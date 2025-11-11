如何通過傾銷 Strobel Energy Group 保存 LogMeIn Central

Strobel Energy Group是美國領先的中游EPC公司之一，最近從LogMeIn Central切換到Splashtop遠端支援。結果已經到來，切換對多個級別產生了積極影響。
在此案例分享中 ，您將發現Strobel Energy Group面臨的挑戰，以及改用Splashtop如何幫助他們輕鬆克服這些挑戰。
關於案例分享
由於擁有由幾台虛擬伺服器，數百台電腦和分散在多個國家/地區的員工組成的IT基礎架構，對Strobel Energy Group的IT團隊的需求很高。使用LogMeIn Central並一次又一次提高價格後，Strobel Energy Group決定嘗試Splashtop。
Splashtop Remote Support 證明可以達到要 Strobel Energy Group 求的高標準。 此外，切 Strobel Energy Group換到 Splashtop 將遠端支持成本降低了 80％ 以上（與定 LogMeIn Central 價相比），並使他們可以訪問他們最初能夠使用 LogMeIn 支持的設備數量的兩倍以上。
您可以閱讀並下載以下案例分享：
了解為什麼成千上萬的人已經切換到 Splashtop
Strobel Energy Group的故事並不是什麼新鮮事。 與之相比 LogMeIn Central Splashtop Remote Support，毫無疑問，Splashtop 提供了您需要的所有工具和功能，並且價值更高（使 Splashtop 成為最佳 LogMeIn Central 替代方案）。 親身 Splashtop Remote Support 體驗並立即開始免費試用。
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