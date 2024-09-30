Mejor alternativa a GoToAssist 2023

La mejor alternativa a GoToAssist para 2026
Descubre por qué Splashtop Remote Support es la mejor opción para soporte y acceso remotos a ordenadores
Splashtop lleva desde 2010 proporcionando soluciones de acceso y soporte remotos a más de 200 000 empresas, MSPs/TI y centros de asistencia. Al incorporar las últimas tecnologías de dispositivos y cloud, Splashtop funciona más rápido, cuesta menos, incluye más funciones y, además, ¡incluye compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android en tu suscripción! Con GoToAssist, tienes que pagar 240 $ más por agente y año para prestar soporte a dispositivos móviles.
Comparativa entre Splashtop Remote Support y GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partir de
$22/mes
$55/mes
Soporte para dispositivos móviles
Incluido gratuitamente
240 $ por agente y año
Sesiones de soporte atendidas
Sesiones ilimitadas
Sesiones ilimitadas
Gestión de usuarios
Chat
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
Grabación de la sesión
Compartir el escritorio en dos direcciones
Aplicación para móviles
MULTI-MONITOR
Impresión remota
De nuestros clientes satisfechos
Hasta ahora, he encontrado que Splashtop es la mejor opción valor-precio para apoyar a mis clientes con pequeños negocios. He cambiado completamente de GoToAssist a Splashtop, principalmente por precio, ¡pero la gran ventaja es la capacidad de apoyar a los dispositivos móviles ahora!
Mark Bazin - Cristo Rey Network
De nuestros clientes satisfechos
Lo utilizo para acceso a soporte remoto. Mucho mejor que GoToAssist, que era el que usaba antes. Es igual de bueno que cualquier otro que haya usado y el precio es insuperable.
Mark Bazin - Red Cristo Rey
De nuestros clientes satisfechos
Su sistema funciona mucho mejor que el que he estado usando durante muchos años, GoToAssist. Es muy bueno trabajar con el personal de ventas y soporte técnico.
George Wells
4 motivos por las que Splashtop es la mejor alternativa a GoToAssist
Cuando se trata de soluciones de soporte remoto, es fundamental elegir una solución que ofrezca la mejor relación calidad-precio, las mejores funciones y el mejor rendimiento. He aquí por qué Splashtop se erige como la mejor alternativa a GoToAssist en 2023:
Velocidad y rendimiento: al incorporar las últimas tecnologías de dispositivos y cloud, Splashtop ofrece una experiencia de conexión remota más rápida y fluida. Los usuarios han informado tiempos de respuesta más rápidos y sesiones de uso compartido de pantalla más llevaderas, lo que lo hace ideal para soporte en tiempo real.
Rentabilidad: una de las ventajas importantes de Splashtop es su rentabilidad. Ofrece precios competitivos y los usuarios pueden ahorrar hasta un 75 % o más en sus suscripciones en comparación con otras soluciones. Esto la convierte en una opción asequible para empresas de todos los tamaños. Si bien GoToAssist ofrece una variedad de planes de precios, el coste general puede ser mayor, especialmente cuando se agregan funciones o usuarios adicionales.
Conjunto de funciones: Splashtop no se trata solo de soporte remoto, también ofrece funciones integrales que mejoran la experiencia del usuario, como compatibilidad con múltiples monitores, transferencia de archivos multiplataforma de arrastrar y soltar e impresión remota. Esto también incluye soporte para dispositivos móviles para iOS y Android dentro de la suscripción sin cargos adicionales. Si bien GoToAssist ofrece soporte móvil, tiene un coste adicional de 240 $ por agente al año, lo que lo hace menos rentable para las empresas que requieren soporte para dispositivos móviles.
Flexibilidad y escalabilidad: no importa si eres una empresa pequeña o una grande, Splashtop ofrece planes flexibles que se adaptan a tus necesidades. Su interfaz intuitiva y funciones fáciles de usar la hacen adecuada tanto para principiantes como para profesionales experimentados.
Elegir la solución de soporte remoto adecuada es crucial para operaciones eficientes y la satisfacción del cliente. Con sus funciones avanzadas, rentabilidad y comentarios positivos de los usuarios, Splashtop destaca como la mejor alternativa a GoToAssist en 2023. No importa si estás buscando un cambio o estás sopesando las opciones de soporte remoto por primera vez, Splashtop ofrece un argumento convincente para ser tu opción preferida.