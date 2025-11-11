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Strobel Energy Group facility at night

如何通過傾銷 Strobel Energy Group 保存 LogMeIn Central

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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Strobel Energy Group是美國領先的中游EPC公司之一，最近從LogMeIn Central切換到Splashtop遠端支援。結果已經到來，切換對多個級別產生了積極影響。

在此案例分享中 ，您將發現Strobel Energy Group面臨的挑戰，以及改用Splashtop如何幫助他們輕鬆克服這些挑戰。

關於案例分享

由於擁有由幾台虛擬伺服器，數百台電腦和分散在多個國家/地區的員工組成的IT基礎架構，對Strobel Energy Group的IT團隊的需求很高。使用LogMeIn Central並一次又一次提高價格後，Strobel Energy Group決定嘗試Splashtop。

Splashtop Remote Support 證明可以達到要 Strobel Energy Group 求的高標準。 此外，切 Strobel Energy Group換到 Splashtop 將遠端支持成本降低了 80％ 以上（與定 LogMeIn Central 價相比），並使他們可以訪問他們最初能夠使用 LogMeIn 支持的設備數量的兩倍以上。

您可以閱讀並下載以下案例分享：

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop – Strobel能源集團案例分享

了解為什麼成千上萬的人已經切換到 Splashtop

Strobel Energy Group的故事並不是什麼新鮮事。 與之相比 LogMeIn Central Splashtop Remote Support，毫無疑問，Splashtop 提供了您需要的所有工具和功能，並且價值更高（使 Splashtop 成為最佳 LogMeIn Central 替代方案）。 親身 Splashtop Remote Support 體驗並立即開始免費試用。

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