Soluciones para acceso y asistencia remotos seguros
Cómo capacitar a particulares, equipos y organizaciones con soluciones de soporte y acceso remoto seguras, fiables y de alto rendimiento adaptadas a sus necesidades únicas.
Soluciones Splashtop
Hay una solución para cada rol, necesidad e industria. Encuentra el que sea adecuado para ti.
Trabajadores remotos
Conéctate sin problemas a tu estación de trabajo de oficina desde cualquier lugar.
Soporte TI y servicio de asistencia
Presta soporte remoto instantáneo para dispositivos supervisados y no supervisados.
Gestión y seguridad de puntos finales
Automatiza la aplicación de parches, supervisa el estado de los dispositivos y protege los puntos finales en tiempo real.
MSPs
Ofrece servicios remotos prémium a los clientes y al mismo tiempo simplifica la gestión.
OEM
Integra el acceso remoto Splashtop y la duplicación de pantalla en tus soluciones.
Gestión de vulnerabilidades y parches
Automatiza las actualizaciones del sistema operativo y del software de terceros y mitiga los riesgos de seguridad de manera eficiente.
Alternativa a RDP/VPN
Reemplaza la infraestructura RDP/VPN con acceso remoto seguro y rápido.
Alternativa VDI/DaaS
Acceso remoto de alto rendimiento y rápida implementación a ordenadores, servidores y máquinas virtuales Windows, Mac y Linux existentes.
Implementación local
Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir con tus requisitos de seguridad y conformidad
Soporte remoto para IoT
Gestiona dispositivos IoT y resuelve problemas sin problemas y sin equipos de TI locales.
Soporte sobre el terreno
Conecta a expertos y equipos en las instalaciones con asistencia remota habilitada para AR y resuelve problemas más rápido.
Acceso remoto a través de RDP/SSH/VNC
Utiliza Splashtop Connector para conexiones seguras sin VPN ni instalación de un agente.
Teletrabajar con Wacom
La colaboración Splashtop-Wacom permite un uso perfecto de sus dispositivos Wacom en cualquier ordenador.
Acceso Remoto a Laboratorio
Acceso remoto para los alumnos desde cualquier dispositivo o lugar y en todo momento.
Antivirus
Protege tus ordenadores Windows y Mac con la galardonada tecnología antimalware desarrollada por Bitdefender.
Educación
Acceso y soporte remotos que garantizan que la enseñanza y el trabajo continúen fuera de clase para estudiantes, profesores y TI.
Medios de comunicación y ocio
Crea y edita desde cualquier lugar con un acceso remoto rápido y seguro a estaciones de trabajo de gama alta.
Atención médica
Ayuda a más pacientes, aumenta tu productividad y trabaja de una sala a otra con un acceso remoto que cumple con la normativa.
Venta al por menor
Aumenta los ingresos y la satisfacción del cliente en múltiples ubicaciones con una plataforma unificada para la gestión de puntos finales y el soporte al usuario final.
Sector público
Garantiza el trabajo a distancia, el soporte y la colaboración para los organismos estatales y locales.
Arquitectura y Diseño
Acceso remoto de alto rendimiento a software especializado y de uso intensivo de recursos desde cualquier lugar.
Contabilidad
Accede de forma remota y segura a los ordenadores de los clientes o al software de contabilidad para realizar todas las tareas relacionadas con los impuestos.
De nuestros clientes satisfechos
La seguridad y facilidad de uso de Splashtop no tiene rival. Nuestro equipo de asistencia informática ahora les puede dedicar más tiempo a los usuarios.
John Williams, CEO of Mediator
De nuestros clientes satisfechos
Recomendamos Splashtop por varias razones: el coste, el cliente persistente, la autenticación forzada de dos factores y la gestión de usuarios para técnicos individuales.
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
De nuestros clientes satisfechos
La disponibilidad de acceso remoto para nuestros clientes es un argumento de venta de mucho peso; tenemos más de 20 clientes que utilizan Splashtop para acceder a sus sistemas de forma remota.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH