TrustRadius 發言：Splashtop 如何勝過 LogMeIn

在當今日益數位化的環境中，遠端存取和遠端支援工具不僅方便，而且至關重要。無論是在家庭辦公室工作的專業人員，還是從遠距離提供支援的 IT 專家，安全有效地存取遠端系統的能力已成為我們技術導向日常工作的重要條件。
Splashtop 和 LogMeIn 是該領域的兩個領先者，各有其優點。但是，他們如何相互對抗？ TrustraDius 評論為此比較提供了寶貴的見解，從而揭示了真實用戶體驗和偏好。 隨著我們深入研究，我們的目標是根據最重要的人（即使用者）的第一手回饋，清楚地了解 Splashtop 如何針對 LogMeIn 採取措施。
Splashtop 與 LogMeIn：TrustRadius 的定價、功能與效能洞察
1.成本和定價
在選擇最佳遠端存取工具時，成本通常是需要考慮的首要因素之一。從 TrustRadius 的評論中可以看出一個明顯的趨勢：Splashtop 經常因其價格實惠而受到讚譽，尤其是與 LogMeIn 相比時。許多使用者對於LogMeIn 不斷上漲的價格表達了擔憂，有些人表示他們已經見到顯著的跳漲。
例如，從 2019 年到 2020 年，一些用戶報告特定 LogMeIn 方案的價格上漲了 40% 到 100% 以上。這些價格變化並不總是滿足相當於添加有價值的功能，從而導致客戶沮喪。
相比之下，Splashtop 因其在不影響功能品質的情況下保持穩定、合理的定價而贏得了讚譽��。
一位 TrustRadius 評論者恰如其分地指出：「我們多年來嚴重依賴 LogMeIn，但它們的價格不斷上漲，而且支援水平逐年降低。我們開始用 TeamViewer 替換一些 LogMeIn 代理，但速度很快意識到完全切換到TeamViewer 的成本將接近與LogMeIn 相同的成本。當我們發現Splashtop 時，我們很快意識到它將不到1/2 的價格，並提供我們正在尋找的所有功能遠端桌面工具。”
另一位TrustRadius 評論者表示：「三年前，LogMeIn 的業務策略發生了根本性變化，價格也發生了根本性變化。系統不再適合我們的工作方式，成本變得過高。因此，我尋找具有同等甚至更好功能的工具並找到了 Splashtop。經過幾次功能測試後，我基本上被說服了。它甚至超出了我的預期。”
在物有所值至關重要的遠端存取工具領域，Splashtop 顯然在成本效益和功能豐富的產品之間取得了平衡，正如許多用戶所呼應的那樣。
最後，這位 TrustRadius 用戶寫道：“由於定價過高，LogMeIn 被替換掉，而每年的大幅漲價使他們成為不可信賴的合作夥伴。Splashtop 穩定且價格實惠。”
Splashtop 是LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 LogMeIn Pro 的完美替代方案，提供更可靠、具成本效益的解決方案，效能 穩定且沒有隱藏費用。
以下是 Splashtop 和LogMeIn Pro兩種遠端存取產品的價格比較表：
功能
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn專業版
起始價
NT$3,090
US$349.99
支援的電腦數量
最多可達 10
最多可達 2
行動裝置支援
包括免費
額US$450外/年
其他安全功能
包括免費
額US$554.99外/年
年度定價折扣
Yes
No
免費試用
Yes
Yes
正如您所看到的，Splashtop 比 LogMeIn 便宜得多，特別是對於小型企業和個人而言。與 LogMeIn 的起始價格相比，Splashtop 的起始價格每年可為您節省50% 到 80% 以上。此外，Splashtop 還提供年度定價折扣，為您節省更多錢。
2.特色與功能
在選擇遠端存取和遠端支援工具時，功能性與經濟性同樣重要。畢竟，一個工具可以是負擔得起的，但如果它不能滿足必要的要求，那麼從長遠來看，它可能會在生產力和效率方面花費更多的成本。
Splashtop 和 LogMeIn 的產品都很強大。它們滿足基本需求：輕鬆遠端存取、檔案傳輸功能和連線錄製。 然而，根據 TrustRadius 的評論，Splashtop 在功能和功能方面似乎具有優勢。
一位評論者指出：“我們在 Splashtop 之前使用 LogMeIn。我們發現 Splashtop 提供了比 LogMeIn 更快的遠端體驗、成本更低，並且具有更強大的功能。”
另一位使用者指出了 Splashtop 的多顯示器支援： 「我過去使�用過 TeamViewer、LogMeIn 和其他遠端存取產品。在我看來，Splashtop 與所有這些產品的區別在於它們的多顯示器支援、易用性和價值。”
除了多顯示器支援之外，Splashtop 還因輕鬆的軟體更新和順利重新啟動遠端電腦的能力而聞名。這些功能可能類似於小型附加元件，但在遠端工作環境中，此類功能可能非常寶貴。
另一位用戶強調： 「我正在使用 LogMeIn。它“還可以”，但沒什麼了不起的——它有一些我不關心的功能。當他們的價格翻了三倍時，我又去別處尋找並找到了 Splashtop。試了一下，很喜歡。”
相較之下，雖然 LogMeIn 提供了豐富的功能，但一些用戶發現多年來，他們可能會為自己不使用的功能或可以在 Splashtop 中以較低價格找到的功能支付更多費用。
