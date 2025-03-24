La mejor alternativa de GoTo Resolve 2023

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

La mejor alternativa a LogMeIn Resolve 2026

Splashtop Enterprise cuesta menos y funciona más rápido

Prueba gratuitaContacte con el departamento de ventas

Consigue una mejor alternativa a LogMeIn Resolve

Splashtop Enterprise ofrece un alto rendimiento a menor precio que LogMeIn Resolve y ofrece modelos de licencias flexibles que se adaptan a tus necesidades específicas. Abarca asistencia informática remota, control remoto, gestión de puntos finales, servicio de ayuda y más en una solución todo en uno. Splashtop Enterprise proporciona una interfaz intuitiva con gran facilidad de uso.

¡Mejora el rendimiento de tu solución de escritorio remoto si eliges Splashtop en lugar de LogMeIn Resolve!

Comparativa entre Splashtop Enterprise y LogMeIn Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Dispositivos gestionados

300 ordenadores por licencia simultánea

100 puntos finales

Sesiones de acceso remoto atendido

Ilimitado

Ilimitado

Asistencia informática en móvil

Incluido

Complemento de 20 $ al mes

Compartir cámara con capacidades AR

complemento

Complemento sin capacidades AR

Integraciones de terceros

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

ITSM y soluciones de ticketing

Chat

Funciones de la sesión remota

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Redirección USB

Grabaciones de sesiones

Pantalla en blanco

Impresión remota

Supervisión y gestión remotas

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Alertas

Software de antivirus

complemento

complemento

Scripts y tareas


¡Ahórrate más del 20 % en comparación con LogMeIn Resolve si eliges Splashtop Enterprise!

Prueba gratuita