los dispositivos IoT no sea solo una comodidad, sino una ventaja estratégica para las empresas que buscan mantener la agilidad, la seguridad y la eficiencia en un mundo cada vez más conectado.