總而言之，雖然這兩種工具無疑都服務於它們的目的和受眾，但 Splashtop 提供了許多用戶所欣賞的經濟性和功能性的結合。
3.使用者體驗
在一個工具的效率與其力量一樣重要的時代，用戶體驗（UX）起著至關重要的作用。
Splashtop 以其直覺的介面脫穎而出。設計簡單明了，它確保即使是最不懂技術的用戶也可以輕鬆瀏覽其功能。 相較之下，一些從 LogMeIn 過渡的用戶注意到採用 Splashtop 很容易，這表明後者提供了更人性化的體驗。
一位TrustRadius 評論者指出：「我發現緊急SOS 用戶端很容易執行並給我程式碼。而且我發現安裝的應用程式非常可靠，並且比LogMeIn 更簡單、更容易使用，而且它不像LogMeIn 那樣容易使用。”昂貴的。”
此外，從其他平台（尤其是 LogMeIn）過渡到 Splashtop 似乎很輕鬆。一個重要原因是該工具的設計，它與其他流行的遠程訪問解決方案熟悉共鳴。
另��一位用戶強調了簡單的介面：「它透過清晰簡單的介面提供了非常靈敏的遠端存取體驗。學習曲線非常小，因為它的工具列模仿了其他流行的遠端存取解決方案圖形使用者介面。它使您可以快速存取遠端計算機，並且不妨礙你。”
此外，Splashtop 的安裝和設定過程經常被認為比 LogMeIn 等同類產品更簡單。這種易於設置不僅可以節省時間，還可以減少潛在的挫折。 一位用戶指出：「這對於技術使用不太先進並且喜歡使用簡單的應用程式進行遠端連線的客戶來說是有好處的。它也很容易安裝。」
總而言之，雖然這兩種工具都提供強大的遠端存取功能，但 Splashtop 憑藉著更以用戶為中心的方法而領先，確保無縫和直觀的體驗，尤其是與 LogMeIn 相比。
4. 性能、可靠性和速度
深入研究 TrustRadius 的評論可以發現一個一致的模式：與 LogMeIn 相比，Splashtop 在連接穩定性和速度方面具有顯著的優勢。
雖然 LogMeIn 一直是該領域的長期參與者，但一些用戶對其性能一致性表示擔憂。相比之下，Splashtop 用戶通常將他們的遠端存取體驗描述為響應靈敏且清晰。這樣的區別至關重要，尤其是在管理關鍵任務或確保無縫協作時。
TrustRadius 的一位評論者指出：「我使用 LogMeIn，但發現從家用電腦到遠端位置的過渡並不順利。而且，一旦到達遠端位置，有時就很難發揮作用並保持連線。螢幕有時會凍結，很難完成工作。”
Splashtop 的效能優勢不僅在於可靠度。速度是它似乎閃耀的另一個領域。 存取文件、軟體或簡單地透過遠端桌面導航應該像使用本機電腦一樣快速。
一位評論者簡單地寫道：「我們發現遠程工作時的體驗非常快。"
根據眾多使用者的回饋，Splashtop 提供比 LogMeIn 更快的連線速度。
TrustRadius 的評價清楚地顯示：雖然兩個平台都很出色，但 Splashtop 突出作為最佳的LogMeIn 替代方案，在確保穩定、高速且可靠的遠端連接方面優於 LogMeIn。
5.客戶支援
Splashtop 和 LogMeIn 都了解強大的客戶支援的重要性。他們建立了系統和團隊，致力於協助用戶並確保他們的體驗保持順暢。
尤其是 Splashtop，不僅因為其支援的品質而受到讚揚，還因為一個有些意想不到的原因。TrustRadius 評論中值得注意的一點是，雖然用戶發現Splashtop 的客戶支援既快速又有用，但許多人提到他們很少發現需要利用此資源。推理？ Splashtop 平台的可靠性和直覺性意味著問題很少且間隔很遠。
一位用戶簡潔地說：「到目前為止，我不需要聯繫 Splashtop 支援人員，因為該產品一直很穩定，而且我沒有遇到需要聯繫支援人員的問題。始終是優秀產品的標誌」。
另一位用戶指出：“我從來沒有聯繫過他們的支援人員，因為該產品非常好，但對於我遇到的幾個問題，我能夠找到答案來快速、正確地解決它們。”
這不僅說明了 Splashtop 支援團隊的效率，也說明了產品本身的內在品質和可靠性。這種工具可將中斷情況降至最低，並減少支援介入的需求，本質上可提高生產力和使用者滿意度。
Splashtop 與 LogMeIn：根據使用者評論，哪個平台提供更好的價值
Splashtop 和 LogMeIn 在遠端存取解決方案領域都表現出色，TrustRadius 上的使用者對這兩種解決方案都提供了正面的回饋。但是，當我們深入研究�細節時，會出現明確的首選項。 根據提供的評論，使用者在評估成本、功能、效能和整體使用者體驗等關鍵因素時傾向於 Splashtop。
價格對許多人來說是一個關鍵因素，Splashtop 在不影響品質或功能的情況下提供了不可否認的價值。其功能達到或超過 LogMeIn 的功能，對於那些想要全面功能而又不想支付高昂價格標籤的人來說，它是一個有吸引力的選擇。
效能和可靠性對於遠端存取工具仍然至關重要，在這個領域，Splashtop 也贏得了讚譽。在使用者體驗方面，Splashtop 的直覺性及其簡單的過渡過程似乎給使用者留下了持久的印象。
總而言之，雖然這兩個平台都有其優點並在 TrustRadius 上獲得好評，但根據用戶評論，Splashtop 在關鍵領域具有明顯的優勢，使其成為尋求有效遠端存取解決方案的人的首要競爭者。
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