La mejor alternativa de GoTo Resolve 2023

La mejor alternativa a LogMeIn Resolve 2026
Splashtop Enterprise cuesta menos y funciona más rápido
Consigue una mejor alternativa a LogMeIn Resolve
Splashtop Enterprise ofrece un alto rendimiento a menor precio que LogMeIn Resolve y ofrece modelos de licencias flexibles que se adaptan a tus necesidades específicas. Abarca asistencia informática remota, control remoto, gestión de puntos finales, servicio de ayuda y más en una solución todo en uno. Splashtop Enterprise proporciona una interfaz intuitiva con gran facilidad de uso.
¡Mejora el rendimiento de tu solución de escritorio remoto si eliges Splashtop en lugar de LogMeIn Resolve!
Comparativa entre Splashtop Enterprise y LogMeIn Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Dispositivos gestionados
300 ordenadores por licencia simultánea
100 puntos finales
Sesiones de acceso remoto atendido
Ilimitado
Ilimitado
Asistencia informática en móvil
Incluido
Complemento de 20 $ al mes
Compartir cámara con capacidades AR
complemento
Complemento sin capacidades AR
Integraciones de terceros
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
ITSM y soluciones de ticketing
Chat
Funciones de la sesión remota
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Redirección USB
Grabaciones de sesiones
Pantalla en blanco
Impresión remota
Supervisión y gestión remotas
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Alertas
Software de antivirus
complemento
complemento
Scripts y tareas