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Soporte Técnico de Splashtop

Estamos aquí para ayudarte. Selecciona un sitio de soporte a continuación para comenzar.

Business Remote Access Icon

Soporte para Splashtop Business

Para Splashtop Remote Access, Remote Support, Enterprise, Autonomous Endpoint Management, SOSy SRS Premium

Artículos de soporte, abrir un ticket, soporte por chat, soporte telefónico


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Soporte para Splashtop On‑Prem

Para Splashtop On‑Prem

Artículos de soporte, abrir un ticket


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Soporte para Splashtop Personal

Para Splashtop Personal y complementos

Artículos de soporte, abrir un ticket


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Soporte para otros productos

  • Splashtop Classroom

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  • Mirroring360

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  • Whiteboard (1 y 2)

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  • XDisplay

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  • Secure Workspace

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Si estás recibiendo asistencia de un tercero verificado, procede según las instrucciones en sos.splashtop.com.

Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor experiencia de escritorio remoto

Trabajamos a destajo para asegurarnos de tener la infraestructura de acceso remoto más fiable. Nuestros ingenieros expertos están disponibles para ayudarte cuando lo necesites.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Soporte técnico activo

Con sede en EE. UU. (con asistencia en todo el mundo fuera del horario de atención de EE. UU.), nuestro equipo está listo para ayudarte si surge cualquier problema. Sin números de teléfono ocultos, sin agentes automatizados y sin largas esperas. Sabemos lo importante que es solucionar tu problema lo antes posible. Otras empresas de acceso remoto son famosas por los largos tiempos de espera y el no poder contactar con ningún agente. En Splashtop, nuestro útil equipo de asistencia está disponible fácilmente por teléfono, correo electrónico y preguntas a través de nuestro sitio de asistencia. No esperamos que encuentres ningún problema con Splashtop, pero, si sucede, estaremos listos para ayudarte.

Reading why IT support needs reliable remote access

Acceso Remoto Confiable

Cuando trabajas en movimiento, necesitas una solución de acceso remoto que sea confiable. Tal vez necesites acceder a tu ordenador de trabajo para terminar un informe, o necesitas dar soporte rápidamente a un cliente que esté experimentando problemas. De cualquier manera, el tiempo es valioso y cualquier cosa que no sea una aplicación de acceso remoto de alto rendimiento no será suficiente. Nuestra plataforma fue construida con esto en mente. Obtendrá conexiones rápidas en tiempo real cuando se conecta a un dispositivo, de modo que siempre podrá tener una experiencia de acceso remoto sin problemas.

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