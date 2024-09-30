Mejor alternativa a GoToAssist 2023

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Technician using Splashtop instead of GoToAssist

La mejor alternativa a GoToAssist para 2026

Descubre por qué Splashtop Remote Support es la mejor opción para soporte y acceso remotos a ordenadores

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Splashtop lleva desde 2010 proporcionando soluciones de acceso y soporte remotos a más de 200 000 empresas, MSPs/TI y centros de asistencia. Al incorporar las últimas tecnologías de dispositivos y cloud, Splashtop funciona más rápido, cuesta menos, incluye más funciones y, además, ¡incluye compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android en tu suscripción! Con GoToAssist, tienes que pagar 240 $ más por agente y año para prestar soporte a dispositivos móviles.


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Comparativa entre Splashtop Remote Support y GoToAssist


Splashtop Remote Support

GoToAssist

A partir de

$22/mes

$55/mes

Soporte para dispositivos móviles

Incluido gratuitamente

240 $ por agente y año

Sesiones de soporte atendidas

Sesiones ilimitadas

Sesiones ilimitadas

Gestión de usuarios

Chat

Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)

Grabación de la sesión

Compartir el escritorio en dos direcciones

Aplicación para móviles

MULTI-MONITOR

Impresión remota

Obtén más información sobre Splashtop Remote Support.

De nuestros clientes satisfechos

Hasta ahora, he encontrado que Splashtop es la mejor opción valor-precio para apoyar a mis clientes con pequeños negocios. He cambiado completamente de GoToAssist a Splashtop, principalmente por precio, ¡pero la gran ventaja es la capacidad de apoyar a los dispositivos móviles ahora!

Mark Bazin - Cristo Rey Network

De nuestros clientes satisfechos

Lo utilizo para acceso a soporte remoto. Mucho mejor que GoToAssist, que era el que usaba antes. Es igual de bueno que cualquier otro que haya usado y el precio es insuperable.

Mark Bazin - Red Cristo Rey

De nuestros clientes satisfechos

Su sistema funciona mucho mejor que el que he estado usando durante muchos años, GoToAssist. Es muy bueno trabajar con el personal de ventas y soporte técnico.

George Wells

4 motivos por las que Splashtop es la mejor alternativa a GoToAssist

Cuando se trata de soluciones de soporte remoto, es fundamental elegir una solución que ofrezca la mejor relación calidad-precio, las mejores funciones y el mejor rendimiento. He aquí por qué Splashtop se erige como la mejor alternativa a GoToAssist en 2023:

  1. Velocidad y rendimiento: al incorporar las últimas tecnologías de dispositivos y cloud, Splashtop ofrece una experiencia de conexión remota más rápida y fluida. Los usuarios han informado tiempos de respuesta más rápidos y sesiones de uso compartido de pantalla más llevaderas, lo que lo hace ideal para soporte en tiempo real.

  2. Rentabilidad: una de las ventajas importantes de Splashtop es su rentabilidad. Ofrece precios competitivos y los usuarios pueden ahorrar hasta un 75 % o más en sus suscripciones en comparación con otras soluciones. Esto la convierte en una opción asequible para empresas de todos los tamaños. Si bien GoToAssist ofrece una variedad de planes de precios, el coste general puede ser mayor, especialmente cuando se agregan funciones o usuarios adicionales.

  3. Conjunto de funciones: Splashtop no se trata solo de soporte remoto, también ofrece funciones integrales que mejoran la experiencia del usuario, como compatibilidad con múltiples monitores, transferencia de archivos multiplataforma de arrastrar y soltar e impresión remota. Esto también incluye soporte para dispositivos móviles para iOS y Android dentro de la suscripción sin cargos adicionales. Si bien GoToAssist ofrece soporte móvil, tiene un coste adicional de 240 $ por agente al año, lo que lo hace menos rentable para las empresas que requieren soporte para dispositivos móviles.

  4. Flexibilidad y escalabilidad: no importa si eres una empresa pequeña o una grande, Splashtop ofrece planes flexibles que se adaptan a tus necesidades. Su interfaz intuitiva y funciones fáciles de usar la hacen adecuada tanto para principiantes como para profesionales experimentados.

Elegir la solución de soporte remoto adecuada es crucial para operaciones eficientes y la satisfacción del cliente. Con sus funciones avanzadas, rentabilidad y comentarios positivos de los usuarios, Splashtop destaca como la mejor alternativa a GoToAssist en 2023. No importa si estás buscando un cambio o estás sopesando las opciones de soporte remoto por primera vez, Splashtop ofrece un argumento convincente para ser tu opción preferida.


Únete a los MSPs, TI y profesionales del centro de soporte técnico que eligen Splashtop como su alternativa a GoToAssist.

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