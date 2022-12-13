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Soluciones para acceso y asistencia remotos seguros

Cómo capacitar a particulares, equipos y organizaciones con soluciones de soporte y acceso remoto seguras, fiables y de alto rendimiento adaptadas a sus necesidades únicas.

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Soluciones Splashtop

Hay una solución para cada rol, necesidad e industria. Encuentra el que sea adecuado para ti.

Trabajadores remotos

Conéctate sin problemas a tu estación de trabajo de oficina desde cualquier lugar.

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Soporte TI y servicio de asistencia

Presta soporte remoto instantáneo para dispositivos supervisados y no supervisados.

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Gestión y seguridad de puntos finales

Automatiza la aplicación de parches, supervisa el estado de los dispositivos y protege los puntos finales en tiempo real.

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MSPs

Ofrece servicios remotos prémium a los clientes y al mismo tiempo simplifica la gestión.

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OEM

Integra el acceso remoto Splashtop y la duplicación de pantalla en tus soluciones.

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Gestión de vulnerabilidades y parches

Automatiza las actualizaciones del sistema operativo y del software de terceros y mitiga los riesgos de seguridad de manera eficiente.

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Alternativa a RDP/VPN

Reemplaza la infraestructura RDP/VPN con acceso remoto seguro y rápido.

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Alternativa VDI/DaaS

Acceso remoto de alto rendimiento y rápida implementación a ordenadores, servidores y máquinas virtuales Windows, Mac y Linux existentes.

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Implementación local

Acceso y asistencia remotos autoalojados para cumplir con tus requisitos de seguridad y conformidad

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Soporte remoto para IoT

Gestiona dispositivos IoT y resuelve problemas sin problemas y sin equipos de TI locales.

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Soporte sobre el terreno

Conecta a expertos y equipos en las instalaciones con asistencia remota habilitada para AR y resuelve problemas más rápido.

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Acceso remoto a través de RDP/SSH/VNC

Utiliza Splashtop Connector para conexiones seguras sin VPN ni instalación de un agente.

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Teletrabajar con Wacom

La colaboración Splashtop-Wacom permite un uso perfecto de sus dispositivos Wacom en cualquier ordenador.

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Acceso Remoto a Laboratorio

Acceso remoto para los alumnos desde cualquier dispositivo o lugar y en todo momento.

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Antivirus

Protege tus ordenadores Windows y Mac con la galardonada tecnología antimalware desarrollada por Bitdefender.

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Educación

Acceso y soporte remotos que garantizan que la enseñanza y el trabajo continúen fuera de clase para estudiantes, profesores y TI.

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Medios de comunicación y ocio

Crea y edita desde cualquier lugar con un acceso remoto rápido y seguro a estaciones de trabajo de gama alta.

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Atención médica

Ayuda a más pacientes, aumenta tu productividad y trabaja de una sala a otra con un acceso remoto que cumple con la normativa.

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Venta al por menor

Aumenta los ingresos y la satisfacción del cliente en múltiples ubicaciones con una plataforma unificada para la gestión de puntos finales y el soporte al usuario final.

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Sector público

Garantiza el trabajo a distancia, el soporte y la colaboración para los organismos estatales y locales.

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Arquitectura y Diseño

Acceso remoto de alto rendimiento a software especializado y de uso intensivo de recursos desde cualquier lugar.

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Contabilidad

Accede de forma remota y segura a los ordenadores de los clientes o al software de contabilidad para realizar todas las tareas relacionadas con los impuestos.

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De nuestros clientes satisfechos

La seguridad y facilidad de uso de Splashtop no tiene rival. Nuestro equipo de asistencia informática ahora les puede dedicar más tiempo a los usuarios.

John Williams, CEO of Mediator

De nuestros clientes satisfechos

Recomendamos Splashtop por varias razones: el coste, el cliente persistente, la autenticación forzada de dos factores y la gestión de usuarios para técnicos individuales.

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

De nuestros clientes satisfechos

La disponibilidad de acceso remoto para nuestros clientes es un argumento de venta de mucho peso; tenemos más de 20 clientes que utilizan Splashtop para acceder a sus sistemas de forma remota.

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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