Soporte Técnico de Splashtop
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Soporte para Splashtop Business
Para Splashtop Remote Access, Remote Support, Enterprise, Autonomous Endpoint Management, SOSy SRS Premium
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Soporte para Splashtop On‑Prem
Para Splashtop On‑Prem
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Para Splashtop Personal y complementos
Artículos de soporte, abrir un ticket
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Splashtop ClassroomObtener asistencia
Mirroring360Obtener asistencia
Whiteboard (1 y 2)Obtener asistencia
XDisplayObtener asistencia
Secure WorkspaceObtener asistencia
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Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor experiencia de escritorio remoto
Trabajamos a destajo para asegurarnos de tener la infraestructura de acceso remoto más fiable. Nuestros ingenieros expertos están disponibles para ayudarte cuando lo necesites.
Soporte técnico activo
Con sede en EE. UU. (con asistencia en todo el mundo fuera del horario de atención de EE. UU.), nuestro equipo está listo para ayudarte si surge cualquier problema. Sin números de teléfono ocultos, sin agentes automatizados y sin largas esperas. Sabemos lo importante que es solucionar tu problema lo antes posible. Otras empresas de acceso remoto son famosas por los largos tiempos de espera y el no poder contactar con ningún agente. En Splashtop, nuestro útil equipo de asistencia está disponible fácilmente por teléfono, correo electrónico y preguntas a través de nuestro sitio de asistencia. No esperamos que encuentres ningún problema con Splashtop, pero, si sucede, estaremos listos para ayudarte.
Acceso Remoto Confiable
Cuando trabajas en movimiento, necesitas una solución de acceso remoto que sea confiable. Tal vez necesites acceder a tu ordenador de trabajo para terminar un informe, o necesitas dar soporte rápidamente a un cliente que esté experimentando problemas. De cualquier manera, el tiempo es valioso y cualquier cosa que no sea una aplicación de acceso remoto de alto rendimiento no será suficiente. Nuestra plataforma fue construida con esto en mente. Obtendrá conexiones rápidas en tiempo real cuando se conecta a un dispositivo, de modo que siempre podrá tener una experiencia de acceso remoto sin problemas.